Проект квартиры в Санкт-Петербурге

Впечатляющая визуализация квартиры с чертами классического и современного стилей. Автор проекта — архитектор и дизайнер интерьеров Наталья Озерова.
Фотографии с сайта blog.fabika.ru
Впечатляющая визуализация квартиры с чертами классического и современного стилей. Автор проекта — архитектор и дизайнер интерьеров Наталья Озерова.
Фотографии с сайта blog.fabika.ru
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