О фриганизме честно, без домыслов и без шаблонных фраз

Рассказываем о философии фриганов, чем отличается фриганизм в России от этого течения в западных странах.

Рассказываем о философии фриганов, чем отличается фриганизм в России от этого течения в западных странах.

Содержание:

Японцы призывают не хранить в домах ничего лишнего. Француженка Беа Джонсон доказала миру, что жить можно абсолютно без мусора и лишних вещей и что такой жизненный уклад идеален.

Но американцы пошли еще дальше в вопросах экономии и спасения планеты от хлама. Они утверждают, что в цивилизованном мире вполне можно найти всё самое необходимое для жизни… на мусорках.

Не пугайтесь!

Урны возле престижных супермаркетов в США нередко похожи на коробки с красивыми фермерскими продуктами, тщательно вымытые и ароматизированные, а мусор сортируется.

Эта особая философия — фриганизм (с англ. free — свободный и vegan — веганство, строгое вегетарианство) — наполнена массой парадоксальных фактов, реальными интересными историями.

Приготовьтесь удивляться!

Как появились фриганы и их чудные традиции

Вы уверены, что фриганизм, а тем более в России, — это некрасиво, опасно, удел нищих? Бывает и так, но это — скорее крайность, а не норма!

В реальной жизни даже вокруг вас могут оказаться работающие и вполне обеспеченные лица, которым близки убеждения и даже дела фриганов.

Зачем вообще люди, которые не испытывают материальных трудностей, ищут еду в мусорных баках?

Давайте помыслим глобально!

Представим Америку 1990-х.

Именно в то время рок-музыкант Уоррен Окс создал термин «фриган» и начал красиво доносить идею фриганизма через памфлет.

Общий пейзаж красочный: экономический бум, постоянная реклама еды и красивой жизни, растущий культ потребления…

При этом производится слишком много товаров, ненужных в стране с невысоким населением.

И вот результат — 30-50% свежих и качественных продуктов питания попадает на помойки!

Отдельных молодых американцев, в том числе Окса, возмутило это пятно на роскошной картине. Ведь с какой стати кто-то бедствует, а где-то масса еды пропадает зря?!

В развитых странах и сейчас часто продается больше товаров, чем нужно людям. Достаточно посмотреть на фото мусорных контейнеров возле европейских торговых центров!

Причем, заметьте, выбросить могут даже свежие продукты, утратившие товарный вид, с небольшим изъяном! Иногда это выгоднее, чем нарушать принципы элитной торговли.

В большинстве случаев фриганы очищают именно специальные мусорки возле магазинов и кафе, не нарушают ничьи права и даже поддерживают порядок на местах «охоты». И, вопреки названию течения, они собирают не только вегетарианскую еду.

Отдельные фриганские коллективы ценят полезные и коллекционные вещи.

«Я находила старые монеты, старые фотокарточки, много одежды», — из рассказа увлеченной фриганки.

Иногда фриганы внедряют новые правила: делятся друг с другом, с бедными людьми, дарят или меняют полезные вещи на блошиных рынках. Кое-где в Европе эти традиции становятся обязательными!

О достоинствах фриганизма поговорим подробнее!

Плюсы и минусы течения

С плюсов, пожалуй, и начнем. Ведь фриганизм основан на очень мудрой морали.

Первый положительный момент.

Изначально фриганы взяли за правило оставлять площадки возле мусорных баков в чистом состоянии. Самые сознательные из них следуют этому принципу, улучшая репутацию всем остальным.

Но главное даже не в этом!

Второй положительный момент.

В это трудно поверить, но истинные сторонники фриганизма живут экологично, потребляют разумно и поддерживают чистоту на планете. Да, даже так!

Эти люди чаще других сортируют и сдают вторсырье, ездят автостопом, раздают свежие продукты нуждающимся. И молчаливо выступают против производства лишних товаров.

И третье…

Большая ошибка — сравнивать настоящих фриганов с бездомными или винить их в распространении болезней. Люди первой категории более умны и практичны.

Некоторые из них имеют стабильную работу или фрилансят, а на мусорках намеренно ищут только что-то ценное. Они смотрят на срок реализации продуктов, берут только качественное и действительно нужное!

Иногда ими попросту движет азарт, а не голод.

Ну а теперь — о минусах, которые всё же есть.

Первый отрицательный момент.

Он — чисто психологический. В России многие фриганы скрывают свое увлечение даже от родственников.

В большинстве случаев они вынуждены ходить за добычей в темное время суток. Что и говорить о том, насколько им сложно открыто раздавать еду бедным (выполняя одну из задач фриганизма)!

