Растения для украшения интерьера

Какие растения украсят интерьер и потребуют минимум ухода? Квартблог подготовил несколько простых советов по выбору и размещению комнатных растений в интерьере.

В чем секрет уютного интерьера? В том, чтобы искусно впустить в жилое пространство немного живой природы. И первое, что приходит на ум, – использовать для этого комнатные растения: именно они радуют нас изумрудной зеленью и яркими цветами даже в холодное время года, создают благоприятный микроклимат, придают интерьеру законченность и настоящий уют. Их можно использовать в любых комнатах и добиваться с их помощью самых разных декораторских целей. Квартблог подготовил несколько советов, как украсить интерьер при помощи самых простых в уходе комнатных растений.

Прежде всего, стоит перечислить несколько основных правил размещения растений в интерьере. Во-первых, не существует тенелюбивых растений, есть теневыносливые. Это значит, что некоторые растения могут обходиться меньшим количеством дневного света и солнца, что позволяет расположить их подальше от окна. Но для жизни любому растению все равно необходим свет, поэтому в большинстве прихожих и санузлов наших стандартных квартир ни одно растение не сможет выжить без яркого искусственного освещения как минимум 10 часов в сутки.

Во-вторых, наши комнатные растения – это вечнозеленые выходцы из тропиков, нуждающиеся в тепле без резких перепадов температуры. Это значит, что их нельзя оставлять зимой у открытой форточки или подвешивать над кухонной плитой. В первом случае растение заболеет и погибнет от холода, во втором – от жары. Над батареей центрального отопления растению тоже будет некомфортно, разместите его немного в стороне.

Как можно использовать растения для декора? Давайте рассмотрим несколько самых распространенных приемов, которые традиционно используются при украшении интерьеров комнатными растениями.

Цветущие растения украсят любую комнату. Они чудесно смотрятся на подоконнике, на открытой полке, на журнальном столике в гостиной, на обеденном и рабочем столе. Есть виды комнатных растений, которые отлично подходят для этой цели, — они часто и долго цветут при самом несложном уходе: нежные изящные фиалки, пышная яркая герань, современные крупноцветковые фуксии. В продаже можно встретить огромное количество их восхитительных сортов с цветами самой разной окраски, форм и размеров. Уход за всеми этими растениями самый простой: им требуется достаточное количество света, регулярный полив и внесение минерального комплексного удобрения примерно раз в месяц. При поливе фиалок нужно использовать чуть теплую воду и следить, чтобы вода не попадала на листья.

Если вы не боитесь экспериментировать с растениями, требующими более серьезного подхода, можно завести орхидею фаленопсис, азалию, цикламен, декабрист. Каждый из этих видов тоже восхитительно цветет, но имеет свои особые требования по уходу, которые, впрочем, несложно выполнить.

Ампельные (вьющиеся) растения помогут оживить центральную часть окна или стену, украсят предметы мебели, с которых они свисают, добавят немного уюта для смягчения холодных аскетичных интерьеров. Ампельную форму часто принимает фуксия и некоторые сорта герани. Из нецветущих комнатных растений самые легкие в уходе – привычные всем с детства хлорофитумы, комнатные традесканции, ажурные аспарагусы, плющ и ампельные виды фикусов. Уход за ними очень простой: регулярный полив и периодическое внесение комплексного минерального удобрения раз в 2-3 месяца.

Декоративнолистные растения органично выглядят в интерьере любой комнаты и не обременяют сложным уходом. Диффенбахия, фикусы, папоротники, кротон, шефлера, колеус, маранта, кордилина, аспидистра, замия – все эти чудесные виды очень привлекательны за счет своей красивой листвы. Юкка, драцена и цикас – компактные комнатные растения, которые выглядят как пальмы, хотя настоящей пальмой является только цикас. Эти растения придадут изюминку любому интерьеру, если умело обыграть их неординарный внешний вид. Уход за ними совсем не сложный – тот же регулярный полив и периодическое внесение удобрений.

Крупномерные растения имеет смысл размещать только в очень просторных помещениях. Они великолепно украшают холлы, залы, лестницы, оранжереи, зимние сады и бассейны. Большинство крупномеров – различные виды пальм, крупные фикусы и монстеры. В условиях обычной городской квартиры заводить такие большие растения опрометчиво: скорее всего, тяжело придется и цветку, и хозяевам.

Огород на кухне уже давно завоевал популярность во всем мире. Людям нравится выращивать пряные и лекарственные травки в симпатичных маленьких горшочках. Это украшает интерьер, приносит пользу и служит отличным развлечением.

Оригинальные композиции из растений способны преобразить интерьер, если найти для них достойное место и проявить фантазию. Чтобы композиция не нарушалась из-за потери растений, подбирайте виды с одинаковыми требованиями к уходу и окружающим условиям.

Кактусы и суккуленты встречаются во многих домах. Чтобы они стали интереснее с точки зрения дизайна, их можно объединить в один красивый горшок или подобрать для них интересные, необычные кашпо.

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