Проект: мансарда в стиле ар-деко

Чаще всего заказчики приходят к нам за светлыми минималистичными интерьерами. Но бывают и исключения. Рассказываем о проекте мансарды с темной отделкой и роскошным декором.

Чаще всего заказчики приходят к нам за светлыми минималистичными интерьерами. Но бывают и исключения. О проекте мансарды в стиле ар-деко рассказывает автор проекта Любовь Трофимова — она руководит отделом дизайна компании «Ларссон».

Объект и задача

К нам обратилась супружеская пара, чтобы отремонтировать мансарду в загородном доме. Они живут в этом доме вместе с детьми.

Общая зона и спальни детей расположены на первых двух этажах. Родителям захотелось обустроить свое собственное пространство на третьем этаже — в мансарде.

Площадь мансардного этажа — 30 м2. Здесь решили расположить спальню, санузел и рабочий кабинет. Для кабинета не разрабатывали проект — просто выделили место на плане.

План расстановки мебели

Хозяева не боятся смелых решений: темных цветов, тяжелых золотых деталей. Поэтому для интерьера выбрали стиль ар-деко — роскошный и изысканный.

Спальня

Спальню решили оформить в темных тонах — черном и коричневом. Даже потолок решили не делать белым. Для баланса напольное покрытие подобрали в более светлом оттенке. Интерьер разнообразили разными фактурами: дерева, мрамора, стекла, мягкого текстиля.

Основное освещение — встроенные световые линии на потолке. Теплый свет сочетается с золотыми деталями в комнате.

Две стены решили отделать деревянными реечными панелями. Вместо бра у кровати — установить подвесные светильники с хрустальными подвесками.

Большую часть стен в комнате будут отделывать керамогранитом под мрамор. Такой же используют в санузле.

Ванную решили не отделять сплошной перегородкой, а установить легкую раздвижную. Это добавляет мансарде ощущения простора.

Санузел

В санузле на пол решили положить керамогранит под бежевый мрамор. Его же уложат на некоторые участки стен.

Интересное решение — фактурный зеркальный потолок и золотая люстра над ванной.

Унитаз и раковину подобрали глубокого шоколадного оттенка — он гармонирует с отделкой стен.

За зеркалом решили спрятать шкаф. Также хозяйка попросила добавить в обстановку ванной кресло, чтобы здесь было удобно отдыхать.

Сроки и стоимость

Проект разработали за месяц. Стоимость — 45 000 рублей.

Сейчас в мансарде идет ремонт. Здесь будут использовать дорогие отделочные материалы, поэтому реализация проекта обойдется недешево. Ремонт под ключ — с материалами и работой — будет стоить около 1 млн рублей.

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