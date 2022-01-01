Рейтинг лучших теплоносителей: какой лучше использовать в системе отопления

После завершения монтажа системы отопления частного дома, коттеджа, дачи, офиса, магазина, склада или производственного цеха владелец объекта нередко вынужден решать, какой теплоноситель лучше использовать в системе

После завершения монтажа системы отопления частного дома, коттеджа, дачи, офиса, магазина, склада или производственного цеха владелец объекта нередко вынужден решать, какой теплоноситель лучше использовать в системе. Какие из этих составов входят в топ теплоносителей? Какими преимуществами обладают антифризы для систем отопления, представленные на российском рынке? Получить ответы на эти и другие вопросы поможет предлагаемый рейтинг теплоносителей 2024 года.

№1.Thermagent -30 ЭКО

Экологичный и безопасный Thermagent -30 ЭКО от группы компаний Sintec справедливо считается сегодня лучшим теплоносителем для дома. Продукт, изготовленный на основе пропиленгликоля высшего качества, даже при достижении температуры -30˚С не затвердевает и не расширяется, а образует так называемую снежную шугу. Затвердевание теплоносителя начинается при -48˚С. «Термагент» предназначен прежде всего для использования в двухконтурных системах отопления (где возможно попадание жидкости из контура обогрева в контур водоснабжения), а также для объектов с повышенными требованиями экологической безопасности. Среди преимуществ продукта:

изготовление по новейшей технологии OrganicAcid Technology, которая обеспечивает длительный срок службы теплоносителя. «Термагент -30 ЭКО» рассчитан на использование в течение 10 отопительных сезонов;

наличие в составе флуоресцентного красителя, помогающего находить протечки в ультрафиолетовом свете;

№1 в РФ по данным исследования МГ «Текарт» в 2022-м по объему продаж в России ;

рекомендации ВНИИ коррозии;

24 сертификата допуска от производителей котельного оборудования: Baxi, Protherm,Ariston и др.;

производство на современном оборудовании мирового уровня SINTEC GROUP;

сотни объектов, уже использующих теплоноситель Thermagent . В их числе – «Москва Сити», офис «Яндекса», «Зенит Арена», Мариинский театр;

рекомендации известных блогеров в сфере сантехники («Добродушный сантехник», «Будни Сантехника»);

более 50 000 домов в России, в которых уже применяется «Термагент»;

доступность. Теплоноситель «Термагент » можно купить в «Леруа Мерлен», «Петровиче», «Строительном дворе» и всех крупнейших маркетплейсах, а также в магазинах партнеров группы компаний Sintec;

большое количество положительных отзывов, 5 звезд на маркетплейсах и т. д.

Наиболее важные критерии выбора теплоносителя для системы отопления

Основа или базовое сырье продукта. Большинство современных теплоносителей производится на основе этиленгликоля или пропиленгликоля. Оба этих вещества относятся к двухатомным спиртам, но первый – токсичен, второй – безопасен для человека. Поэтому теплоносители на основе этиленгликоля предназначены для использования в системах закрытого типа. Жидкости на основе пропиленгликоля можно заливать в двухконтурные системы, не беспокоясь о том, что может произойти смешивание носителей тепла из контуров отопления и горячего водоснабжения. Основой некоторых антифризов для систем отопления служит глицерин – жидкость с высокими показателями плотности, кинематической и динамической вязкости.

Типы присадок. При сравнении теплоносителей учитываются типы присадок, используемых в этих жидкостях. Именно благодаря таким функциональным примесям теплоносители защищают внутренние поверхности системы от коррозии и накипи, обладая при этом противовспенивающими и антикавитационными свойствами. В современных теплоносителях для систем отопления используются присадки:

неорганические – силикаты, фосфаты, бораты, нитриты, нитраты и пр. Эти добавки покрывают защитным слоем все омываемые поверхности. Они успешно справляются со своими функциями, но несколько снижают теплопроводность элементов контура и через определенное время могут сформировать осадок, который ухудшит проходимость труб;

карбоксилатные – органические, в виде солей карбоновых кислот. Это более эффективные и долговечные присадки, которые обеспечивают защиту поверхностей, воздействуя на очаги коррозии и пораженные участки.

