Советы по организации домашнего кабинета: стол, стул, красота и порядок. Рабочее место дома: полезные советы и рекомендации от Квартблога!

С развитием современных технологий все больше людей работает дома. Если вы фрилансер и трудитесь на себя, или, может быть, не прочь поработать по выходным, вам обязательно нужно комфортное рабочее место.

Содержание:

Рабочее место дома: подбираем стол

Стол в вашем рабочем уголке должен быть удобен именно вам и подходить к интерьеру. Например, стоит решить, будут ли у вас места хранения над столом или шкафы рядом. Если нет, то лучше взять стол со встроенными ящиками, иначе беспорядка на самом столе будет сложно избежать.

Если столешница узкая, старайтесь компенсировать это длиной, и наоборот.

Если места для размещения рабочего стола совсем мало и все, что на него помещается, — ноутбук да мышь, — повесьте над столом свободную полку, на которую при необходимости можно что-нибудь положить.

Подбираем стул

Инвестируя в удобный стул, вы инвестируете в свое здоровье. Если вы много времени планируете в нем проводить, то выберите вариант с удобной спинкой и регулируемой высотой.

Места хранения

Как мы уже упоминали выше, о местах хранения стоит задуматься одновременно с покупкой стола. Они могут быть прямо в столе.

Или в виде надстроек и полок над ним.

Еще один вариант — хранение рядом со столом в стеллаже или тумбе.

Порядок

Если место над столом остается свободным от полок, можно повесить туда доску для заметок. К пробковой удобно крепить памятки и другие мелкие бумажки, чтобы они не заполоняли стол, а также памятные фотографии. Если доска маркерная или меловая, то на ней удобно держать расписание или списки дел. Навесные папки и карманы помогут хранить бумаги и мелочи.

Организуйте канцелярию так, чтобы она была под рукой, но при этом систематизирована. Приятно знать, где что лежит. Для этого можно купить органайзер или сделать его своими руками в том стиле, который подходит оформлению рабочего места. Бумаги тоже лучше хранить в специальном органайзере. Мы нашли для вас несколько интересных решений хранения:

Попробуйте хранить мелочи в стеклянных банках, крышки которых прикручены к полке снизу. Банки можно просто поставить на полку, наклеив на них стикеры для надписей мелом. Стеклянные банки вообще благодатный материал для создания удобных мест хранения, больше идей вы найдете тут.

Оформление рабочего места

Первая проблема, которую стоит решить — это провода. В зоне рабочего стола их очень много и они путаются, мешают. Что делать, читайте в нашем посте «Провода: спрятать или оставить».

Откажитесь от глянцевых поверхностей в пользу матовых. Зеркальные поверхности бликуют, что отвлекает.

Не переборщите с декоративными элементами в рабочей зоне, они будут тоже отвлекать вас. Пусть это будет красивая канцелярия или пара значимых для вас предметов, например фотографий или сувениров.

Декоративного эффекта легко достичь, просто покрасив стену в области рабочего стола в отдельный цвет. Психологи говорят, что горячие цвета типа красного и оранжевого пробуждают энтузиазм, а холодные, такие как синий и зеленый, успокаивают. Выберите свой любимый цвет, который повышает вашу работоспособность.

О том, как разместить полноценное рабочее место даже в маленькой квартире, вам расскажет пост «Домашний кабинет».

Фотографии: обложка https://unsplash.com/@vadimkaipov decosee.com, bhuto.com, kilerd.com, findzhome.com, desigfx.com, homedesign-4you.com

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