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Растения в интерьере: 25 примеров

Комнатные растения благотворно влияют на воздух и на атмосферу в доме. Мы собрали 25 примеров, которые доказывают, что зелень всегда украшает интерьер.

Фотографии: zillow.com, pinterest.com

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