Подвесные кашпо для цветов: DIY и не только

Восемь мастер-классов, которые помогут сделать идеальное подвесное кашпо для цветов, и восемь ссылок на готовые вещи.

Цветы и другие растения в горшках могут быть настоящим украшением интерьера и полноценным элементом декора, и мы уже не раз обращали на это внимание, обсуждая очередную скандинавскую квартиру, в которой зеленые папоротники оказываются главными цветовыми акцентами, или дома, где букеты цветов поддерживают оттенки текстиля.

Подвесное кашпо для цветов своими руками

Предлагаем вам прямо сейчас подумать: а не сделает ли и ваш дом лучше пара горшков с цветами? И не говорите, что вам некуда их поставить: с этой проблемой призваны справиться подвесные кашпо. О них сегодня и пойдет речь. Начнем с тех, что можно сделать своими руками.

Из медных трубок

Создание своего кашпо можно начать с... похода в строительный магазин. Блогер Лорел в своем мастер-классе делится идеей, как сделать невероятно стильную и современную вещь из металлических уголков и трубочек. Паяльник не понадобится!

На пяльцах

Не хотите ничего покупать и никуда ехать? Поищите дома старые пяльцы, универсальный клей и ненужную миску. Блогер Алекс рассказывает и показывает, как сделать из всего этого весьма симпатичное кашпо. Главное — проверьте заранее, действительно ли хорош ваш клей.

Из пластиковых бутылок

Создавая кашпо, можно не только ничего не покупать, но еще и помочь природе. Вместо того, чтобы выбрасывать одинаковые бутылочки из-под любимого косметического средства, сделайте из них систему подвесных емкостей. Блогер Люси дает мастер-класс.

С бусинами

Еще один супербюджетный способ сделать красивое кашпо — связать его из шнуров и украсить крупными деревянными бусинами. Подробности — в мастер-классе в блоге А beautiful mess. Небольшой совет: выбирайте для бусин водостойкую краску, чтобы она не смывалась, когда вы поливаете или опрыскиваете цветы.

Из окрашенного мулине

Старые добрые кашпо в технике макраме можно улучишь, просто обмакнув в воду с красителем (правда, получится такое только с вещью из натуральной пряжи). Рецепт идеального омбре — в блоге Heart of light.

Из жестяных банок

Зеленые растения должны жить в «зеленых» кашпо. Продолжаем повторно использовать ресурсы с помощью этого мастер-класса. Важно: банки могут ржаветь, так что стоит покрыть их лаком. Ну и не забывайте о том, что кашпо — сугубо декоративная вещь, и высаживать цветы прямо в него нельзя.

Из дощечек

Если вы владеете столярным инструментом, можете выпилить основательную подвесную этажерку из дерева, воспользовавшись этим мастер-классом. Прелесть конструкции в том, что в нее можно поместить и обычные горшки: излишки влаги будут попадать на растение внизу, и блюдце для сбора воды нужно будет прикрепить лишь к нижнему (а можно просто поставить на пол еще одно растение в кадке).

Из разделочной доски

Последний на сегодня мастер-класс — самый простой. Блогер Анико показывает, как сделать из веревок и деревянной разделочной доски даже не кашпо, а подвесную полку для цветов. Изящная и простая идея, но мы советовали бы сделать по краям доски небольшие бороздки или закрепить нитки каплей клея, чтобы доска наверняка не выскользнула и цветы не упали.

Покупки

Для тех, кто предпочитает покупать готовые вещи, мы нашли несколько прекрасных кашпо, доступных сейчас в магазинах.

Прекрасные бронзовые Assembly Home, напоминающие о драгоценных камнях или алхимических знаках (39 $) подойдут даже для самого минималистичного интерьера. Похожий по форме, но все же совершенно особенные кашпо (60 %) создают супруги-дизайнеры из Лос-Анджелеса. Дизайн в стиле 1970-х подойдет не только для ретро-квартир.

Керамические двухцветные кашпо Hübsch (13 €) напоминают об обычных цветочных горшках, но при этом выглядят очень современно и подойдут как для строгого, так и для нежного интерьера. Кашпо-полусфера ручной работы от Kati von Lehman (84 $) — тоже керамическое, но более изящное.

На рынке сегодня можно найти кашпо самых разных стилей, цветов, размеров, от белоснежных традиционных Скурар от IKEA до черных или прозрачных пакетов от корейских дизайнеров HEAN (17 $). Можно выбрать керамику ручной работы на Etsy или винтажное медное кашпо-коромысло на «Ярмарке мастеров». Ищите идеальный экземпляр или делайте прекрасные кашпо своими руками, и пусть ваш дом будет полон зелени и солнечного света.

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