Применение керамогранита 60х60 в отделочных работах

Керамический гранит - самый популярный и универсальный материал. Установка керамического гранита в проектах отделки интерьера или экстерьера является надежным способом создания красивой, долговечной отделки.

Такой отделочный материал, как керамогранит 60х60, наиболее популярен как среди владельцев квартир, так и среди собственников частных домовладений. Это обусловлено тем, что он имеет ряд неоспоримых преимуществ. К тому же ассортимент этих изделий в разных цветах очень широк, что позволяет органично вписать их в дизайн практически любого жилого или офисного помещения. В интернет-магазине Antika представлена огромная коллекция самых современных и стильных дизайнерских отделочных материалов от ведущих производителей керамической плитки и стеновых панелей для оформления интерьера.

Где используется керамогранит таких размеров?

Его универсальность в немалой степени способствовала широкому распространению этого облицовочного материала: его можно использовать для оформления лестничных маршей, кухонных стен, стен в прихожей, и конечно же в ванной комнате и туалете. Но данное применение керамогранита уже не новость. Сегодня его предпочитают использовать в совершенно новом формате: покрытия пола, причем в жилых комнатах и спальнях. Керамогранит можно с успехом укладывать как на наружные, так и на внутренние стены, а также облицовывать им пол или стены бассейна. Низкое водопоглощение, с коэффициентом всего 0,05%. Это делает его устойчивым к колебаниям температуры и циклам замораживания/оттаивания. Низкое содержание воды в структуре делает ее достаточно морозостойкой. В условиях улицы керамогранит остается таким же прочным, как и натуральный гранит.

Преимущества формата 60х60 сантиметров

Керамогранитная плитка формата 60 на 60 сантиметров имеет ряд неоспоримых преимуществ, которые, собственно, и делают ее популярной: Керамогранит завоевал свою популярность благодаря ряду своих положительных характеристик. Давайте подробнее рассмотрим преимущества керамогранита.

твердость керамогранита делает его устойчивым к истиранию. По шкале твердости натуральный камень имеет твердость 6, а керамогранит хорошего качества имеет твердость 8.

ударопрочность и устойчивость к изгибающим нагрузкам обеспечивают длительный срок службы керамогранита в качестве напольного покрытия в промышленных и общественных помещениях, где пол подвергается значительным нагрузкам.

длительное сохранение первоначального внешнего вида.

Технические характеристики керамогранита

Керамогранит - один из самых прочных и надежных отделочных материалов. Благодаря своим универсальным свойствам, керамогранит имеет универсальное применение. Сырьем служат ломтики - белая масса с высокой вязкостью. Обжиг при температуре 1200 градусов, нанесение глазури и последующая сушка дают монолитное изделие без трещин и изъянов. В дополнение к другим характеристикам плитки, упомянутым выше, керамогранит характеризуется устойчивостью к скольжению. Это обозначается латинской буквой R.

Важные аспекты выбора

Обратите внимание, что плитка холодная и по ней неудобно ходить босиком как зимой, так и летом. Чтобы не пришлось переделывать выбранный вариант, позаботьтесь о функции "подогрев пола";

В прихожих лучше всего выбирать нескользящую матовую плитку, на которой не будут видны пятна, следы грязи и т.д.;

Если коридор небольшой, лучше выбрать плитку с мелким рисунком, чтобы визуально расширить площадь;

Бесшовный метод выглядит богато и стильно, но требует калиброванного керамогранита, который стоит дороже;

При укладке плитки по диагонали не забудьте оставить припуск около 10%, так как некоторые плитки будут обрезаны;

Неровности пола до 15 мм считаются приемлемыми для керамогранита, но если кривизна больше, лучше уложить бетон;

При монтаже не забывайте о сложности резки из-за толщины, поэтому не забудьте нанять специальное оборудование.

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