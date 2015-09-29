Очищаем стол: лучшие настенные органайзеры

Обзор практичных настенных и DIY-органайзеров для канцелярии, чтобы на вашем столе всегда был порядок.

Настенный органайзер: выбираем лучший

Продолжаем наводить порядок на рабочем столе и разбираться с канцелярией. Сегодняшний пост — для тех, кто не любит захламлять вещами стол или держать необходимые мелочи в ящиках. Дополнительное место хранения можно разместить прямо на стене возле рабочего места. Рассказываем, где купить и как сделать своими руками настенные органайзеры.

Содержание:

Купить: IKEA, Seletti, Dorothee Becker, Urbio

Дизайнеры IKEA — мастера проектирования коробочек, ящичков и систем хранения. Сейчас у них в продаже есть отличная система для хранения канцелярии — деревянная планка ИКЕА ПС 2014 с набором аксессуаров. Полочек, крючков и стаканчиков можно купить ровно столько, чтобы расселить по ним все те вещицы, которые обычно расползаются по столу.

Итальянцы Seletti вдохновились пейзажами пригородов и создали самый красивый на свете настенный органайзер для рабочего места, Suburbia. Как и у IKEA, это вещь из светлого дерева и акцентами пастельных оттенков, но система здесь куда продуманнее и сложнее. И да, если положить его на стол, он будет похож на деревеньку. Можно было бы подарить детям в качестве игрушки, если бы не высокая цена.

Еще один органайзер, Uten.Silo, выглядящий невероятно практичным и стильным создан дизайнером Dorothee Becker. Это настоящая классика офисного стиля, актуальная уже 45 лет. Во множество «кармашков» влезет все. Дело за малым — выбрать цвет (белый, красный или черный) и выкроить их бюджета около 200 английских фунтов.

Не у всех карандашей, ручек и прочих мелочей так много, чтобы покупать большую систему хранения. Лучше найти модульную схему и собрать органайзер, который будет в точности отвечать вашим потребностям. Нам понравилась минималистичная система емкостей на магнитах Perch от Urbio.

Собрать по частям: IKEA и строительные супермаркеты

Не обязательно покупать готовую систем хранения. Даже если вы не уверены в своих творческих и конструкторских способностях, собрать подходящий набор можно из полуфабрикатов. Самый простой путь — пойти все в ту же IKEA и заглянуть в отдел хранения на кухне. Металлический рейл, несколько крючков и контейнеры наподобие Аскер помогут справиться с хаосом на рабочем столе не хуже готовых решений.

Большую настенную систему хранния можно сделать из перфорированнйо панели (ДВП, пластик, шпон, металл). Начать поиски можно, например, отсюда. А вот небольшой мастер-класс, как воплотить эту идею.

Хотя на рынке есть и готовые наборы.

Сделать: из картона, старой пружины, пялец

Если стоимость Uten.Silo выходит за рамки вашего бюджета на оформление домашнего офиса, можно попробовать сделать аналог своими руками. Портал Design Sponge предлагает картонный вариант.

И еще один картонный органайзер, который выглядит как произведение искусства, хотя сделан из обычного гофрокартона. Мастер-класс смотрите здесь. Картон от обычных коробок, краска.

К сожалению, прекрасные держатели для канцелярии, созданные из состаренного металла и дерева, которые мы нашли, уже распроданы, но идею стоит взять на вооружение. Для того, чтобы сделать похожую вещь, нужны лишь несколько деталей из дальнего угла гаража и ловкость рук.

Органайзер на основе старых пялец — это идеальная форма и бесконечная свобода в выборе цветового решения. Не нужно даже инструкции, просто соедините лоскуты парой вертикальных строчек, чтобы сформировать кармашки, и вставьте ткань в основу.

Читайте также:

хранение, рабочее место