Секреты облицовки фасада дома евровагонкой

Евровагонка – один из самых востребованных пиломатериалов, используемых для внутренних и наружных отделочных работ. Материал отличается прочностью, долговечностью и привлекательным внешним видом.

Строительная индустрия имеет много тенденций, которые проходят быстро, поэтому важно придерживаться классических методов оформления и отделки. Натуральные материалы придают изделиям из древесины более надежные и долгосрочные характеристики. Отделка дома вагонкой или блок-хаусом - это не только модный тренд, но и напоминание о древних традициях и уюта домов в деревнях. Часто можно найты выгодные предложения что бы купить евровагонку тем самым делая проэкт более привлекательным.

Из чего делают евровагонку?

Еврованонка часто используется снаружи зданий, потому что она доступна и может быть легко установлена. Древесина является предпочтительным материалом для этого, хотя каждый вид дерева отличается. Древесина этих пород деревьев является наиболее подходящей, поскольку она обладает наилучшими свойствами:

Показатели Характеристика Степень твердости Твердость лиственницы примерно в 50 раз превышает твердость сосны при 109 единицах и 1,6 единицах соответственно по шкале Бринелла Срок службы Продолжительность жизни сосны в 12 лет варьируется более чем в 10 раз, а лиственницы - более чем в 100 раз. Плотность древесины Древесина лиственницы более плотная и обладает более высокой устойчивостью к влажному климату, что означает, что она прослужит дольше. Сосновая евровагонка подходит для некоторых видов применения внутри помещений, но это не лучший вариант для наружной отделки, потому что она не так прочна и долговечна, как другие породы дерева. Запах Сосна - это натуральный, экологически чистый отделочный материал, обладающий восхитительным запахом. Он успокаивает нервную систему и высвобождает аромат хвойных деревьев. Лиственница выделяет сильный кислотный запах, который не подходит для использования в помещении.

В чем преимущества материала облицовки?

Каждая доска имеет одинаковые размеры, и производитель облегчает вам выбор вариантов отделки, объединение с другими элементами или встраивание их в готовый дизайн.

Евровагонка - это высоконадежный и долговечный продукт, который обеспечивает длительный срок службы и простоту в эксплуатации.

облицовка из сосны или лиственницы устойчива к изменениям температуры и поэтому подходит для наружной облицовки.

Все виды вагонки рассчитаны на срок службы 10-15 лет

он считается многофункциональным, потому что имеет отличную звуко- и теплоизоляцию

Доски, вагоны и имитация сосны и лиственницы должны храниться определенным образом, чтобы избежать деформации или высыхания

материал для наружной поверхности деревянной или металлической обрешетки

Процесс установки обычно включает самонарезающие винты, гвозди и скрытые крепежные детали, такие как «змея» из «planfix».

Облицовка стен вашего дома материалом, который будет противостоять влаге и другим факторам, которые могут нанести ущерб вашему дому. Покупатели должны решить, какой из них подходит им, прежде чем принимать какие-либо решения об эффективности.

Монтаж фасадной вагонки

Если у вас возникли проблемы с установкой деревянных сайдингов, конструкция элементов облицовки облегчит вам задачу. Как вагонка, так и брус имеют одинаковые последовательности крепления к фасаду дома. Сборка фасада начинается с размещения одного элемента вагонки перед другим.

Фиксировать отделочный материал можно двумя способами: вертикально или горизонтально. Первый метод является лучшим для визуального расширения структуры и ее большего приседания. С помощью второго варианта ваши глаза могут бежать вверх по финишной линии, создавая ощущение большего роста, чем на самом деле. Первый шаг к сокращению отходов - подсчитать, сколько материала вам нужно. Выберите инструмент, который вам понадобится для вашей работы, будь то ножовка, молоток, перфоратор, лобзик, плоскогубцы или рулетка. Аксессуары для крепления будут полезны с этими декоративными углами, винтами для решетки и самонарезающими винтами. Сначала доски обрабатываются дезинфицирующим средством, а затем лаком. Стены очищаются от любой краски или гипса, которые могут быть ослаблены. Цементный раствор является идеальным материалом для герметизации трещин и сколов на фасаде. Деревянная или металлическая обрешетка спроектирована с прутьями, расположенными на расстоянии 40 сантиметров друг от друга. Слой изоляции сначала наносится на внешнюю поверхность, прежде чем сверху наносится влагонепроницаемая пленка. Пароизоляция закреплена слоем контрольной решетки сверху. Добавление шипов на предыдущую доску облегчает создание долгожданного украшения.

Материалы для обработки

Внешняя отделка здания часто украшена деревом, которое требует дорогостоящего ухода. Используемый материал должен быть обработан в соответствии с сезоном и его способностью выдерживать климат, чтобы он сохранялся.

Немецкие производители позаботились о продлении срока службы отделочного материала, спроектировав его таким образом, чтобы максимизировать его долговечность:

краски, смешанные с водой, маслом или другими основаниями

специальные составы, которые делают поверхность гладкой и медленно впитываются в породу, эти свойства сохраняются в течение длительного времени

пропитки, лаки, гели и морилки

Евровагонка - это наружный инструмент, разработанный из материалов, которые являются долговечными и могут выдерживать экстремальные погодные условия. Использование высококачественных материалов означает, что вы можете получить более длительный срок службы из натурального деревянного покрытия.

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