Шебби шик в декоре

Как оформить интерьер в стиле шебби шик: мебель и декор

Про стиль Шебби шик мы рассказали в статье «Шебби шик в интерьере». Из нее вы могли узнать, как важно для этого стиля визуальное единство всех предметов интерьера и как много в нем используется декоративных элементов.

Шебби шик может стать любимым стилем людей, которые не только покупают красивые и изящные вещи, но и умеют многое сделать своими руками. Здесь есть где опробовать себя: техники состаривания, декупаж, шитье, вязание, плетение кружев, — все эти навыки пригодятся при декорировании интерьера в стиле Шебби шик. Если ваш девиз «все в дом» и если вы считаете, что потертости на мебели совсем не признак того ,что она пришла в негодность, то в этом стиле вы найдете для себя вдохновение.

Мебель

У мебели в стиле Шебби шик есть особенности как со стороны формы, так и со стороны отделки. Сама по себе мебель должна принадлежать к таким стилям как классика, рококо, винтаж или кантри. То есть это сложные формы с декоративными элементами, линии мягкие и округлые. Сделать из современного предмета, например, в стиле минимализм или скандинавском, мебель для Шебби шик интерьера будет сложнее, придется менять форму предмета, добавляя к нему различные элементы.

Основой отделки является состаривание. Предмет мебели должен быть или видавшим виды, или искусственно декорированным под старину. Второй вариант даже лучше, поскольку позволяет взять мебель из разных гарнитуров и добиться стилистической целостности.

Цвет мебели предпочтительно белый, бежевый или светло-серый. Допустимы оттенки в голубой, розовый или мятный.

Шебби шик благосклонен к кованым элементам, выкрашенным в белый цвет. Ковка в таком случае должна быть изящной и фигурной.

Плетеная мебель тоже отлично впишется в интерьер, благодаря своей легкости и романтичности.

Декор

Во многом декором в стиле Шебби шик является текстиль. Вязанные или кружевные скатерти и салфетки, подушки, легкие и объемные занавески.

Поскольку цветочный мотив основной в стиле Шебби шик, интерьер можно украсить цветами. Классикой здесь будут розы и пионы оттенков от молочно-белого до ярко розового. Самым шиком считаются цветы, которые вот-вот завянут, поэтому не бойтесь использовать засушенные цветы.

Цветочная тема может проявляться в декоре и в виде орнамента, картины или как форма для различных элементов: подушек, свечей, дверных ручек.

Второй популярный мотив — ангелочки и их крылья. Это то, что роднит Шебби шик с рококо.

Отлично вписываются в стиль белые гипсовые скульптуры. Изображение ангела в этом случае воспринимается особенно эффектным, но скульптуры могут быть различными, нужно лишь придерживаться классики.

Зная основные принципы стиля, можно декорировать под Шебби шик любой предмет. Несомненными фаворитами будут рамки для фотографий и зеркал. Квартблог уже начал осваивать технику состаривания именно на рамке. Пошаговый мастер-класс здесь.

Фотографии: interiordesignsh.com, decoholic.org, cocosuites.com, tophomedesigns.com, streetstrut.com, roomido.com, hgtv.com

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