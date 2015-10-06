Переходный возраст: комната для подростка

Переходный возраст: делаем комнату для подростка

В интернете очень много советов на тему как обустроить детскую для малышей, а вот комнаты подростков, на наш взгляд, незаслуженно обделены вниманием. Сегодня поговорим о том, как создать свой собственный мир для подростка.

Тинейджеры (от англ 'teen — дети в возрасте от 13 до 19 лет) — довольно сложный народ. Все еще дети, они хотят казаться взрослыми и самостоятельными в глазах родителей, остро переживают свой переходный возраст и проблемы, с ним связанные, и готовятся стать полностью самостоятельными в один прекрасный день. Подростки — это люди с собственным мнением и мировоззрением, поэтому их уже можно смело вовлекать в процесс создания дизайн-проекта собственной комнаты и его реализацию.

Идея

Какой будет комната, зависит исключительно от характера вашего ребенка. Обычно комната подростка выполнена в современном стиле, в котором могут прослеживаться различные увлечения: тяга к путешествиям, технике, наукам, музыке, спорту. Комната мальчика может быть оформлена в стиле лофт, хайтек, минимализм, скандинавском стиле; девочки, возможно, предпочтут классику, бохо-стиль, романтический, этнику. В любом случае, в этом возрасте стилистика отходит на второй план, уступая место комфорту.

Функциональность

Как правило, комната для подроста становится целым миром, в котором он делает абсолютно все: спит, ест, общается с друзьями, играет, смотрит фильмы, делает уроки. Этот возраст практически полностью посвящен учебе, поэтому хорошо продумайте рабочее место и систему хранения учебных материалов и принадлежностей. Стол должен быть довольно большим, чтобы за ним при желании могло разместиться несколько человек, будь то совместное выполнение домашних заданий или работа над общим школьным проектом.

Кровать или диван? Кровать, безусловно, предпочтительнее, но в небольшой комнате не всегда достаточно места для полноценного спального места. Не думайте о кроватях-чердаках, как о спасении, если высота потолков в квартире меньше 2,5м. Возможно, хорошим выходом из ситуации станет подиум со выкатной кроватью. Если же вы все же выбираете диван, то обратите внимание на модели с хорошим анатомическим матрасом.

Цвет и материалы

Используйте нейтральные цвета и натуральные материалы в отделке комнаты. Цветовая гамма может быть абсолютно любой: темные оттенки сделают комнату камерной и обволакивающей, белый и светлые тона визуально расширят пространство. Играйте на контрасте: черно-белая комната - прекрасный фон для яркой мебели или элементов декора. В комнате подростка уместны фото-обои с любыми изображениями: географические карты, улицы городов, виды спорта, даже граффити.

Фишки

Уделите должное внимание увлечениям подростка: поставьте на видное место сборные модели, награды за спортивные и другие достижения, сделайте галерею рисунков. Закрытые системы хранения позволят избавиться от видимого бардака в комнате. Продумайте также систему хранения одежды: в комнате подростка можно оставить только комод для нижнего белья и одежды, которую можно удобно сложить (читайте об этом в нашей статье о методе КонМари). Рубашки, брюки и другая одежда на вешалках могут разместиться в родительском гардеробе. Убедитесь, что в комнате достаточно розеток для электрических приборов, таких как ТВ, приставки, компьютер, гаджеты. Правильное освещение также играет большую роль. Подробнее об этом можно прочитать в наших статьях об освещении в квартире. В условиях ограниченного пространства (как правило, комната подростков довольно небольшая по площади) отдавайте предпочтение мобильной мебели: тумбам на колесиках, модульным системам хранения, телевизионным поворотным кронштейнам, мягким переносным пуфам из прочного материала вместо кресел. Продумайте хранение спортивного инвентаря: велосипеды, самокаты, скейтборды и горные лыжи могут стать элементом декора и не будут путаться под ногами, если прикрепить их на кронштейнах на стены. Максимально задействуйте стены: как и в случае с маленькими кухнями, вертикальное хранение - отличное решение для небольшой комнаты. Например, домашняя библиотека может разместиться на полках, сделанных по периметру комнаты под самым потолком.

Фотографии: fedorova.ru, goretecolaco.com, decorpins.com, remontbp.com, spalnya-info.ru, v-interere.ru, ibud.ua, etotdom.com, imagebyyou.com, missbagira.ru, anikamari.com, hqteam.com.ua

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