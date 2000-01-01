Рейтинг электромясорубок: битва за первое место

Мы собрали популярные модели мясорубок, представленные на рынке, в нашем рейтинге и сравнили их по ключевым характеристикам, которые влияют на производительность, надежность и удобство эксплуатации.
Содержание:
- Мясорубка - незаменимый помощник хозяйки
- Критерии сравнения
- ТОП-11 электромясорубок
- Сравнительная таблица технических характеристик
- Таблица оценки
- Вывод
Мясорубка - незаменимый помощник хозяйки
Изобретенная в 19 веке Карлом Дрезом, домашняя мясорубка уже давно вошла в обиход наших кухонь. В последние десятилетия старые ручные мясорубки советского образца сменили электрические, но принцип работы остался прежним, а следовательно и требования к надежности и удобству.
Мясорубка должна быть мощной, сделана из качественного металла, иметь острые, прочные ножи и надежные внутренние детали.
Мы подобрали 11 моделей мясорубок, чтобы сравнить их технические характеристики, выяснить функциональные особенности и узнать какие лучше подходят для повседневного использования на кухне.
Критерии сравнения
Из технических характеристик мы оценивали в первую очередь максимальную и номинальную мощность мясорубки, материал корпуса, шестерней и ножей, производительность. В качестве ознакомительного критерия мы также оценивали среднюю стоимость моделей. Из функциональных особенностей мы постарались оценить количество дополнительных функций и насадок, удобство использования, качество сборки.
ТОП-11 электромясорубок
Panasonic MK-ZJ2700
Электромясорубка японской фирмы, на вид выглядит презентабельно и подкупает надписью “Made in Japan”.
В сборке мясорубка выглядит громоздко. Обладает высокой мощностью, правда производитель указал только максимальную. Мощность работы в штатном режиме неизвестна. Мясорубка отличается производительностью и качеством сборки. Среди негативных моментов - уровень шума и цена.
- Мощность (макс.): 2700 Вт
- Мощность (раб.): неизвестна
- Корпус: пластик/металл
- Ножи: нержавеющая сталь
- Шестерни: неизвестно
- Скорость обработки мяса: 2,9 кг/мин
- Масса: 7.5 кг
- Стоимость: 18 769 руб.
- Насадки: для колбас, кеббе, для фарша
- Удобство использования 4 балла, из-за высокого уровня шума и больших габаритов устройства
- Качество сборки 5 баллов
- Дизайн 4 балла из-за громоздкости
Bosch MFW 68660
Мясорубка известного производителя инструментов и бытовой техники производит впечатление надежности и мощности. Но так ли это на практике? Мощность, функциональность и дизайн этой модели на высоте, однако исходя из отзывов пользователей, долговечность и качество не оправдывают ожидания. Вероятно проблема кроется в пластиковых шестеренках, которые часто не выдерживают нагрузку при работе с жестким мясом, это чревато запахом пластика и поломками. Есть также нарекания на качество сборки соковыжималки и нечастые упоминания заводского брака мотора. Аппарат неплох для своей цены, но пластмассовые шестерни и периодический брак сильно портят впечатление. Не рекомендуется использовать для замороженного и жилистого мяса.
- Мощность (макс.): 2200 Вт
- Мощность (раб.): 800 Вт
- Корпус: пластик/металл
- Ножи: нержавеющая сталь
- Шестерни: пластик
- Скорость обработки мяса: 4,3 кг/мин
- Масса: 5.2 кг
- Стоимость: 11447 руб.
- Насадки: для колбас, кеббе, для фарша, соковыжималка, насадка для шинковки овощей
- Удобство использования 3 балла, из-за высокого шума и частых жалоб на неудовлетворительную работу дополнительных насадок
- Качество сборки 4 балла
- Дизайн 5 баллов
Kenwood MG-515
Блестящий металлический корпус, самозатачивающийся нож и современный дизайн обеспечивают внешнюю привлекательность Kenwood. Однако на этом преимущества заканчиваются. Пользователи отмечают пластиковые шестерни, использование в корпусе силумина и деталей сомнительного качества. Тупой нож крестовидной формы со слабым соприкосновением с мясом, слабый мотор и плохую подгонку деталей. При средней цене от 11 тысяч рублей аппарат имеет слишком много слабых мест в конструкции.
