Переносное рабочее место дома

Переносное рабочее место: рассказываем, как с комфортом работать на диване, на кухне, на подоконнике и даже лежа.

Переносное рабочее место

Работать с бумагами или за компьютером лучше всего сидя за собственным рабочим столом, в удобном кресле, когда все вещи разложены по органайзерам, а монитор поднят на удобную высоту. Но получается так не всегда: иногда хочется дописать статью на кухне, присматривая за поставленным на огонь кофе, или послушать образовательные лекции, удобно устроившись на диване, или вообще усесться на широком солнечном подоконнике. В общем, причин перемещаться по квартире, таская за собой все, что нужно для работы, множество, и сегодня мы расскажем, как сделать такую миграцию наиболее комфортной.

Первое и главное, что понадобится вам, чтобы отвязаться от рабочего стола, — подставка для ноутбука. Мой личный фаворит — обычная Билланот от IKEA. На нее удобно ставить все необходимое, если сидишь на диване или в кресле-мешке: мягкая подушка равномерно распределяет вес и амортизирует мелкие движения, так что поставленная рядом с ноутбуком чашка с чаем не опрокинется оттого, что вы слегка пошевелили ногой.

Подставка Биллан, 790 р.

Для работы на кухне подойдет самая простая пластиковая или деревянная подставка. Она позволяет не волноваться, идеально ли вытерта столешница, да и помыть ее в случае чего будет несложно. Но вот на коленях держать подставки без подушек совсем не удобно.

Подствака Брэда, 299 р., Twonee 55 $

Если ваше любимое место дома — диван, или вы переезжаете с места на место прямо на рабочем кресле, стоит подумать о покупке небольшого столика для ноутбука. Он не будет сковывать ваши движения, как подставка с подушкой, но и перенести его вместе со всеми вещами будет чуть сложнее.

Столик Витшё, 999 р., Практик 1 500 р.

Наконец, если вам по какой-то причине хочется или приходится работать буквально лежа или вы просто любите вещи-трансформеры, поищите столик на складных ножках, вроде Toneropt.

Столик Toneropt 2 000 р.

Если вы записываете что-то в ежедневник или работаете с бумагами, то вам понадобится еще и планшет.

Планшет Natural 790 p.

Маленькая, но важная деталь — держатель для проводов. Он нужен, если вы пользуетесь проводной мышкой или наушниками: без него провода будут цепляться за все, лезть под пальцы и мешать переносить ноутбук с места на место.

Органайзер для проводов InSide 300 р., QueenAccessoryStore 7 $

Невозможно просто так взять и не уронить на пол ручку, пока несешь из комнаты в комнату подставку с ноутбуком и всем прочим необходимым. Чтобы не приходилось каждый раз возвращаться за упавшей канцелярией, положите все необходимое в пенал. Он может быть совсем маленьким, на две-три цветных ручки и пару карандашей, но он необходим, чтобы канцелярия не скатывалась на пол.

Пенал BennyBeeLeather 60 $, CutDesign 49 $

Любители сидеть в темноте не смогут обойтись без компактной лампы: она осветит и клавиатуру, и бумаги. Для серьезной работы с документами не подойдет, но небольшие записки сделать позволит.

Лампа Tiny Tim, 850 р., CBR 390 р.

И, наконец, несколько необязательных деталей. Плед и подушка из нашего магазина помогут вам устроиться поудобнее.

Подушка Кота 2 200 р., плед «Австралия» 9 500 р.

А кофейную кружку с широким основанием можно поставить почти куда угодно.

Кружка Henry Franks 15 £

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