Просторные апартаменты в Варшаве

Стильные апартаменты в Польше полны естественного света и простора.

Просторный интерьер Варшавской квартиры, разработанный студией Plasterlina, не перегружен деталями: здесь множество отделов и шкафов, скрывающих бытовые мелочи. Окна в пол позволяют естественному свету полностью заполнять апартаменты, требуя минимума искусственного освещения. Из ярких деталей только подушки и полосатый ковер. Именно они и составляют центральное пространство, где собираются для встреч хозяева и гости.

Деревянная перегородка создает впечатление разделенного пространства, на самом же деле она ничего не скрывает, и можно спокойно вести беседу между кухней и основной зоной в гостиной.

Домашний офис отделен от гостиной деревянной стенкой. При включенном телевизоре с обратной стороны, наверное, нелегко сосредоточиться, но что поделать. Один взгляд вправо, и видишь свою собственную террасу с шезлонгами... И мысли мгновенно теряют рабочую нить.

Спальня выполнена в монохромной гамме, а декор за кроватью напоминает причудливое оригами, разрастающееся все больше и больше, пока в конце концов не заполнит собой всю стену.

Все жизненно важные вещи и гардероб скрывает необычный шкаф с движущимися дверцами.

Фотографии: freshome.com

эко-стиль, эклектика