Подпишитесь!

1 раз в неделю присылаем только самый душевный и интересный материал

Проект квартиры в Санкт-Петербурге

Впечатляющая визуализация квартиры с чертами классического и современного стилей. Автор проекта — архитектор и дизайнер интерьеров Наталья Озерова.

Проект квартиры в Санкт-Петербурге

 

Проект квартиры в Санкт-Петербурге

Проект квартиры в Санкт-Петербурге

Проект квартиры в Санкт-Петербурге

Проект квартиры в Санкт-Петербурге

Проект квартиры в Санкт-Петербурге

Проект квартиры в Санкт-Петербурге

Проект квартиры в Санкт-Петербурге

Проект квартиры в Санкт-Петербурге

Проект квартиры в Санкт-Петербурге

Проект квартиры в Санкт-Петербурге

Проект квартиры в Санкт-Петербурге

Проект квартиры в Санкт-Петербурге

Проект квартиры в Санкт-Петербурге

Проект квартиры в Санкт-Петербурге

Проект квартиры в Санкт-Петербурге

Фотографии с сайта blog.fabika.ru

Рекомендуемое

Комментарии

Комментарии

Создайте в своем профиле на Квартблоге альбом с фото или рендерами проекта и отправьте нам ссылку на этот альбом, чтобы мы смогли рассказать о вашем проекте.

Показать еще

Товар добавлен в корзину

Оформить заказПродолжить покупки
Закрыть окно