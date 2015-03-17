Отделка, мебель и декор, создатели которых вдохновлялись трогательной лоскутной техникой.

Пэчворк в интерьере

Вдохновившись остроумным бохо-шиком, царящим в лондонском доме — одном из тех, в который мы с вами заглядывали, мы решили подробнее изучить тему пэчворка в интерьере.

Вот так выглядел «лоскутный» санузел находчивой семьи англичан.

А вот такие примеры пэчворк-отделки удалось подобрать нам. Благодаря тому, что сейчас обои зачастую продаются коллекциями, подобранными по цвету и стилю, можно легко и со вкусом воспроизвести подобную отделку, даже не будучи дизайнером или художником.

Ну а сделать пэчворк-панно из кафельной плитки и вовсе очень просто. Для этого вы можете или купить специальные наборы плиток, или создать композицию самостоятельно, подобно тому, как делали мы, когда ходили в гости в «АА Бутик».

С точки зрения мебели и декора пэчворк нешироко, но тоже представлен на современном рынке. Нам встречались кресла, комоды, пуфы, банкетки, ковры, и, конечно же, постельное белье, имитирующие эту технику.

Однако не стоит забывать, что пэчворк особенно ценен тогда, когда сделан своими руками, а не куплен в магазине. Так что вдохновляемся и приглядываемся к бабушкиным отрезам ткани. (Кстати, напомним, что мастерица и дизайнер Лиана Яровая, которая рассказывала нам о своем проекте детской «Калейдоскоп узоров», призналась, что ее на творчество в этой технике вдохновили работы художника Каффе Фассета.)

вдохновение, текстиль, мебель