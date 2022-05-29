Преймущества паркетного пола в доме

Ремонт пола: преймущества паркета

Важный вопрос, который нужно решить на этапе ремонта, является выбор напольного покрытия. Одним из традиционных покрытий, хорошо проявившим себя на протяжении десятилетий, является паркет. Достоинства паркета очевидны: он создает красивое, экологически чистое и долговечное напольное покрытие для любого типа помещения. Но есть небольшие нюансы, которые нужно иметь в виду. При выборе напольного покрытия важно правильно выбрать производителя паркетов, так как от качества этого продукта будет зависеть его долговечность. Обратите внимание на компанию UNIFLOORS. Это российский производитель паркета из натурального дерева, стремящийся максимально удовлетворить потребности клиентов. Они специализируются на создании индивидуальных паркетных полов и осуществляют полный спектр услуг: от создания дизайн-проекта до выполнения монтажных работ. В этой статье вы узнаете о видах паркета, их характеристиках и о том, что нужно знать о свойствах этих покрытий.

Виды паркетных досок

Массивная доска - элитный вид покрытия. Представляет собой доски из массива дерева. Массив дерева обладает хорошей теплоизоляцией, прочностью и износостойкостью;

Паркетная - хороший выбор для напольного покрытия со средним сроком службы двадцать пять лет. Паркет создает ощущение тепла и уюта и обладает хорошей звукоизоляцией. Этот паркет имеет замок, что означает, что его можно укладывать плавающим способом на мягкое основание;

Инженерная плита, или техномассив, - это современное, долговечное напольное покрытие, которое можно приобрести по очень доступной цене;

Блочный паркет выпускается в виде квадратных блоков, каждый из которых состоит из 4-8 больших досок. Такая конструкция придает напольному покрытию надежность и устойчивость к нагрузкам;

Модульный паркет обладает высокими эстетическими качествами. Это квадратный блок с геометрическим узором, сделанный из больших деревянных досок. Простой и легкий в установке, он украсит любой интерьер;

Штучный паркет изготавливается из самой прочной породы дерева - ясеня или дуба. Это небольшой шпон, который вставляется в систему шпунта и паза в клее. Прочный ламинированный пол из массива дерева - это классическое напольное покрытие для музеев, дворцов и домов. Обычно он не поставляется с верхним слоем, и его необходимо наносить после установки.

Особенности паркета

Размеры паркета. Стандартные, тонкие или толстые плиты выпускаются с различной толщиной декоративных слоев. Это делает возможным восстановление паркета. После многочисленных царапин поверхность сохраняет свою первоначальную форму до 50 лет;

Тип укладки напольного покрытия. Напольное покрытие доступно в различных конфигурациях. Елочка, ромб, модульная, квадратная, круглая, вы можете реализовать свою фантазию;

Тип покрытия. Лакированные, матовые, масляные, вощеные доски - подчеркните естественные узоры или уменьшите их интенсивность для получения более мягкого, теплого эффекта;

Порода древесины. Для изготовления паркета в основном используются твердые породы дерева, такие как дуб, бук и ясень; Они используются для верхнего слоя. Основания изготавливаются из бюджетной сосны или ели. Благодаря использованию высококачественной древесины паркетные полы могут быть самых разных цветов - от бежевого до черного или вишневого;

Метод резки. Цена доски зависит от сорта среза шпона. Она может быть радиальной - вдоль годовых колец, тангенциальной - по касательной или смешанной. Отсюда и окончательный эстетический вид паркета.

Существует два варианта покрытия верхнего слоя паркета: лак или масло.

Первые общественные места, бары, кафе и рестораны начали наносить масло на паркетные полы. В таких заведениях на пол приходится большая нагрузка, а обувь, высокие каблуки, уличная грязь и паркетные полы требуют частой уборки. Недостатком лака является то, что он подвержен сколам и царапинам, что менее заметно при покрытии маслом. Кроме того, чтобы нанести новый слой краски, нужно полностью зачистить все, а затем снова покрасить - это не только отнимает много времени, но и требует тщательной уборки мебели в комнате. Восстановление масляной краски не требует шлифовки, достаточно пропитать пол несколькими слоями масла вручную. Это можно легко сделать в домашних условиях.

Структура паркета

Все достоинства паркета основаны на его структуре, которая состоит из трех слоев древесины, каждый слой перпендикулярен двум другим:

Первый слой изготавливается из различных пород дерева и имеет толщину от 1 до 6 мм;

Второй слой - из древесины хвойных пород - определяет эксплуатационные характеристики покрытия;

Третий слой представлен пробковым шпоном толщиной около 1,5 мм.

Преимущества паркета

Укладка паркета происходит быстрее и проще, чем в случае с ламинатом. В основном это связано с большими размерами элементов материала;

Паркет экологически чистый и натуральный вид напольного покрытия, так как изготавливается только из дерева;

Структурные характеристики паркета защищают готовый пол от коробления и повреждений. Многослойная структура делает пол более устойчивым к воздействию влаги, экстремальных температур и других влияний;

Паркет обладает достаточным звукопоглощением, чтобы исключить необходимость в дополнительных акустических барьерах;

Ассортимент и разнообразие этого материала настолько широки и разнообразны, что можно найти что-то подходящее для любого интерьера;

Как ухаживать за паркетом

Для уборки необходимо использовать салфетку из микрофибры или швабру с высоким индексом впитывания и функцией отжима. Это необходимо для того, чтобы не поцарапать поверхность;

Для очистки требуется теплая вода. Добавьте моющее средство в соответствии с вашими требованиями, желательно использовать очиститель, если поверхность сильно загрязнена. Чтобы продлить срок службы вашего паркета, пожалуйста, учитывайте совместимость чистящего средства с отделкой;

При уборке важно выжимать тряпку насухо. Слишком большое количество воды приведет к тому, что паркет разбухнет, а затем высохнет, потеряв свой прекрасный внешний вид;

Если обнаружены пятна, их необходимо немедленно удалить. Для этого используйте раствор мыла, который сразу же высыхает. Если это не удалит пятно, вам придется приобрести специальное средство для удаления пятен. Для удаления чернильных или ярко-зеленых пятен можно смешать несколько капель нашатырного спирта с перекисью водорода;

После того как паркет очищен и пол полностью высох, его следует тщательно оттереть полиролью или мастикой;

Обратите внимание на то, что использование продуктов, содержащих аммиак или спирт, при чистке окрашенных паркетных полов строго запрещено. Растворители также не допускаются. Не используйте моющее средство для посуды, растворитель для краски или ацетон. Не протирайте пятно спиртом, керосином или бензином;

Лакокрасочные покрытия наиболее подвержены механическим повреждениям. Это необходимо учитывать при перестановке мебели. На ножки лучше всего положить войлок, чтобы паркет был в безопасности;

При входе в помещение должен быть ковер, предохраняющий от попадания в помещение пыли, грязи и песка;

Будьте осторожны с жидкостями, если жидкости пролились на пол, как можно скорее вытрите их мягкой тканью;

Если паркет только что покрасили, обязательно подождите, пока он полностью высохнет, прежде чем заносить более тяжелую мебель.

При соблюдении этих простых правил, ваше напольное покрытие прослужит вам долгие годы, радуя вас своей эстетичнойстью.

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