- Мощность (макс.): 1600 Вт
- Мощность (раб.): 450 Вт
- Корпус: металл
- Ножи: самозатачивающиеся
- Шестерни: пластик
- Скорость обработки мяса: 2 кг/мин
- Масса: 5.3 кг
- Стоимость: 11819 руб.
- Насадки: для колбас, кеббе, для фарша
- Удобство использования 3 балла, из-за шума и постоянных проблем с наматыванием мяса на шнек
- Качество сборки 2 балла, выходит из строя спустя пару месяцев эксплуатации
- Дизайн 5 баллов
Moulinex ME858D32
Интересная модель французского бренда. Мясорубка показала себя с хорошей стороны, у нас нет никаких нареканий ни по качеству сборки, ни в отношении ее производительности. Единственное, что сильно смущает это пластиковые шестеренки в конструкции. Насколько долговечна будет мясорубка при использовании пластика с такой мощностью мотора - неизвестно. Также присутствуют недоработки в дизайне, касающиеся малой вместительности отсека для комплектующих и уровня шума. Шумит это машина на самом деле громко.
- Мощность (макс.): 2100 Вт
- Мощность (раб.): 800 Вт
- Корпус: металл
- Ножи: металл
- Шестерни: пластик
- Скорость обработки мяса: 5,5 кг/мин
- Масса: 3,7 кг
- Стоимость: 11090 руб.
- Насадки: для колбас, насадка для шинковки, кеббе, для фарша
- Удобство использования 4 балла, из-за громкого шума
- Качество сборки 5 баллов
- Дизайн 5 баллов
Dauken FW2000
Мясорубка отличается высокой производительностью при надежности и низком уровне шума. Это надежная полупрофессиональная мясорубка. Все детали выполнены из металла не поддающегося коррозии и окислению, а конструктивные особенности и дизайн делают ее прекрасным помощником на кухне.
- Мощность (макс.): 2000 Вт
- Мощность (раб.): 700 Вт
- Корпус: металл
- Ножи: кованая сталь
- Шестерни: металл
- Скорость обработки мяса: 2,5 кг/мин
- Масса: 6,1 кг
- Стоимость: 18870 руб.
- Насадки: для колбас, кеббе, для фарша
- Удобство использования 5 баллов
- Качество сборки 5 баллов
- Дизайн 5 баллов
Redmond RMG-CBM1225
Еще одна модель электромясорубки. Мощная, надежная, металлический корпус хорошее качество сборки и подгонки деталей. У Redmond получился добротный агрегат, однако стоит отметить и пару замеченных недостатков: во-первых мясорубка шумная и при длительной работе ощутимо греется, что, впрочем, никак не сказывается на ее работе. Еще одним недостатком является недочеты в конструкции переключателя скоростей: контактные группы склонны быстро выходить из строя, ввиду отхождения латунных клемм.
- Мощность (макс.): 2500 Вт
- Мощность (раб.): 800 Вт
- Корпус: металл
- Ножи: сталь
- Шестерни: металл
- Скорость обработки мяса: 2,5 кг/мин
- Масса: 4,8 кг
- Стоимость: 15350 руб.
- Насадки: для колбас, кеббе, для фарша
- Удобство использования 5 баллов
- Качество сборки 4 балла, из-за недочета в переключателе
- Дизайн 5 баллов
Philips HR 2721
Стильная мясорубка в пластиковом корпусе, которая обладает низким уровнем шума, но на этом пожалуй ее преимущества заканчиваются. Отсутствие реверса, пластиковая втулка вала, невысокая мощность и пластиковые детали быстро приводят к поломкам и сказываются на низкой эффективности при работе с мясом.
- Мощность (макс.): 1800 Вт
- Мощность (раб.): 500 Вт
- Корпус: пластик
- Ножи: сталь
- Шестерни: пластик
- Скорость обработки мяса: 2,3 кг/мин
- Масса: 5 кг
- Стоимость: 7396 руб.
- Насадки: насадка-терка, для колбас, насадка для шинковки, кеббе, для фарша
- Удобство использования 2 балла
- Качество сборки 2 балла
- Дизайн 5 баллов
Kenwood MG-700
Большие габариты, вес и металлический корпус мясорубки внушают доверие. Однако, на деле оно не оправдывается. Плохая подгонка деталей, ременная передача, люфт и слабая фиксация шнека, в результате мы имеем дорогую громоздкую и крайне ненадежную конструкцию, единственным преимуществом которой остается мощность.
