Пять любимых приёмов дизайнеров, которые легко повторить

Мы знаем, как дизайнеры делают квартиры красивыми и уютными. Никакой магии, только проверенные приемы. Квартблог расскажет и покажет: 5 лайфхаков для интерьера, которые вы легко сможете повторить.

Лайфхаки для интерьера

Создание красивого интерьера — дело не только хорошего вкуса и развитой интуиции, но и знания конкретных приемов и правил. Сегодня мы решили повнимательнее рассмотреть фотографии красивых квартир, которые публиковали в последнее время, чтобы найти приемы, которые дизайнеры используют часто, и которые можно повторить в собственном доме.

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Люстры на длинных шнурах

Самый любимый прием современных дизайнеров, с которым вы наверняка сталкивались если не в квартирах, то в кафе и ресторанах — повесить люстры на очень длинные шнуры. В противоположность люстрам-тарелкам, распластывающимся по потолку и слегка освещающим все помещение, такие светильники работают скорее как местная подсветка. Они эффективно выделают конкретную зону среднего размера, помогают создать уютную атмосферу, в которой могут находиться несколько человек, и добиться более яркого освещения, не увеличивая мощность лампочек.

Дом в Барселоне, квартира в Берлине, дом в Канаде

Стулья разного цвета

Все чаще дизайнеры оказываются от покупки набора одинаковых стульев для столовой: от монотонности глаз устает, и вещи-клоны сегодня уместны только в самых строгих интерьерах. Впрочем, и комплекты из совсем разнородных вещей встречаются редко. Как правило, дизайнеры выбирают одинаковые модели, но покрашенные или обитые по-разному. Яркие цвета становятся новыми акцентами в интерьере или поддерживают уже сложившуюся гамму.

Квартиры в Стокгольме, Амстердаме, и Москве

Зеркало у стены

Нередко в красивых квартирах можно встретить большие зеркала, прислоненные к стене. Если это съемные апартаменты, понятно: не всегда там можно сверлить стены. Но почему не всегда в остальных случаях дизайнеры и хозяева решают повесить их? Например, потому, что такая деталь помогает снизить пафос слишком строгого и выверенного интерьера. Другая причина — возможность в любой момент перенести зеркало туда, где оно нужнее всего. И, наконец, всем известно, что в наклонном зеркале мы кажемся чуть выше и стройнее, чем в обычном, а кто откажется от возможности видеть себя с выгодного ракурса. Небольшой совет: если вы боитесь задеть и опрокинуть зеркало, поставьте перед ним небольшой столик, как это сделала дизайнер интерьеров Джиллиан Харрис.

Парижская квартира, дом дизайнера Джиллиан Харрис, московская студия

Много картин в одинаковых рамках

Мода на просторные и очень светлые квартиры имеет свои темные стороны, и одна из них — необходимость эти стены украшать, чтобы они не выглядели слишком пустыми. Обычно дизайнеры выбирают для этого картины и постеры, и часто оформляют их в одинаковые рамки. Несколько асимметрично развешенных изображений разного формата притягивают взгляд и позволяют рассказать более сложную историю, а общий материал рам собирает композицию и делает ее не слишком пестрой. В узких помещениях картины можно заменить зеркалами.

Коттедж в скандинавском стиле, студия в Стокгольме, испанская однушка

Зонирование с помощью ковров

Еще один вызов для дизайнеров — квартиры-студии со свободной планировкой, да и вообще любые пространства, на которых нужно разместить несколько функциональных зон. Их можно разделять ширмами, перегородками или кадками с цветами, но мода на открытые пространства заставляет искать более деликатные решения. Одним из них оказывается разделение зон с помощью разных напольных покрытий, и ковер — самый гибкий и демократичный вариант. Чтобы повторить прием дизайнеров, выбирайте большие ковры, на которые поместится вся относящаяся к выбранной зоне мебель.

Шведский дом, квартира в Мадриде, квартира в Каталонии

прием дизайна