Подпишитесь!

1 раз в неделю присылаем только самый душевный и интересный материал

Просторные апартаменты в Варшаве

Просторный интерьер Варшавской квартиры, разработанный студией Plasterlina, не перегружен деталями: здесь множество отделов и шкафов, скрывающих бытовые мелочи. Окна в пол позволяют естественному свету полностью заполнять апартаменты, требуя минимума искусственного освещения. Из ярких деталей только подушки и полосатый ковер. Именно они и составляют центральное пространство, где собираются для встреч хозяева и гости. 

Просторные апартаменты в Варшаве

Необычная люстра

Просторные апартаменты в Варшаве

Концептуальная люстра на кухне

Деревянная перегородка создает впечатление разделенного  пространства, на самом же деле она ничего не скрывает, и можно спокойно вести беседу между кухней и основной зоной в гостиной.

Деревянная перегородка

Деревянная перегородка

Просторный коридор

Просторные апартаменты в Варшаве

Домашний офис отделен от гостиной деревянной стенкой. При включенном телевизоре с обратной стороны, наверное, нелегко сосредоточиться, но что поделать. Один взгляд вправо, и видишь свою собственную террасу с шезлонгами... И мысли мгновенно теряют рабочую нить.

Разделение пространства перегородкой

Спальня выполнена в монохромной гамме, а декор за кроватью напоминает причудливое оригами, разрастающееся все больше и больше, пока в конце концов не заполнит собой всю стену.

Современная спальня

Все жизненно важные вещи и гардероб скрывает необычный шкаф с движущимися дверцами.

Стильная спальня

Современная спальня

Белая ванна

 

Фотографии: freshome.com

Рекомендуемое

Комментарии

Комментарии

Создайте в своем профиле на Квартблоге альбом с фото или рендерами проекта и отправьте нам ссылку на этот альбом, чтобы мы смогли рассказать о вашем проекте.

Показать еще

Товар добавлен в корзину

Оформить заказПродолжить покупки
Закрыть окно