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Пэчворк в интерьере

Пэчворк в интерьере

Пэчворк в интерьере

Вдохновившись остроумным бохо-шиком, царящим в лондонском доме — одном из тех, в который мы с вами заглядывали, мы решили подробнее изучить тему пэчворка в интерьере. 

Вот так выглядел «лоскутный» санузел находчивой семьи англичан.

Пэчворк в интерьере

А вот такие примеры пэчворк-отделки удалось подобрать нам. Благодаря тому, что сейчас обои зачастую продаются коллекциями, подобранными по цвету и стилю, можно легко и со вкусом воспроизвести подобную отделку, даже не будучи дизайнером или художником.

Пэчворк в интерьере

Пэчворк в интерьере

Пэчворк в интерьере

Пэчворк в интерьере

Пэчворк в интерьере

Пэчворк в интерьере

Пэчворк в интерьере

Пэчворк в интерьере

Пэчворк в интерьере

Пэчворк в интерьере

стиль пэчворк

Ну а сделать пэчворк-панно из кафельной плитки и вовсе очень просто. Для этого вы можете или купить специальные наборы плиток, или создать композицию самостоятельно, подобно тому, как делали мы, когда ходили в гости в «АА Бутик».

стиль пэчворк

стиль пэчворк

стиль пэчворк

С точки зрения мебели и декора пэчворк нешироко, но тоже представлен на современном рынке. Нам встречались кресла, комоды, пуфы, банкетки, ковры, и, конечно же, постельное белье, имитирующие эту технику.

стиль пэчворк

Однако не стоит забывать, что пэчворк особенно ценен тогда, когда сделан своими руками, а не куплен в магазине. Так что вдохновляемся и приглядываемся к бабушкиным отрезам ткани. (Кстати, напомним, что мастерица и дизайнер Лиана Яровая, которая рассказывала нам о своем проекте детской «Калейдоскоп узоров», призналась, что ее на творчество в этой технике вдохновили работы художника Каффе Фассета.)

стиль пэчворк

Подборка пэчворка

Подборка пэчворка

Подборка пэчворка

Подборка пэчворка

стиль пэчворк

стиль пэчворк

стиль пэчворк

пэчворк кресло

пэчворк кресло

пэчворк стул

пэчворк стул

пэчворк кресло

пэчворк кресло

пэчворк ковер

пэчворк ковер

пэчворк ковер

пэчворк подушка

пэчворк подушка

пэчворк игрушки

пэчворк игрушки

пэчворк игрушки

 

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