Новогодний декор со всего света

Мы решили узнать, чем и почему украшают дома на Новый год в разных странах мира.

В декабре каждый из нас неизбежно задается вопросом, как украсить дом к Новому году. Российские традиции хорошо знакомы нам всем и довольно просты: елка, украшенная игрушками, гирляндами и мишурой, бумажные снежинки на окнах, свечи на праздничном столе... Может быть, еще Дед Мороз и Снегурочка под елкой.

А как обстоят дела в других странах?

В Европе традиционным символом рождества и нового года являются веточки омелы. Сложно сказать, откуда пошла традиция украшать дом этим растением: омелу почитали кельтские жрецы друиды, фигурирует она и в германо-скандинавских мифах. Как бы то ни было, сейчас веточками омелы украшают дома, причем вешают ее на потолок или над дверью – так, чтобы под ней можно было ходить. В этом случае она становится не только украшением, но и поводом выразить свои чувства: по традиции того, кто остановился под омелой, можно поцеловать.

George Goodwin Kilburne I, Christmas Eve; F. Cox, Caught.

В Польше до того, как туда пришла традиция наряжать елку, дома украшали хвойными веточкам, а в некоторых регионах делали так называемые полазники (podłaźniczki). Это венки из еловых веточек, которые вешали над столом и украшали пряниками, яблоками, украшениями из разноцветной бумаги.

Włodzimierz Tetmajer, Podłaźniczka

В Германии, да и во всей Западной Европе, символ зимних праздников – пуансеттия. Это растение, известное как Рождественская звезда, расцветает как раз в конце декабря. Как и падуб, пуансеттия дарит классическое рождественское сочетание ярко-красного и хвойно-зеленого, и сложно представить интерьер, в котором она была бы неуместна.

Частью болгарского рождественского декора вполне можно было бы считать кизиловые веточки, украшенные орехами, монетками, сухофруктами — сурвачки, но они нужны для важного дела: чтобы бить по спине тех, от кого хочешь отогнать напасти и призвать удачу.

В Каталонии частью домашнего убранства в праздники становится рождественское бревно, tió de Nadal. На торце у него нарисована веселая рожица, на «голову» надет каталонский головной убор – барретина, по бокам приделаны палки-ножки. Бревно может быть и крохотным, но обычно – длиной около 30 сантиметров, и его роль – приносить подарки. Для этого его заранее начинают кормить и укрывать на ночь одеялом, а в Рождество (или канун Рождества) приносят к камину начинают бить палкой, приговаривая «какай, бревно!». После этого кто-то из взрослых вынимает из-под покрывала произведенные бревном мелкие сладости.

Основательнее всех к созданию новогоднего интерьера подошли Шведы – каждый год в деревне Юккасъярви они возводят целый ледяной отель. Из льда в нем все: стены, пол, мебель. На кресла и кровати настелены шкуры. В этом доме Снежной королевы можно провести незабываемую ночь, отдав от $250.

В Скандинавии рождественским утром принято украшать дом небольшим снопом колосьев. Их привязывают к длинному шесту и помещают на фронтоне или над воротами, чтобы птицы тоже могли устроить себе праздничную трапезу.

Postcard by Jenny Nyström

На Западе новогодние традиции давно смешались с рождественскими, народные обычаи затерлись, местные особенности потускнели, оформление интерьера стало более или менее унифицированным. Где-то, как в США, особенно любят гирлянды, где-то, например, в Австрии – интерьерные деревянные игрушки, но в целом все это нам знакомо.

За вдохновением и необычными для нас решениями можно обратиться на Восток.

Мы уже привыкли к фразе «китайский Новый год» и не задумываемся о том, что он значит для самих китайцев. А ведь Новый год, который празднуют во второе новолуние после зимнего солнцестояния, там называют Праздник весны! Его наступление ознаменовывается не морозно-хвойной свежестью, а благоуханием цветущих кустарников. Ими, а не елками, полны китайские рынки.