Применимость теплоносителя к оборудованию системы. Определяясь, какой теплоноситель лучше использовать в системе отопления, нужно изучить рекомендации производителя оборудования. В технической документации, как правило, указано, какой теплоноситель следует заливать в контур, чтобы обеспечить максимально эффективную работу системы.

№ 2.Thermagent -65Концентрат

Thermagent -65 Концентрат по праву считается одним из лучших теплоносителей. Он обладает рядом преимуществ:

концентрат . Возможно разведение для получения необходимой концентрации;

увеличенный срок службы. До 10 отопительных сезонов, что подтверждено испытаниями во ВНИИ Коррозии;

экономичность. Срок замены в 2 раза дольше, что снижает эксплуатационные затраты;

надежная защита. Эффективно защищает от коррозии и накипи;

сертификаты. Допуски от ведущих производителей отопительного оборудования;

репутация. Продукт №1 в России, известный высоким качеством;

температура замерзания. Значительно ниже -30°C, подходящий для суровых климатических условий.

Этот продукт обеспечивает надежную работу систем отопления и охлаждения даже в самых суровых условиях, предлагая высокую степень защиты и эффективности.

№ 3HotStream

Теплоноситель HotStreame – это высокоэффективная незамерзающая жидкость, предназначенная для использования в системах отопления, охлаждения и кондиционирования. Основные преимущества включают:

широкий температурный диапазон . Работает при температурах от -30°C до -60°C, обеспечивая стабильную производительность в любых климатических условиях; высокая теплопроводность . Обеспечивает эффективную передачу тепла, снижая энергозатраты; антикоррозийная защита . Специальные добавки предотвращают коррозию, продлевая срок службы оборудования; стабильность свойств . Сохраняет эксплуатационные характеристики в течение длительного времени, уменьшая потребность в обслуживании; совместимость с материалами . Подходит для всех типов материалов систем отопления и охлаждения.

HotStreame – надежное и эффективное решение для современных теплотехнических систем.

№ 4. «Теплый дом ЭКО -30»

Теплоноситель «Теплый дом ЭКО -30» зеленого цвета производится на пропиленгликолевой основе. Жидкость, представленная в данном рейтинге теплоносителей для отопления частных домов, предлагается в готовом для применения виде. При использовании этого продукта в системах, оснащенных ТЭНами и двухконтурными котлами, рекомендуется разбавление водой для достижения температуры замерзания -20˚С. Теплоноситель «Теплый дом ЭКО -30» выделяется рядом преимуществ:

присутствием флуоресцентного компонента, который помогает обнаруживать утечки;

большим диапазоном рабочих температур – от -30 до +106˚С;

безопасностью для окружающей среды – для утилизации не требуются специальные мероприятия;

тщательно подобранным набором добавок, которые предотвращают образование пены и защищают внутренние поверхности от накипи и коррозии;

эффективной теплопередачей, не наносящей вред пластиковым и металлическим трубам, а также резиновым и паронитовым уплотнителям.

Если вы ищете оптимальный теплоноситель для отопительной системы с акцентом на экологической безопасности, «Теплый дом ЭКО -30» может оказаться вполне приемлемым решением.

