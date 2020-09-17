Романтичная студия в Гётеборге

Замечательный пример того, как старенький ковер и кирпичная стена могут наполнить теплом и уютом стандартную современную квартиру в скандинавском стиле.
Фотографии с сайта felicialindblom.for.me
Замечательный пример того, как старенький ковер и кирпичная стена могут наполнить теплом и уютом стандартную современную квартиру в скандинавском стиле.
Фотографии с сайта felicialindblom.for.me
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