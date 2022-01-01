Потолочный плинтус для натяжных потолков - достоинства и недостатки

Какой выбрать потолочный плинтус для натяжных потолков. Виды карнизов по материалу изготовления, дизайну, назначению. Подбор плинтуса к разным стилям интерьера. Плюсы и минусы

Сделать потолки более ровными и привлекательными в квартире проще всего с помощью натяжного полотна. Дизайн такой отделки будет законченным и стильным, если наклеить по периметру потолочный плинтус.

Назначение потолочного плинтуса для натяжных потолков

При отделке потолков монтажники обычно заправляют края натянутого ПВХ или тканевого полотна с помощью шпателя в профиль. Оставшаяся щель закрывается резиновой заглушкой. При таком способе монтажа потолок выглядит достаточно аккуратно, однако в плане дизайна — непритязательно и просто. При использовании карниза потолок можно сделать гораздо более нарядным, солидным и торжественным.

Также багеты в дизайне натяжных потолков позволяют решить и другие важные задачи:

скрывают незначительные неровности в месте примыкания полотна к стенам;

делают более аккуратными углы;

дают возможность вмонтировать по периметру комнаты подсветку.

Виды потолочного плинтуса для натяжных потолков

Различаться потолочные плинтусы могут по дизайну, материалу изготовления, назначению, размерам. В продаже имеются карнизы и багеты:

самых разных цветов — подбираются в соответствии с цветом полотна натяжного потолка или стен;

с рисунками;

с рельефом — часто имитируют лепнину.

Узкие молдинги отлично подходят для небольших комнат с невысокими потолками. Такие плинтуса делают дизайн квартиры законченным и более привлекательным. Широкие багеты монтируются в объемных помещениях. Плинтуса этой разновидности придают потолку солидности.

По назначению плинтуса классифицируются так:

обычные декоративные;

предназначенные для монтажа скрытой подсветки;

криволинейные.

Декоративные багеты

Такие плинтуса выполняют собственно декоративную функцию. Дизайн их может быть самым разным, а конфигурацию они имеют предельно простую — декоративные карнизы представляют собой обычную плоскую (багет) или угловую (плинтус) планку.

Для скрытой подсветки

Плинтуса под подсветку также могут иметь самый разный дизайн. От обычных карнизов планки этой разновидности отличаются отсутствием высокого бортика в передней плоскости. Такая конфигурация обеспечивает беспрепятственное прохождение света от источника, заложенного внутрь молдинга. Выглядят потолочные плинтуса с подсветкой в комплексе с натяжными потолками очень эффектно.

Криволинейные

Криволинейные бордюры используются в помещениях с нестандартной планировкой. Также багетами этой разновидности часто дополняют многоуровневые потолки. Изготавливаются криволинейные карнизы из гибких эластичных материалов.

Виды потолочных плинтусов по материалам

От материала изготовления потолочного молдинга зависит:

его стоимость;

способ монтажа;

дизайн;

срок службы.

Совет! Для натяжных потолков можно использовать плинтуса, изготовленные из любого материала. Вес планок, несмотря на то что натяжное полотно не отличается прочностью, в данном случае роли не играет. Приклеиваются или прикручиваются плинтуса при использовании натяжной потолочной отделки только к стенам.

Пенопласт

Недорогие потолочные плинтуса изготавливают из пенопласта. Плюсы таких багетов:

широкое разнообразие дизайнов и размеров;

простоту обработки и монтажа.

Крепить такой потолочный плинтус к стене можно на обычный клей для пенопластовой плитки. Основной минус карнизов этого вида — хрупкость. Покупать такой материал для наклеивания на потолок нужно с запасом: некоторые планки при установке ломаются. Еще одним недостатком пенопластовых плинтусов считается то, что они желтеют на солнце.

Монтировать такие багеты в загородном доме — жилом или дачном, не рекомендуется. Пенопласт, как известно, любят грызть мыши. А поэтому вскоре в пенопластовых карнизах в доме могут появиться привлекающие внимание дыры.

Полиуретан

Полиуретановые карнизы изготавливаются из экологически чистого акрилового полимера. К их преимуществам относят:

небольшой вес;

прочность и долговечность;

простоту в монтаже.

Полиуретановые плинтуса могут быть:

жесткими — используются в дизайне обычных потолков;

гибкими — для оформления криволинейных конструкций.

Как и в случае пенопластовых планок, полиуретановые потолочные плинтуса устанавливаются на место с помощью клея. При этом полка, прилегающая к натяжному потолку, клеем не промазывается. Недостатком таких карнизов считается высокая цена.

Поливинилхлорид

Плинтус ПВХ конструктивно дополняется технической выемкой. Чаще всего карнизы этой разновидности применяются для отделки потолков, оклеенных листовым материалом — пенопластовой плиткой, деревянными панелями и пр. Но можно использовать плинтуса ПВХ и для оформления потолков, закрытых натяжным полотном. В этом случае плинтус устанавливается бороздкой вниз. В эту канавку в последующем вставляются края элементов отделки стен — пластиковых панелей, МДФ-плит и т. д.

К плюсам плинтусов ПВХ относят:

долговечность;

влагостойкость;

высокие декоративные качества.

Каучук

Основными преимуществами каучуковых карнизов считаются податливость и мягкость. Такие плинтуса идеально подходят для оформления криволинейных конструкций. Другие плюсы:

влагостойкость;

долговечность;

простота в монтаже.