Хотя эти скрытные личности красиво пишут о своих находках в соцсетях. А в анонимных интервью очень убедительно говорят о своих убеждениях и о том, сколько они экономят.

Второй отрицательный момент.

Далеко не все люди, которых вы видите возле мусорок, высокой морали. В разговорах с отдельными лицами иногда проясняется ТАКОЕ…

Оказывается, есть особые бабушки, которые торгуют найденными продуктами в переходах (!). Есть в этой сфере «собственники», которые прогоняют со своих территорий молодых фриганов.

В общем, под маской фриганизма легко скрываются разные изъяны общества.

И третий момент.

Не одобряют фриганскую миссию некоторые торговые компании России. И это, конечно, недостаток нашего менталитета, осторожного, не приемлющего благотворительность.

А как же в Америке и Европе?

Удовлетворим ваше любопытство. Об отношении к фриганам за рубежом и у нас — детальнее.

Цивилизованный фриганизм в развитых странах

В США прообраз фриганизма возник еще в 1960-е годы.

Это был банк продовольствия — сеть, которая раздавала нуждающимся продукты с истекающим сроком хранения. Волонтеры банка доставляли продукты бедным людям.

Современный фриганизм поддерживает в Штатах Адам Вайсман. Через сайт freegan.info он учит людей быть щедрыми, не вступать в конкурентные гонки. А еще несет идею, что именно фриганы сокращают общий объем отходов на планете.

Франция основала первый европейский пищевой банк. Случилось это в 1983 году.

А с недавнего времени в законодательстве страны снова появился пункт, поддерживающий начинания фриганов. Крупные продуктовые магазины обязаны отдавать продукты, снятые с продажи, благотворительным фондам. Такой вот культурный фриганизм!

Фриганов Германии, Швейцарии и Австрии объединяет интернет-платформа Foodsharing.de. На сайте предлагают и забирают продукты, то есть попросту делятся едой. Поддерживают сервис волонтеры, а регистрируются производители, торговцы, простые люди.

Возможен ли у нас подобный, красивый и законный фриганизм? И способны ли мы сами делать или принимать что-то бесплатно?

Запутанные отношение фриганов и торговцев в России

Во всех историях, которые фриганы выкладывают в сети, можно заметить 2 кардинально разных подхода к фриганизму.

Первый вариант. Сотрудники небольших магазинов и кафе спокойно отдают «собирателям» забракованные продукты, как и ненужную тару. А в Москве и Санкт-Петербурге рядом с торговыми заведениями даже организовывают отделы пожертвований и пункты раздачи еды.

Правда, такие начинания единичны и поддерживаются в основном волонтерами.

Второй вариант. В отдельных супермаркетах специально портят хлеб или давят продукты прессом перед тем, как выбросить.

В одном из кафе, по рассказам фриганов, полные мусорные баки поливают чем-то липким.

Почему второй сюжет очень популярен? Приведем мнения разных сторон.

Мнение бизнесменов и отдельных блогеров.

В России нет избыточного производства. В мусорках оказывается то, что нужно только нищим и бездомным.

А теперь — жизнь страны в глазах фриганов (из отдельных историй, найденных в интернете).

Ежегодно бульдозером уничтожаются тонны и десятки тонн пригодных продуктов.

После ОДНОГО рабочего дня в мусорке у питерского супермаркета оказалось больше свежей еды, чем можно унести за раз.

Смартфон, раритетные сувениры, дизайнерские кроссовки, мебель и ковер для новой квартиры — вот несколько примеров того, что находят самые удачливые московские фриганы.

Плюс в мусорных баках оказываются элитные деликатесы, которые обычный россиянин не может себе позволить.

А где граница между экономией и безнравственностью?

Было время, когда магазины вынуждены были портить не проданные вовремя продовольственные товары.

Сейчас же каждая торговая сеть вправе принять решение, как поступать с просрочкой — выбросить, раздать бедным, отправить на утилизацию.

Четких законов, которые запрещают поддерживать фриганизм, нет. Ведь никто не может запретить, к примеру…

Многодетной семье брать продукты в дар от благотворительного фонда.

Покупать одежду в секонд-хенде (куда, для справки, попадают вещи с европейских свалок).

Бесплатно взять пирожное в кафе, где в конце дня раздают угощения.

А если возле мусорки элитного района вы увидите набор монет, которых не хватает в вашей коллекции? Или раритетное ожерелье? Или новейший персидский ковер, которого как раз не хватает в вашей новой квартире? Запретит ли вам кто-то (или личные убеждения) взять выброшенное?

И каждый сам решает, что для него значит его ответ: разумное потребление, развитие фриганизма или что-то совсем чуждое, противоестественное.

Дайджест Квартблога

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