Нитки и веревочки в интерьере

Волшебный декабрь с его длинными вечерами как никакой другой месяц подходит для того, чтобы коротать время за чашкой какао и рукоделием. Если вам тоже хочется сделать что-то своими руками, но традиционные ремесла кажутся скучными, читайте наш обзор.
Есть надоевший абажур на проволочном основании? Самое время его обновить. Возьмите пример с дизайнера Ana Kraš с ее коллекциями светильников Bonbons. Впрочем, если не жалко пары тысяч долларов, можно заказать их и у самой художницы.
Готовы к более серьезным проектам? Вот идея от дизайнера Elsa Randé, как сделать более функциональной любую закрытую полку, для книг, журналов или пластинок. Вам понадобятся только дрель и толстый шнур. Как и в случае с абажурами, уже готовую вещь можно и купить (1200 и около 500 евро соответственно).
Нитками хорошо разделять пространство — и речь не только о шторках в дверных проемах. Дизайнер Jean-Marie Massaud придумал очень функциональную ширму, а известные производители ниток DMC рассказывают, как сделать подобную самостоятельно.
Нитки (точнее, тонкие веревки) могут послужить и дополнением к перилам, как предлагает бюро MO Architekten. Только позаботьтесь о том, чтобы веревки были крепкими и натянутыми хорошо.
Можно совместить идею ширмы и перил, отделив веревочной перегородкой проем лестницы, как сделано в этой квартире.
Вернемся к мебели. Нитки могут быть самым подходящим материалом, чтобы обновить поднадоевший стул: декор можно будет менять по любому поводу, от праздника до покупки новых диванных подушек. Образец для подражания — стулья от Feliz Home.
Главное — не слишком увлекаться. Дизайнеру Anton Alvarez идея обматывать нитками предметы так понравилась, что он изобрел специальную машину. Правда, получаются у него скорее произведения искусства, чем функциональные вещи.
И раз уж мы заговорили о предметах искусства — вот пара примеров прекрасного, но совершенно не практичного декора.
Нитки вообще можно использовать для всего. Например, прикрепить на них растения, не требующие почвы, или, как сделал дизайнер Johanna Landin, подвесить на них полки.
Наконец, с помощью ниток легко создать декор для дома, и уметь плести макраме или вышивать совсем не обязательно. Воспользуйтесь идеей иллюстратора Peter Crawley или мастер-классом по созданию картины в стиле стринг-арт от блогера Red Thread (кстати, мы уже готовим отдельный обзор, посвященный этой DIY-технике).
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