- Мощность (макс.): 2000 Вт
- Мощность (раб.): 800 Вт
- Корпус: металл
- Ножи: сталь
- Шестерни: пластик
- Скорость обработки мяса: 3 кг/мин
- Масса: 7,3 кг
- Стоимость: 17200 руб.
- Насадки: для колбас, кеббе, для фарша
- Удобство использования 2 балла, часто выходит из строя
- Качество сборки 2 балла
- Дизайн 3 балла, громоздка и габаритная
Zelmer 987.80
Тихая и компактная мясорубка с невысокой мощностью в пластиковом корпусе. Модель то что называется без претензий к элитарности, но неплохо справляется со своими функциями. Из недостатков низкая мощность и окрашивающийся от продуктов пластик.
- Мощность (макс.): 1900 Вт
- Мощность (раб.): 260 Вт
- Корпус: пластик
- Ножи: сталь
- Шестерни: пластик
- Скорость обработки мяса: 2,3 кг/мин
- Масса: 6,2 кг
- Стоимость: 12900 руб.
- Насадки: для колбас, насадка для шинковки, для фарша, соковыжималка
- Удобство использования 4 балла
- Качество сборки 4 балла
- Дизайн 4 балла
KWS TC-12
Мясорубка KWC TC-12 измельчает примерно 2.2 кг мяса в минуту, изготовлена из нержавеющей стали по международным стандартом санитарии. Обладает водонепроницаемой крышкой, легко чиститься и обслуживается, а также имеет прекрасные характеристики мощности 550 Вт номинальной мощности при 750 Вт потребляемой.
Однако, этот агрегат предназначен скорее для коммерческого использования на производстве, кафе и заведениях общественного питания, потому обладает довольно грубым дизайном, большим весом и габаритами, а также не предполагает дополнительных насадок, для работы с овощами.
- Мощность (макс.): 750 Вт
- Мощность (раб.): 550 Вт
- Корпус: металл
- Ножи: сталь
- Шестерни: металл
- Скорость обработки мяса: 2,2 кг/мин
- Масса: 27 кг
- Стоимость: 26000 руб.
- Насадки: нет
- Удобство использования: 3 балла
- Качество сборки: 5 балла
- Дизайн: 3 балла
Wollmer M905
И наконец лидер нашего сегодняшнего рейтинга, Wollmer M905. Это образец мощной многофункциональной и надежной мясорубки. Ее корпус целиком выполнен из прочных металлических сплавов, также как и шестерни редуктора, что минимизирует вероятность их поломки. Кованый серповидныйы нож и высокая мощность Wollmer M905 обеспечивают высокую производительность и качество получаемого фарша даже из жилистого мяса. Две скорости работы, реверс и набор насадок-овощерезок обеспечивают полный спектр функционала для любых кулинарных задач. Wollmer M905 прост в уходе. В комплекте с мясорубкой идут приспособления для быстрой очистки дисков для фарша от остатков продукта.
- Мощность (макс): 1800 Вт
- Мощность (раб): 800 Вт
- Корпус: металл
- Ножи: Серповидные кованые
- Шестерни: металл
- Скорость обработки мяса: 2,7 кг/мин
- Масса: 4,8 кг
- Стоимость: 16990 руб.
- Насадки: для колбас, для кеббе, 3 насадки-овощерезки, 3 диска для фарша
- Удобство использования 5 баллов
- Качество сборки 5 баллов
- Дизайн 5 баллов
Сравнительная таблица технических характеристик
Таблица оценки
Вывод
В итоге, наилучшие оценки и отзывы по среднему соотношению удобства, надежности, дизайна и функциональности получает мясорубка Wollmer M905.
Отдельно стоит отметить высокое качество сборки, прекрасные технические характеристики, производительность и мощность мясорубки KWS TC-12. Однако ее вес и дизайн делают ее не слишком подходящим вариантом для каждодневного использования на обычной кухне.
Вслед за ней, третье место делят Moulinex ME858D32 и Wollmer M905. Следующие по качеству идут Bosch, Redmond и Zelmer. А худшей моделью оказался Kenwood MG-700, в связи с очень низкими показателями надежности и качества сборки.
Комментарии