Шебби шик и Прованс: в чем разница?

Интерьер в стиле шебби шик и прованс. В этих двух стилях много общего, но есть и фундаментальные различия. В чем же они?

Романтика, свет и простор, потертая, но близкая сердцу старина, — это то, что в интерьере можно назвать и Провансом, и Шебби шиком. Чем же тогда отличаются два этих стиля?

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Интерьер в стиле шебби шик и прованс: отличия и особенности: немного истории

Стиль Прованс зародился в 19 веке и формировался естественным путем. Это стиль провинций Франции, его еще называют «французское кантри». Он впитал в себя особенности местного уклада жизни и отражает их в оформлении пространства.

Шебби шик был придуман в Англии в конце 20 века молодым дизайнером Рэчел Эшвил. Она оформила свой дом, руководствуясь любовью к изящным вещам, белому цвету и ограниченным бюджетом. То, что у нее получилось, понравилось многим людям по всему миру и Шебби шик резко стал популярен. Больше информации и фотографий стиля «Шебби шик» вы найдете здесь и здесь.

Мебель

Мебель имеет очень большое значение в обоих стилях. И там и там ценится состаренность и потертость, но разного свойства. В Провансе это настоящий «бабушкин» деревенский комод: простые формы, свойственные стилю кантри, даже нарочитая грубость изделия.

Шебби шик, оправдывая свое названия, предпочитает вещи выглядящие как аристократический антиквариат. Это не обязательно должна быть по-настоящему старинная вещь, стилизация приемлема и даже часто подчеркивается, в этом есть своеобразный кич. Формы мебели должны ассоциироваться со стилями барокко и рококо, дворцовой классикой: изящные ножки, множество декоративных элементов.

Цвет и узор

Основная цветовая гамма у стилей похожа, это то, из-за чего их чаще всего путают. Используются пастельные цвета, в основном белый. Но если в Шебби шике присутствуют в основном оттенки кипенно белого и цвета слоновой кости, а также нежно-розовый и нежно-голубой, то гамма Прованса будет шире. В Провансе кроме базовых цветов используются цвета мяты и морской волны, а отличительной особенностью является сиреневый, цвет лаванды. Кроме того в Провансе могут присутствовать большие зоны темных тонов, например пол из неокрашенного дерева.

Отделка тоже будет отличаться. Например, в Провансе вы никогда не увидите состаренной позолоты, которая используется в стиле Шебби шик.

Оба стиля предпочитают узор, будто выцветший на солнце. Допустима полоска и клетка, но такая бледная, что ее еле видно. Чаще на тканях и обоях используют цветочный орнамент. Но вы никогда не увидите в Шебби шике лаванду и петухов, которые являются отличительным моментом Прованса. У Шебби такой «фишкой» будут ангелочки.

Элементы отделки и декора

Базовая отделка этих интерьеров также похожа: деревянный пол, белая штукатурка, обои в цветочек. Единственно что, раскладка паркета должна быть изящнее в Шебби. Например, узор елочкой или беленые доски. И никаких деревянных балок под потолком — это свойственно Провансу.

И там, и там потолки можно просто оштукатурить, лучше выбрать цвет с оттенком в серый или желтый. Но если в Провансе штукатурку можно нанести и на стены: потрескавшаяся, она будет выглядеть аутентично, — то в Шебби лучше обойтись обоями.

Лепнина под потолком будет характерна только для Шебби шика, так же как бронзовые или позолоченные люстры.

Текстиль в этих стилях объединяет только его количество в декоре и, во многом, орнамент. Ткани Прованса — лен и хлопок, которые не исключают локальное использование кружев и более изящных тканей. В Шебби шике все ткани тонкие и воздушные, более качественный хлопок, дорогой шелк, много кружев и рюшек. Но даже сатин в таком интерьере не должен блестеть, а выглядеть выцветшим и застиранным.

Большое значение в декоре обоих стилей имеют скульптурные элементы: гипсовые или каменные, со следами долгой жизни и отшелушившейся краски. Но ангелов и классических греческих и римских фигур вы в Провансе не найдете.

Цветы — основа декора и Прованса, и Шебби шика. В Провансе акцент идет на лаванду, в Шебби — на розы.

Кому подходят эти стили

Оба стиля из-за гаммы и романтичности нравятся скорее женщинам, чем мужчинам. Но если Шебби воспринимается больше как девичья спальня, то Прованс на кухне приемлют и мужчины.

Если в жизни вам не хватает легкости, романтики и светлых идеалов, дом в стилях Прованс и Шебби шик может стать для вас местом душевного отдыха.

Фотографии: brissi.com, ilan-design.com, room-ideas.com, homestyler.com, theartoftheroom.com

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