Как и у нас, в Китае принято перед Новым годом тщательно прибраться в доме, а затем – украшать его красным: на самые разные предметы наклеиваются красные полоски бумаги, всюду развешиваются кумачовые полотнища с иероглифами, означающими счастье и успех. Даже входным дверям предписывается быть красными.

На двери в Китае вешают пять длинных полосок бумаги, символизирующих пять видов счастья: удачу, почет, долголетие, богатство и радость. В некоторых деревнях сохранился обычай заклеивать бумагой окна и двери, чтобы злые духи не проникли в дом.

Вьетнамский Новый год Тет празднуется одновременно с китайским. В домах некоторых районов Вьетнама, как и в Китае, вместо елки выступает деревце кумквата, но здесь не ограничиваются цветущими деревьями: в чести бархатцы, хризантемы, деревья-бонсай, нарциссы, которые, в идеале, должны зацвести как раз в новогоднюю ночь.

Новогодним деревом является кэйнеу - пяти—шестиметровая бамбуковая палка, украшенная приносящими счастье амулетами, рыбками-оригами и даже ветками кактусов.

Как и в Китае, здесь принято развешивать по дому каллиграфические надписи. Дом украшают блюдом с пятью видами фруктов – это подношение на алтарь предков.

Национальное достояние Вьетнама – картины донгхо. Это раскрашенные ксилогравюры, сделанные на особой, поблескивающей бумаге и содержащие добрые пожелания, фольклорные истории, когда-то были неотъемлемой частью празднования Нового года.

В Японии одна из главных новогодний традиций – создание кадомацу. Это новогоднее украшение из сосны, бамбука, папоротника и т.д., перевязанное соломенной веревкой. Его ставили перед входом в дом, приветствуя божество Нового года.

Помните старые традиции украшать елку пряниками, орехами и конфетами? Примерно так поступают в Японии. Там бамбуковые или ивовые ветки украшают разными фигурками и особыми рисовыми шариками моти. Называется все это мотибана. Не нужно путать это с кагами-моти – еще одним съедобным украшением, состоящим из двух приплюснутых моти, придавленных сверху маленьким мандарином.

В Индии множество праздников и множество традиций, отличающихся от региона к региону. Но, пожалуй, главным Новым годом можно считать праздник Дивали. В отличие от китайского начала весны, Дивали, очевидно, родственен осенним языческим праздникам урожая. Этот фестиваль невозможно представить без фонариков, огоньков, свечек, которыми украшают дома как внутри, так и снаружи.

А вот в Иране новый год — тоже весенний праздник. Мусульманам должно быть знакомо традиционное украшение дома – плошка с пророщенной пшеницей, ячменем или чечевицей. Оно символизирует рост и процветание.

Все новогодние традиции, такие разные внешне, объединяет одно: желание людей проводить уходящий год, уберечься от духов, выходящих на волю в этот переломный период, запастись удачей на весь следующий год. Вы можете вдохновиться древними традициями или каждую зиму придумывать свои собственные – главное, верить в их силу и способность приносить счастье.

P. S. Как и у всех в Квартблоге, работа у меня тесно переплетается с остальными сферами жизни. Буквально за день до того, как мы в редакции решили писать про новогодние «декоративные» традиции в разных странах, мы с друзьями задумались, как украсить квартиру к Новому году. Нарядить елку мешал кот, зато на антресолях нашелся искусственный хвойный венок, который и решено было приладить на стену. Но оказалось, что настенные варианты по нарядности не идут ни в какое сравнение с польскими полазниками (и не решают так легко проблему со стремящимся съесть весь новогодний декор котом)! Строительный степлер, мишура, шарики, бусы, тридцать минут коллективного творчества – и источник праздничного настроения был готов! Ему придали бы аутентичности бумажные бусы или рукодельные игрушки, но мы решили отставить его таким — современно-минималистичным.

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