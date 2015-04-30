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Нью-йоркская студия в скандинавском стиле с индустриальным оттенком

У этой небольшой квартиры, действительно, было индустриальное прошлое. Поэтому, несмотря на ее размеры, хозяева разбавили ее лаконичный стиль множеством деталей лофта.

Фотографии с сайта www.planete-deco.fr

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