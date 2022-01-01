Прихожая в современном стиле 2022 году - идеи дизайна с фото

Прихожая в современном стиле 2022 вмещает в себя понятие планировки, дизайна, размера помещения, подбора мебели, отделочных материалов и декоративных элементов.

Прихожая – это визитная карточка жилья. Здесь происходит подготовка к выходу на улицу, хранится вся верхняя одежда и обувь, а также аксессуары в виде головных уборов, перчаток, шарфов, зонтов. Умело и удачно организовать пространство нужно для собственного комфорта. Немаловажным фактором является эстетическое удовольствие от прихожей.

Дизайн прихожей в современном стиле в 2022 году с фото

Переступая порог квартиры или дома, члены семьи или гости могут почувствовать атмосферу, царящую вокруг. Хорошо, если она радушно встречает своим гостеприимством и уютом. Здесь немаловажную роль играет дизайн прихожей.

Собираясь делать ремонт, многих озадачивает вопрос: "как сделать так, чтобы прихожая выглядела современно, стильно и комфортно?". В первую очередь стоит учитывать функционал помещения. Поскольку в прихожую заходят с улицы, то покрытие пола должно быть износостойким и влагоустойчивым. Немаловажно также учитывать форму и размеры помещения. Благодаря современным строительным и отделочным материалам можно визуально улучшить и усовершенствовать форму прихожей. Не менее важным будет учитывание размеров для шкафов, где будет храниться верхняя одежда, и освещения. Оно будет расширять помещение. а также создавать вам хорошее настроение, когда вы будете собираться по делам, смотрясь в зеркало.

Прихожая, оформленная в современном стиле дизайна в 2022 году обязательно подразумевает наличие удобной мебели, грамотного освещения и планирования пространства. Если вам досталась узкая прихожая, то оформить такой коридор нужно в минималистичном стиле. Это значит, что каждый предмет должен быть на своем месте и выполнять конкретную функцию. Подумайте, без чего нельзя обойтись. Это зеркало, шкаф для одежды, полочки для хранения обуви, разных мелочей и аксессуаров. Чтобы было удобно обуваться, позаботьтесь о стуле, пуфике или скамейке.

В прихожей пол покрывают либо ламинатом, либо керамической плиткой. И тот, и другой материал довольно прочные и износостойкие, их легко очищать от загрязнений.

Если вам достался длинный прямоугольный коридор, его можно зонировать на отдельные пространства. Это можно сделать визуально при помощи отделочных материалов. В малогабаритных помещениях часто прихожая плавно переходит в гостиную или кухню. Это бывает в квартирах-студиях. Визуально разделить пространство можно при помощи керамической плитки, которой выложен пол.

Визуально расширить помещение позволит встроенный шкаф-купе с зеркальными дверями. Модным считается оформление помещения в едином цветовом и стилистическом решении. Также можно расширить прихожую светлыми тонами обоев, но это будет не совсем практично.

Комментарий эксперта! В разработке дизайна обязательно следует на первый план выносить мебель, поскольку она закрывает по большей части стены и пол. Отделке достается меньше внимания. Гораздо важнее скомпоновать удобную мебель и другие предметы интерьера, чтобы они не только красиво смотрелись, но и были удобны в использовании.

Комментарий эксперта! В крупных прихожих можно применять множество дизайнерских штучек. В небольших и тесных прихожих нужно делать акцент на функционал.

У маленьких прихожих отделка осуществляется одним декоративным материалом c минимумом усложнений и рельефа. Обязательно планируйте дизайн прихожей, согласовывая его с вашим образом жизни. Если у вас есть маленькие дети, обязательно делайте стены устойчивыми к появлению брызг, потертостей и царапин. К этим испытаниям готовы жидкие обои, а также флизелиновые обои, которые можно неоднократно красить.

Имея в своём распоряжении прихожую, которую нужно оформить в современном стиле, дизайнеры рекомендуют опираться в первую очередь на практичность, а не стремиться с порога шокировать гостей потрясающим дизайном.

Современные стили интерьера прихожей 2022 года

Прихожая – это часть квартиры или дома, причём одна из самых значимых. При разработке дизайна для прихожей необходимо руководствоваться стилем, в котором оформлены другие комнаты. Всего стилистических решений существует несколько десятков. В каждом из них есть что-то интересное, что можно почерпнуть для своего дизайна прихожей.

Минимализм

Современный стиль дизайна прихожей в квартире 2022, в котором заложено рациональное зерно, называется минимализм. Название говорит само за себя. В этом стиле минимально применяется изысканный декор, заменяется на более простой, доступный и аскетичный. В интерьере с минимализмом практически отсутствуют всякие аксессуары. Мебель используется только та, которая действительно нужна для удобства. Сама прихожая в стиле минимализма является фактически сплошной и закрытой. Все мелочи, детали спрятаны внутри встроенных шкафов. Минимализм олицетворяет стиль, созданный в геометрических формах. В нём присутствуют контрастные тона.