Недостатком карнизов этой разновидности называют не слишком выразительный дизайн. В продаже сегодня можно встретить каучуковые потолочные плинтуса в основном лишь двух цветов: черного и белого.

Полистирол

Плинтуса из полистирола стоят немного дороже пенопластовых. При этом они отличаются большей прочностью, дольше служат и выглядят солиднее. Поверхность у таких молдингов очень гладкая, а рельеф хорошо заметен. Они не желтеют на солнце и легко монтируются.

Минус — не слишком привлекательные цвета. Сквозь основной оттенок у полистирольных багетов всегда проступает сероватый цвет основного материала. Это бросается в глаза и выдает дешевизну карниза. Поэтому покупают полистирольные багеты обычно только под покраску.

Клеить потолочный плинтус из полистирола непосредственно к натяжному потолку, несмотря на его небольшой вес, нельзя. Клей может расплавить полотно. Фиксируют полистирольные карнизы, как и пенопластовые, на стену с предварительным выравниванием по уровню.

Древесина

Деревянными плинтусами натяжные потолки обычно дополняют только в том случае, если стены в помещении также отделаны деревом или имитирующим его материалом. К плюсам деревянных плинтусов относят:

эстетичный внешний вид;

экологическую чистоту.

Минусами считаются высокая стоимость и сложность в монтаже.

Гипсовый потолочный плинтус под натяжной потолок

Плинтуса из гипса используются для оформления периметра потолка в больших помещениях. Обычно они имеют рельефный дизайн и имитируют лепнину. Плюсы:

солидный внешний вид;

экологическая чистота.

Недостатками гипсовых плинтусов считаются большой вес и дороговизна.

Потолочный плинтус для натяжных потолков в интерьерах разных стилей: советы, фото

Натяжные потолки, дополненные карнизом, могут удачно вписаться в интерьер практически любого стиля.

Классика

Для классики идеально подойдут плинтуса:

из натурального материала — дерева или гипса;

широкие с резьбой или рельефом.

В неоклассике могут использоваться и гладкие потолочные плинтуса, но обязательно широкие. Помимо деревянных и гипсовых молдингов, в классических интерьерах можно повесить полиуретановые рельефные плинтуса.

Народные стили: кантри, прованс, скандинавский

Для интерьеров в народных стилях идеально подходят плинтуса из натуральных материалов, чисто белые или, наоборот, совсем темные. В скандинавском стиле допускается использование пластикового белого плинтуса.

Современный стиль

Для современного стиля подойдет потолочный плинтус абсолютно любого дизайна. Ориентироваться можно на размеры помещения (чем оно меньше, тем более узкий стоит использовать карниз) и цветовую гамму (цвет плинтуса должен совпадать или гармонировать с цветом стен либо потолка).

Считается, что для современного стиля больше всего подходят гладкие карнизы без цветочков, завитушек и вензелей.

Лофт

Для лофта лучше подойдут узкие багеты без рельефа и сложного рисунка. Предпочтительными будут цвета:

серый;

стальной;

черный;

белый.

Очень удачно в таком интерьере могут смотреться и молдинги из дерева с сильно состаренной поверхностью.

Минимализм

В интерьерах, оформленных в стиле минимализм, натяжные потолки карнизами обычно не дополняются, потому что должны выглядеть максимально просто. Но, если стены в комнате слишком уж неровные, для маскировки дефектов можно использовать узкий багет самого простого дизайна — гладкий, однотонный, неяркий.

Советы по выбору плинтусов

Выбирая плинтуса для натяжного потолка по дизайну, стоит следовать рекомендациям:

при наличии на стенах узора или тиснения лучше выбрать гладкий однотонный карниз;

плинтус с рельефом подойдет для гладких стен;

в низких помещения лучше монтировать плинтуса в тон стен;

в помещениях маленькой площади гармоничнее будут смотреться плинтуса под цвет потолка.

Комментарий эксперта! Алина, дизайнер интерьеров: «Если стены и потолок имеют одинаковый цвет, стоит выбрать плинтус слегка отличающегося оттенка. Это позволит визуально создать четкую границу по периметру помещения».

Достоинства и недостатки

Карнизы вовсе не являются обязательным элементом дизайна натяжного потолка. Интерьер комнаты может стильно и красиво смотреться и без них. Однако использование потолочных молдингов все же имеет ряд преимуществ, делающих их очень популярными у владельцев домов и квартир.

Плюсы использования

Помимо маскировки дополнительной подсветки, плинтуса позволяют:

замаскировать неровные угловые швы;

выровнять сам угол между потолком и стеной;

зрительно сделать комнату выше.

С помощью плинтуса можно не только придать завершенный вид потолку, но и защитить механизм крепления полотна. Благодаря карнизу, в монтажную щель не будут попадать пыль и грязь.

Недостатки

Основной минус использования молдинга в дизайне натяжного потолка — удорожание работ. Также некоторые владельцы квартир считают потолочный плинтус не слишком модным элементом оформления.

Потолочные плинтуса могут иметь разные размеры и дизайн, изготавливаться из гибких или жестких материалов. В любом случае подбирать карнизы для оформления потолка нужно тщательно как по рисунку или цвету, так и по размерам и текстуре. Следуя простым рекомендациям, с помощью молдинга можно сделать дизайн потолка максимально эффектным, законченным и стильным.

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