Пожар не остановить негорючим материалом

Статистика МЧС России позволяют сделать вывод, что пожарная безопасность дома обеспечивается не использованием негорючих материалов при его строительстве.

Эксперименты с моделированием пожаров в зданиях и сооружениях, а также статистика МЧС России позволяют сделать вывод, что пожарная безопасность дома обеспечивается не использованием негорючих материалов при его строительстве, а постоянной профилактикой возгораний: осторожным обращением с огнем и его источниками, а также поддержанием в исправном состоянии печного и электротехнического оборудования.

Если материал не поддерживает горения, то это не значит, что он обеспечивает пожарную безопасность. Это, казалось бы, парадоксальное утверждение обосновывают относительно недавние натурные испытания домов, утепленных горючим и негорючим материалом.

Летом 2020 года было проведено моделирование пожара для двух пар домов — каркасных и газобетонных. В каждой паре дома имели идентичные геометрические размеры и конфигурацию, разница состояла лишь в материалах для утепления стен и кровли. В каждой паре один дом был утеплен негорючей минеральной ватой, другой — горючим экструзионным пенополистиролом (ЭППС). При испытании каждой пары оба дома в ней одновременно поджигали и тушили. Следует отметить, что дома, утепленные ватой и ЭППС, горели с одинаковой интенсивностью.

Моделирование пожара в газобетонных домах

Моделирование пожара в каркасных домах

После пожара горючий и негорючий утеплитель пришли в негодность. Данный эксперимент, видеоотчет о котором можно увидеть на YouTube-канале «ПОЖАРНЫЙ BRZ», идет вразрез с заявлениями производителей минеральной ваты и других негорючих материалов об их пожарной безопасности. И не только он один.

В 2016 году в интернет-журнале «Науковедение», позднее переименованном в «Вестник Евразийской науки» опубликована статья «Минеральная вата – теплоизоляция фасадных и кровельных систем в условиях пожара пролива и тления» по результатам соответствующих испытаний. В результате была доказана возможность незатухающего горения минераловатного утеплителя, который в своем составе помимо собственно минваты содержит горючий компонент — фенолоформальдегидные смолы, используемые в качестве связующего материала для волокон.

Ту же мысль проводят в жизнь специалисты по пожарной безопасности, мнение которых представлено в видеоматериале на том же YouTube-канале «ПОЖАРНЫЙ BRZ». Один из них, начальник пожарной охраны крупного химического производства, подчеркивает несостоятельность надежд на негорючесть материалов в плане обеспечения пожарной безопасности. Он приводит пример с той же теплоизоляцией из минеральной ваты, до которой огонь доберется только на третьей-четвертой стадиях пожара. Однако для людей, которые находятся в горящем помещении, третья стадия уже может оказаться фатальной.

Таким образом, негорючий стройматериал (в нашем примере минеральная вата) подвергается разрушительному воздействию огня, может содержать в своем составе горючие компоненты, а в составе строительных конструкций охватывается огнем только тогда, когда пожар уже оказал свое губительное действие. Пожарная безопасность не зависит от горючести либо негорючести применяемых стройматериалов. Причины пожара кроются совсем в другом.

По данным аналитической записки департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ «Анализ обстановки с пожарами и их последствий на территории Российской Федерации за 9 месяцев 2020 г.», причины пожаров в зданиях и сооружениях следующие:

Нетрудно догадаться, что все перечисленные выявленные причины пожаров относятся к человеческому фактору.

Из сказанного выше можно сделать вывод, что для обеспечения пожарной безопасности имеет смысл не надеяться на негорючесть применяемых материалов, а осторожнее обращаться с огнем и его источниками, а также следить за состоянием своего печного и электротехнического оборудования.

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