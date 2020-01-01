Пять способов упростить быт, доступных каждому

Начните уже сегодня, и жить станет проще.

Вне зависимости от того, живете вы в гордом одиночестве или приютили у себя всех родственников вплоть до троюродной бабушки, существует несколько правил, которых довольно несложно придерживаться, но которые могут сэкономить вам массу сил и времени при решении бытовых вопросов. Вот самые главные из них:

1. Перестаньте хранить ненужные вещи. Попробуйте другой подход — вместо того, чтобы бесконечно улучшать свои системы хранения и придумывать ящики в самых неожиданных местах, избавьтесь от части вещей. Продайте их, отдайте нуждающимся, просто выбросите, наконец — только не держите дома. У любого человека найдется хотя бы четверть вещей, отсутствия которых в доме он даже не заметил бы. Просто выбросить ножки от комода, который когда-то стоял на даче у прабабки и от которого кроме этих ножек уже давно ничего не осталось, рука, конечно, не поднимается.

2. Держите нужные вещи под рукой. Если для того, чтобы пропылесосить, вам нужно достать пылесос, собрать пылесос, отмотать километр удлинителя и проч., а пылесосите вы часто, держите пылесос в собранном виде рядом с тем местом, где он чаще всего бывает вам нужен. (К вопросу о предыдущем правиле — если вы живете один и любящая мама передала вам трехкиловаттного зверя, который в состоянии справиться даже с пятнами от бензина, или если у вас небольшая квартира, купите себе вместо такого пылесоса электровеник и держите его на кухне.)

3. Не покупайте лишних хозяйственных средств. Большинство проблем решают хорошее мыло и теплая вода, поэтому держать у себя армию пятновыводителей совершенно не нужно. Они не только довольно дороги — очень часто в них попросту нет необходимости.

4. Развивайте в себе хозяйственные привычки. Дела по дому нужно делать на автомате — это совершенно точно сохранит вам рассудок. Кроме того, так вы будете управляться с ними гораздо быстрее. Если таких дел у вас много, постарайтесь, насколько это возможно, придерживаться расписания: пылесосьте по средам после работы (кстати, если график позволяет, советуем не делать уборку в выходные), а большую стирку устраивайте по понедельникам. Если нет — делайте все за один раз, но также в одно и то же время. При этом занимайте свое основное внимание чем-нибудь другим, например, слушайте аудиокниги или учите язык с помощью специальных приложений.

5. И самое главное — не будьте перфекционистом! Это вредно не только в быту, но и в жизни вообще. Начните с малого: вместо того, чтобы избавляться от всех ненужный вещей сразу, соберите хотя бы одну коробку в приют. Выбросьте средство для удаления пятен от пятновыводителей. К хорошему привыкаешь быстро, и уже скоро вы поймете, что без ножек от давно забытого комода даже и дышится как-то легче. У вас получится.

жить проще