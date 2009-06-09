Нитки и веревочки в интерьере

Дизайнерские находки и DIY-идеи, которые пробудят в вас желание достать с дальней полки коробку мулине.

Волшебный декабрь с его длинными вечерами как никакой другой месяц подходит для того, чтобы коротать время за чашкой какао и рукоделием. Если вам тоже хочется сделать что-то своими руками, но традиционные ремесла кажутся скучными, читайте наш обзор.

Есть надоевший абажур на проволочном основании? Самое время его обновить. Возьмите пример с дизайнера Ana Kraš с ее коллекциями светильников Bonbons. Впрочем, если не жалко пары тысяч долларов, можно заказать их и у самой художницы.

Готовы к более серьезным проектам? Вот идея от дизайнера Elsa Randé, как сделать более функциональной любую закрытую полку, для книг, журналов или пластинок. Вам понадобятся только дрель и толстый шнур. Как и в случае с абажурами, уже готовую вещь можно и купить (1200 и около 500 евро соответственно).

Нитками хорошо разделять пространство — и речь не только о шторках в дверных проемах. Дизайнер Jean-Marie Massaud придумал очень функциональную ширму, а известные производители ниток DMC рассказывают, как сделать подобную самостоятельно.

Нитки (точнее, тонкие веревки) могут послужить и дополнением к перилам, как предлагает бюро MO Architekten. Только позаботьтесь о том, чтобы веревки были крепкими и натянутыми хорошо.

Можно совместить идею ширмы и перил, отделив веревочной перегородкой проем лестницы, как сделано в этой квартире.

Вернемся к мебели. Нитки могут быть самым подходящим материалом, чтобы обновить поднадоевший стул: декор можно будет менять по любому поводу, от праздника до покупки новых диванных подушек. Образец для подражания — стулья от Feliz Home.

Главное — не слишком увлекаться. Дизайнеру Anton Alvarez идея обматывать нитками предметы так понравилась, что он изобрел специальную машину. Правда, получаются у него скорее произведения искусства, чем функциональные вещи.

И раз уж мы заговорили о предметах искусства — вот пара примеров прекрасного, но совершенно не практичного декора.

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Нитки вообще можно использовать для всего. Например, прикрепить на них растения, не требующие почвы, или, как сделал дизайнер Johanna Landin, подвесить на них полки.

Наконец, с помощью ниток легко создать декор для дома, и уметь плести макраме или вышивать совсем не обязательно. Воспользуйтесь идеей иллюстратора Peter Crawley или мастер-классом по созданию картины в стиле стринг-арт от блогера Red Thread (кстати, мы уже готовим отдельный обзор, посвященный этой DIY-технике).

DIY, декор