№ 5. «Технология уюта -30 ЭКО»

Созданный на базе безопасного и экологически чистого пропиленгликоля теплоноситель «Технология уюта -30 ЭКО» рекомендован для замкнутых автономных систем отопления. Этот продукт выдерживает температурные колебания от -30 до +108˚С, сохраняя свои эксплуатационные характеристики. Теплоноситель также предотвращает образование накипи, коррозийных процессов, а также развитие грибков, бактерий и водорослей внутри трубопроводов. Жидкость прекрасно подходит не только для жилых помещений, но и для предприятий в сфере пищевой промышленности, а также в электронных и радиотехнических отраслях. К основным преимуществам продукта можно отнести:

отсутствие в составе вредных нитритов, боратов и фосфатов;

совместимость с большинством котлов от известных производителей, таких как Ferroli, ProTherm, Baxi и многие другие;

качество и безопасность, что подтверждается сертификатом Евразийского экономического союза;

пожарную безопасность;

нейтральное воздействие на пластиковые, металлические и резиновые детали;

возможность снижения энергозатрат благодаря стабильным теплофизическим свойствам;

срок службы до 5 лет при соблюдении рекомендаций производителя;

доступную цену;

высокий уровень удовлетворенности пользователей, множество положительных отзывов на платформах.

№6. DIXIS 65

Среди теплоносителей, популярных на российском рынке, выделяется DIXIS 65, который производится на основе этиленгликоля. Этот продукт включает в себя специальный набор добавок, которые отвечают за его функциональность. Присадки увеличивают инертность жидкости по отношению к металлам, пластикам, резинам и другим материалам, используемым в системах отопления. Помимо этого, они обеспечивают защиту от коррозии внутренних поверхностей, предотвращают накопление накипи и солей, а также помогают сохранить эластичность уплотнителей, тем самым увеличивая срок их эксплуатации. Совместимый с любыми трубами и радиаторами DIXIS 65 сохраняет свои свойства в температурном диапазоне от -65 до +110 °С и демонстрирует устойчивость к перепадам температур. К его преимуществам можно отнести:

низкую температуру застывания;

наличие в составе флуоресцирующей краски для легкого обнаружения утечек;

гарантию на пять отопительных сезонов;

универсальность, возможность использования со всеми котлами, кроме электродных.

Серьезных недостатков у теплоносителя нет. Его токсичность и необходимость применения только в закрытых системах – это общие особенности продуктов на основе этиленгликоля.

№ 7.Gekon

Теплоноситель Gekon представляет собой высококачественную незамерзающую жидкость, специально разработанную для использования в системах отопления, охлаждения и кондиционирования. Он обладает рядом характеристик, делающих его одним из лучших среди теплоносителей.Основные преимущества:

широкий температурный диапазон . Теплоноситель Gekon сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур от -30°C до +110°C, что позволяет использовать его в самых различных климатических условиях и системах.

высокая теплопроводность . Gekon обеспечивает эффективную передачу тепла, что повышает эффективность отопительных систем и позволяет снизить затраты на энергию.

защита от коррозии . В состав теплоносителя входят специальные ингибиторы коррозии, которые защищают металлические части систем от коррозионного износа, продлевая срок их службы.

экологическая безопасность . Gekon является экологически чистым продуктом, не содержит токсичных веществ и безопасен для окружающей среды. Это особенно важно для использования в жилых и общественных зданиях.

совместимость с материалами . Теплоноситель совместим с большинством материалов, используемых в системах отопления и охлаждения, включая сталь, медь, алюминий и пластики. Это упрощает его использование в существующих системах без необходимости внесения изменений.

стабильность свойств . Gekon сохраняет свои эксплуатационные характеристики на протяжении длительного времени, что уменьшает необходимость в частой замене и обслуживании системы.

противообледенительные свойства . Теплоноситель эффективно предотвращает образование ледяных пробок и засоров в системе, обеспечивая надежную работу даже при низких температурах.

Экономичность . Использование Gekon позволяет снизить эксплуатационные расходы за счет долговечности, энергоэффективности и минимальных затрат на обслуживание.

Благодаря своим характеристикам и многочисленным преимуществам, теплоноситель Gekon является отличным выбором для использования в современных системах отопления, охлаждения и кондиционирования, обеспечивая надежную и эффективную работу на протяжении длительного времени.

