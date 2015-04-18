Проект квартиры 81 кв.м. с искусственными перегородками

Комфортное и светлое пространство для жизни Минске.

Комфортное и светлое пространство для жизни на 81 кв.м. в Минске, где декор, плетёные перегородки, текстиль - все эти элементы придают интерьеру свой особый нордический характер.

Интерьер квартиры:

Студия: Zrobym architects

Руководитель проекта: Алексей Кораблев

Архитектор: Марианна Дроздова

Расположение: Минск, Беларусь

Площадь: 81 м.кв.

Для клиента было важно создать комфортное и светлое пространство для жизни. Основным пожеланием являлось использование натуральных материалов, живых растений и текстиля.

Изначально в квартире не было перегородок. И была поставлена задача разделить помещение таким образом, чтобы в нем сочетались визуальная эстетика и функционал. В результате появилось объединённое пространство гостиной/кухни/столовой. А прихожая отделяется перегородкой из живых растений. Этот приём позволяет сохранить количество естественного освещения, не перегружая пространство. Кабинет включает в себя функцию гостевой комнаты. И из него имеется выход на лоджию, которая является зоной отдыха.

Клиенты - пара спортивная и имеет большое количество спортинвентаря. Поэтому для хранения были спроектированы две просторные гардеробные.

Каждый элемент интерьера имеет свою особенность. К примеру, деревянные панно за счет естественности природных материалов, мягкости тонов и бархатистости отшлифованной деревянной поверхности создают естественный уют.

Дизайн: Zrobym architects

Минск, квартира