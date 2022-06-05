Почему стоит купить инверторный кондиционер

В последнее время большую популярность приобретает новый тип кондиционера — инверторный сплит-кондиционер.

Кондиционеры – это бытовая техника, необходимая для комфортной жизни людей в современных условиях. Каждый год меняющийся климат бросает нам вызов: зима непредсказуема, а летом из-за высоких температур нам трудно находиться в помещениях. Сегодняшние сплит-системы не только охлаждают воздух в помещении, но и обогревают до нужного уровня. В последнее время большую популярность приобретает новый тип кондиционера — инверторный сплит-кондиционер. Однако для того, чтобы сделать правильный выбор, нужно наверняка знать, что такое инверторный кондиционер и что именно отличает инверторную сплит-систему от традиционного кондиционера. Кстати, интернет-магазин Озон, предлагает большой выбор инвентарных кондиционеров. К примеру инверторный кондиционер royal clima, отличается качеством и стильным решением.

Что такое инверторный кондиционер?

Инвентерный кондиционер (inverter — от латинского инверто — переворачивать, реверсировать, менять). Блок управления в этом кондиционере преобразует переменный ток в постоянный, а затем вырабатывает переменный ток нужной частоты. Этот процесс называется инверсией. Это смещение может регулировать скорость двигателя компрессора в широком диапазоне, особенно выше 3000 об/мин, тем самым регулируя мощность охлаждения или обогрева кондиционера. Благодаря этой технологии инверторные кондиционеры более экономичны, чем кондиционеры, оснащенные традиционными компрессорами, и обеспечивают более гибкое и точное регулирование температуры. Кроме того, они позволяют работать в более широком диапазоне температур наружного воздуха.

Принцип работы инвентерного кондиционера и чем он отличается от обычного

Не так давно на климатическом рынке появились инверторные кондиционеры. Такая технология была разработана в Японии, она дает возможность управлять мощностью компрессора кондиционера. Классические кондиционеры работают с постоянной максимально завышенной мощностью и настроены на включение и выключение в зависимости от окружаюшей температуры в комнате и пульта дистанционного управления. А вот инверторные кондиционеры работают всегда, но с различной мощностью, т.е. при достижении нужной температуры в помещении кондиционер переключается на самый низкий режим и начинает работать в режиме поддержки температуры без постоянных переключений. Это не только позволяет экономить электроэнергию, но и намного точнее помогает держать заданную температуру и, самое главное, позволяет избежать больших колебаний, которые можно заметить вблизи кондиционера.

Сопоставление точности поддержания t (температуры) от времени в помещении для инверторного и обычного кондиционера:

Более плавная синяя линия относится к температурному диапазону инверторного кондиционера;

Поэтому различие инверторных кондиционеров от классических кондиционеров заключается в возможности регулировки мощности. Когда обычный кондиционер включается или выключается для поддержания температуры, инверторная сплит-система напротив автоматически снижает или увеличивает мощность.

Кроме того, инверторные кондиционеры обладают следующими преимуществами:

Оборудование работает бесперебойно. Электропитание не будет перегружено, когда устройство используется. Ведь, как известно, запуская двигатель, вы создаете пиковую нагрузку на всю сеть в доме. Поэтому их отсутствие позволяет сэкономить до 40% электроэнергии, поэтому климатический прибор считается экономичным устройством. При выборе, обратите внимание на инверторный кондиционер митсубиси;

Диапазон температур небольшой. Этот тип кондиционера точно поддерживает заданную температуру. Комфортный воздушный поток: во время работы выпускается щадящий воздушный поток строго в заданном диапазоне температур. Это во многом ограничивает возможность простудиться (как это бывает при употреблении традиционного аналога);

Минимальный уровень шума (18-22дБ) позволяет использовать устройство даже ночью (30-33дБ для обычного оборудования);

Обогрев помещений в холодное время года. Способность инверторного кондиционера обогревать помещение, когда температура на улице достигает -25 градусов.

Где лучше всего установить инверторный кондиционер?

Кондиционеры с инверторным компрессором прекрасно подходят для установки, где максимальный комфорт является приоритетом или где этого требуют определенных климатических норм. К таким зонам относятся детские или игровые комнаты, спальни, тренажерные залы (для защиты от холодного воздуха, когда люди потеют), медицинские учреждения и большинство других помещений, где есть большое скопление людей.

Причины почему стоит купить инверторный кондиционер

Благодаря простой настройке, поддерживающей точность 0,5-1 градус на заданной температуре, не вызывая резкого падения или резкого повышения температуры, это является гарантией того, что все присутствующие в помещении не заболеют простудой и болезнями ( как от работы классического кондиционера, как это часто бывает);

Снижение потребления электроэнергии - 20-25%;

Уровень шума снижается примерно на 30-50%;

Разнообразие способов монтажа, в том числе настенный;

Активная функция длится дольше по сравнению с моделями on/off;

Возможность саморегуляции и самотестирования, возможность обнаружения проблем после самодиагностики;

В случае сбоя - автоматический перезапуск;

Самоадаптация к всплескам и устранение сбоев, вызванных этими причинами;

Способность эффективно работать в диапазоне высоких температур и при отрицательных внешних показателях;

Высокая производительность в любой среде - для охлаждения или обогрева;

Долговечность. Покупка инверторного кондиционера может решить «климатическую проблему» на несколько лет. Конечно же, для правильной эксплуатации вашего устройства.

Вывод - Чем выше эффективность (COP, EER) и ниже уровень шума, тем выше стоимость вашего кондиционера.

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