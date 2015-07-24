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Лайфхаки для интерьера

Пять любимых приёмов дизайнеров, которые легко повторить

Лайфхаки для интерьера

Создание красивого интерьера — дело не только хорошего вкуса и развитой интуиции, но и знания конкретных приемов и правил. Сегодня мы решили повнимательнее рассмотреть фотографии красивых квартир, которые публиковали в последнее время, чтобы найти приемы, которые дизайнеры используют часто, и которые можно повторить в собственном доме.

Содержание:

Люстры на длинных шнурах

Самый любимый прием современных дизайнеров, с которым вы наверняка сталкивались если не в квартирах, то в кафе и ресторанах — повесить люстры на очень длинные шнуры. В противоположность люстрам-тарелкам, распластывающимся по потолку и слегка освещающим все помещение, такие светильники работают скорее как местная подсветка. Они эффективно выделают конкретную зону среднего размера, помогают создать уютную атмосферу, в которой могут находиться несколько человек, и добиться более яркого освещения, не увеличивая мощность лампочек.

Лайфхаки для интерьера
Лайфхаки для интерьера
Лайфхаки для интерьера

Дом в Барселоне, квартира в Берлине, дом в Канаде

Стулья разного цвета

Все чаще дизайнеры оказываются от покупки набора одинаковых стульев для столовой: от монотонности глаз устает, и вещи-клоны сегодня уместны только в самых строгих интерьерах. Впрочем, и комплекты из совсем разнородных вещей встречаются редко. Как правило, дизайнеры выбирают одинаковые модели, но покрашенные или обитые по-разному. Яркие цвета становятся новыми акцентами в интерьере или поддерживают уже сложившуюся гамму. 

Лайфхаки для интерьера
Лайфхаки для интерьера
Лайфхаки для интерьера

Квартиры в Стокгольме, Амстердаме, и Москве

Зеркало у стены

Нередко в красивых квартирах можно встретить большие зеркала, прислоненные к стене. Если это съемные апартаменты, понятно: не всегда там можно сверлить стены. Но почему не всегда в остальных случаях дизайнеры и хозяева решают повесить их? Например, потому, что такая деталь помогает снизить пафос слишком строгого и выверенного интерьера. Другая причина — возможность в любой момент перенести зеркало туда, где оно нужнее всего. И, наконец, всем известно, что в наклонном зеркале мы кажемся чуть выше и стройнее, чем в обычном, а кто откажется от возможности видеть себя с выгодного ракурса. Небольшой совет: если вы боитесь задеть и опрокинуть зеркало, поставьте перед ним небольшой столик, как это сделала дизайнер интерьеров Джиллиан Харрис. 

Лайфхаки для интерьера
Лайфхаки для интерьера
Лайфхаки для интерьера

Парижская квартира, дом дизайнера Джиллиан Харрис, московская студия 

Много картин в одинаковых рамках 

Мода на просторные и очень светлые квартиры имеет свои темные стороны, и одна из них — необходимость эти стены украшать, чтобы они не выглядели слишком пустыми. Обычно дизайнеры выбирают для этого картины и постеры, и часто оформляют их в одинаковые рамки. Несколько асимметрично развешенных изображений разного формата притягивают взгляд и позволяют рассказать более сложную историю, а общий материал рам собирает композицию и делает ее не слишком пестрой. В узких помещениях картины можно заменить зеркалами.

Лайфхаки для интерьера
Лайфхаки для интерьера
Лайфхаки для интерьера

Коттедж в скандинавском стиле, студия в Стокгольме, испанская однушка

Зонирование с помощью ковров

Еще один вызов для дизайнеров — квартиры-студии со свободной планировкой, да и вообще любые пространства, на которых нужно разместить несколько функциональных зон. Их можно разделять ширмами, перегородками или кадками с цветами, но мода на открытые пространства заставляет искать более деликатные решения. Одним из них оказывается разделение зон с помощью разных напольных покрытий, и ковер — самый гибкий и демократичный вариант. Чтобы повторить прием дизайнеров, выбирайте большие ковры, на которые поместится вся относящаяся к выбранной зоне мебель. 

Лайфхаки для интерьера
Лайфхаки для интерьера
Лайфхаки для интерьера

Шведский дом, квартира в Мадриде, квартира в Каталонии

 

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