№ 8. «Теплосила -65 ЭКО»

Принимая решение, какой теплоноситель лучше для отопительной системы, стоит обратить внимание на продукт «Теплосила -65 ЭКО», выпускаемый компанией «Обнинскоргсинтез». Эта безопасная жидкость на основе пропиленгликоля подходит для частных домов и коттеджей с двухконтурными котлами, а также для объектов с высокими экологическими стандартами. Теплоноситель предлагается в виде концентрата, который необходимо разбавить водой перед использованием в следующих пропорциях:

65% концентрата и 35% воды обеспечивают температурный предел замерзания -30˚С;

77% концентрата и 23% воды дают состав с температурой замерзания -40˚С.

Благодаря уникальному набору присадок данный теплоноситель препятствует образованию пены и защищает систему от накипи и коррозии. Однако его не рекомендуется использовать в системах с оцинкованными трубами, так как это может привести к выпадению осадка. Главные плюсы теплоносителя «Теплосила -65 ЭКО»:

отсутствие агрессивного воздействия на материалы контура отопления, такие как пластик и резина, что снижает риск протечек;

стабильность эксплуатационных характеристик на протяжении более пяти сезонов;

безопасность для людей и животных;

взрыво- и пожаробезопасность.

№9. «Акватраст -30 ЭКО»

Представленный в нашем рейтинге теплоносителей для систем отопления «Акватраст -30 ЭКО» производится на основе безопасного пропиленгликоля, поэтому может использоваться в системах с двухконтурными котлами, допускающих смешивание жидкостей из контуров отопления и горячего водоснабжения. Продукт, сохраняющий эффективность при температурах от -30 до +106˚С, содержит в составе ингибиторы коррозии нового поколения. Жидкость не взаимодействует с пластиковыми, резиновыми и металлическими компонентами, сохраняя их целостность и продлевая срок службы системы. Пользователи выбирают Aquatrust -30 ЭКО за его экологичность, умеренную стоимость и целый ряд других преимуществ, включая:

новую формулу антикоррозионной защиты. Продукт надежно защищает от ржавчины сталь, чугун, цветные металлы и сплавы;

применение современных высокоэффективных присадок с увеличенным сроком действия;

рекомендации ВНИИ коррозии;

высокую теплопередающую способность;

длительный эксплуатационный период.

№10. «Термотраст -30»

В числе лучших теплоносителей для систем отопления частного жилья – «Термотраст -30», изготовленный на основе этиленгликоля. Продукт хорошо подходит для использования в системах отопления и кондиционирования как жилых, так и коммерческих зданий. Основные преимущества Thermotrust -30:

инертность к материалам отопительных систем. Жидкость не вступает в химические реакции с черными и цветными металлами, пластиками и резиной, не нанося вред изделиям из этих материалов;

широкий диапазон рабочих температур. Продукт сохраняет свои свойства при температурах от -30 до +112˚С;

эффективная защита от коррозии стали, чугуна, меди, алюминия и других металлов и сплавов;

доступная цена.

При использовании Thermotrust -30 ЭКО необходимо строго придерживаться рекомендаций производителя:

избегать контакта жидкости с оцинкованными поверхностями. Если это произошло, следует слить теплоноситель, промыть систему и залить новый;

обеспечить защиту кожи и глаз от попадания теплоносителя и в случае контакта немедленно промыть пораженные участки;

следить, чтобы жидкость не попала в грунт, водопровод или канализацию.

Заключение

Предложенный рейтинг теплоносителей для отопления упростит выбор подходящей жидкости для отопительной системы вашего дома или офиса. Правильно подобранный теплоноситель обеспечит комфортную температуру в помещениях и продлит срок службы котла, труб, радиаторов и других элементов контура. Самым высоким требованиям, предъявляемым к теплоносителям для систем отопления, соответствует Thermagent -30 ЭКО – продукт, поставляемый на рынок группой компаний Sintec.

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