Особенности гранита и его применение в ландшафтном дизайне

Все чаще для фасадной отделки стали выбирать гранит в качестве основного материала. Брусчатки, лестницы, фонтаны, декоративные изделия - прослужат дольше и будут выглядеть качественнее.

Все чаще для фасадной отделки стали выбирать гранит в качестве основного материала. Брусчатки, лестницы, фонтаны, декоративные изделия - прослужат дольше и будут выглядеть качественнее. Гранит - природный и экологический материал, срок службы которого составляет более 60-та лет, что вполне нормально для среднестатистических дизайн-проектов. Выбрать и купить нужный вид гранита можно в разделе магазина Уральской горной компании.

Гранит: что за материал и что из себя представляет

Гранит - это природный материал с высокой износостойкостью. Это магматическая порода, которая застыла в следствии выхода на поверхности (или претерпела определенные изменения под давлением). В его составе множество химических элементов и минералов: среди основных это кварц (более 20%) и полевой шпат (более 50%). Они формируют цвет породы, его узор и основные характеристики.

Сырье бывает нескольких фактур: мелкозернистый, среднезернистый и крупнозернистый. Это зависит от времени образования и региона добычи породы.

Среди его основных характеристик можно выделить:

высокую износостойкость - длительные механические повреждения, давление не будут отражаться на внешнем виде и не повредят структуру, хорошо балансирует разницу высот;

высокая влагостойкость - материал с минимальной пористостью, поэтому внутрь него не попадет вода, она не проникает и не портит свойства;

разнообразность натуральных оттенков, зеркальный благодаря кварцу;

экологический - это порода с минимальным радиоактивным фоном, который не может навредить человеку.

Гранитный камень применяют для строительства различных объектов в промышленных и бытовых масштабах. Его цена - достаточно высокая, по сравнению с другими камнями, но срок эксплуатации и плюсы оправдывают ее.

Гранит для ландшафта - варианты использования

Есть множество вариантов как можно применить гранит в архитектуре - все зависит от степени воображения. Мы привыкли видеть гранитные столешницы, ступени или стенки внутри дома, но популярность набирает облицовка помещений снаружи. Он может использоваться для строительства подпорных стенок, мостовых, дорожек, лестничных площадок, террас. Наиболее частые варианты использования:

Дорожки и площадки. При выборе любого другого материала будет меньшая устойчивость к механическим воздействиям. Порода используется там, где поверхности подвергаются постоянным атмосферным перепадам, осадкам и воздействию человека. После прохождения термообработки цельная и колотая брусчатка из гранита будут долго эксплуатироваться Лестницы/ступени и бордюры, подпорные стенки. Менее распространенные изделия из гранита. Если вы планируете строить надолго, то это станет не просто украшением вашего дома, но и дополнительной защитой. Используются чаще всего на больших территориях, там, где есть разница высоты, для укрепления грунтов. Садовая архитектура. Сложно представить дом без украшений. Гранитные фонтаны, скульптуры, барельефы прекрасно подойдут для любого интерьера. Они принесут монументальность и утонченность в стиль. Гранит защитит изделия от внешней среды и вам не придется каждый раз накрывать их или опрыскивать защитными спреями. При этом, яркость цвета/оттенка сохраняется и через много лет.

Преимущество материала очевидна - мелкозернистый, низкая пористость, влагостойкость, зеркальный. Другие материалы (такие, как мрамор, бетон) менее выгодны в строительстве и облицовке, чем гранитный камень.

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