Хай-тек

Хай-тек – это более современный вариант минимализма. Но только он пронизан технологическими деталями. В нём широко используются металлические предметы интерьера.В отделке превалирует холодная цветовая гамма. Кроме металла широко используется глянцевое стекло. Оно применяется для визуального расширения пространства. Осветительные приборы и мебель, ручки мебели, выключатели и прочие хозяйственные мелочи изготавливаются с металлическом оттенке.

Классика

Классика всегда актуальна. В этом стиле предлагается оформлять не только стены, пол и потолок. Главным связующим звеном классики и современности является добротная деревянная мебель. Этот же критерий можно перенести на входную дверь. Изготовленная из дорогого дерева, она станет прекрасным дополнением интерьера. На стенах в классическом стиле могут быть развешаны произведения искусства, панно, изделия ручной работы. Все детали интерьера выделяются особым изяществом, у каждой вещи своё место.

Неоклассика

Главным приёмом в стиле неоклассика является сдержанность. Её характеризует светлые цвета стен, высокие потолки, а также применение рельефных украшений в виде колонн, арок, молдингов. Некоторые предметы интерьера могут быть украшены лепниной. В отличие от классики, мебель в этом случае имеет более прямые геометрические линии и формы.

Кантри

Вспомните детство в деревне у бабушки. Её большие перины, подушки, вышитые салфетки, глиняную посуду, деревянные балки на потолке. Примерно так можно охарактеризовать стиль интерьера кантри. Он дарит уют и безмятежность. Деревенский стиль описывается по-разному в разных странах. Он может быть:

английским;

русским;

французским.

Каждый из этих интерьеров вполне тёплый и уютный. Для оформления прихожей в стиле кантри нужно обратить своё внимание на светлые пастельные отделочные материалы. Стены могут быть пудровыми, бежевыми, светло-жёлтыми.

Делая уклон на французский деревенский стиль, можно применять мелкий цветочный принт. Мебель должна быть самой простой и функциональной. В стиле кантри можно использовать обувницу, круглые столики, стулья. Мебель должна быть деревянной, с небольшой потёртостью под старину. Для придания образу помещению можно использовать текстиль:

чехлы для стульев;

занавески на шкаф;

салфетки на столе.

Ампир

Противоположным простоте является роскошный стиль ампир. В нём подобраны детали до мелочей. Любители роскоши отдают предпочтение этому стилю и воплощают его в мебели с бронзовой фурнитурой. Для ампира характерны высокие потолки, живописно смотрятся колонны и арки. Такой стиль, несомненно, подойдёт большим прихожим. Для маленькой однокомнатной квартиры это будет слишком помпезно и неоправданно.

Мебель и декор в прихожей - новинки и тренды 2022 года

Ни одну прихожую нельзя представить без мебели: голые стены и пол вряд ли произведут впечатление на ваших гостей. По советам дизайнеров необходимо обставлять прихожую той мебелью, которая хорошо сочетается по стилю и цвету с окружающей обстановкой. Производители мебели и аксессуаров стараются каждый сезон выпускать новые коллекции, поэтому найти необходимую вещь для своей прихожей не составит труда. В крайнем случае, можно изготовить мебель по индивидуальному заказу.

Возможно, не в каждой прихожей есть базовый набор мебели, но среди рекомендуемых предметов интерьера можно перечислить следующие:

открытая прихожая в виде шкафа или крючков для хранения верхней одежды;

сиденье, куда можно сесть и удобно обуться;

интерьерное зеркало;

полочка для мелочей и аксессуаров;

галошница для хранения обуви.

Бывает так, что владелец жилья составляет список необходимых пунктов для дизайна прихожей, но при рассмотрении в реальности список оказывается чрезмерно большим. Все вещи просто не могут быть размещены в небольшом пространстве. Решить проблему нехватки места можно несколькими способами. Одним из них является применение функциональной мебели. Главную роль здесь играет встроенный закрытый шкаф. Внутри него могут располагаться как полочки и ящики, так и другие отделения для хранения одежды, обуви и мелких вещей. На внутренней двери шкафа может быть расположено большое зеркало, или же сама дверь шкафа может быть зеркальной. Для того чтобы удобно было обуваться, в коридоре может быть поставлен стул, пуф или скамья.

Планируя ремонт прихожей в модном современном стиле, уделите внимание тому, чтобы подобрать необходимую мебель до окончания планировки. Небольшие прихожие можно оснастить встроенной мебелью в виде шкафа с диваном. Эти два предмета интерьера могут заменить собой большой арсенал другой мебели.

Изюминкой интерьера прихожей может быть красивая ключница или часы с кукушкой. Немаловажную роль играет освещение, а также дизайн осветительных приборов. В прихожей должно быть несколько вариантов освещения – от тусклого к яркому, поскольку прихожая зачастую не имеет естественного дневного источника света.

Выбор стилистических решений для прихожей поистине широкий. Начиная изучать фото трендов нынешнего сезона, появляется желание воплотить свои мечты в одном проекте прихожей. Это может привести к чрезмерному перенасыщению интерьера деталями. Чтобы такого не происходило, проявляйте сдержанность и развивайте в себе насмотренность на красивые изображения - результаты работы дизайнеров.

Фото-идеи современного дизайна прихожей 2022 году

Представленные изображения помогут вам создать свой эстетичный и идеальный проект интерьера для прихожей:

прихожая