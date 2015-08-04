Шинуазри: особенности стиля

Эффектный, немного театральный, но такой прекрасный стиль шинуазри. Мы расскажем, как воссоздать его в интерьере.

Чтобы понять, как стиль шинуазри обрел свой экзотический вид, нужно немного углубиться в историю его появления. В начале семнадцатого века благодаря Ост-индской компании в Европу начали стекаться вещи из Поднебесной. Расписные китайские ширмы, шелк, фарфор, мебель с золотыми инкрустациями — все это покорило европейские сердца. Проблема была одна — все диковинные вещи стоили запредельно дорого, и позволить их себе могли лишь единицы. Не желая мириться с такой несправедливостью, европейские мастера начали пытаться повторить китайские товары. Тогда и зародился стиль шинуазри.

По сути, шинуазри — это "европейский взгляд на китайский стиль", фантазии европейцев о Китае. Этот стиль даже называют слишком театральным и сказочным. Существует убеждение, что на французском языке любые слова звучат лучше, и оно вполне справедливо в случае с названием рассматриваемого стиля. Так и не подумаешь, что экзотичное и благозвучное слово шинуазри переводится как "китайщина". Тем не менее это так.

Шинуазри — это ветвь стиля рококо, для которого характерно излишество и экзотика. Французский подход к помпезной классике смешался с причудливыми китайскими мотивами и получился стиль, который мы сейчас рассмотрим подробнее.

Какие же элементы характерны для стиля шинуазри?

Китайские ширмы

Шелковые обои с насыщенным рисунком

Фарфор (бело-синий особенно в почете)

Табуреты-бочки

Мебель с золотыми элементами

Китайские статуэтки

Яркие цвета — желтый, зеленый, голубой, розовый

Зеркала и мебель, напоминающие по форме пагоду

На коллаже: желтая подушка, кресло с хлопковой обивкой, фарфоровая ваза, китайская ширма, статуэтки девочек, фарфоровый слон, буфет в форме пагоды, золотое зеркало, обои в стиле шинуазри, фарфоровая пагода.

Нельзя воспринимать стиль шинуазри, как стиль, характерный для Китая прошлых столетий. Это не совсем верно. Все-таки шинуазри — это в первую очередь стилизация, представление европейцев о востоке. Когда европейцы только начали "подделывать" китайские товары, они допускали много неточностей: на тканях драконы могли соседствовать с пасторальными пейзажами Прованса, а рядом с пагодами могли располагаться тигры, пальмы и слоны. Европейские мебельщики выдумывали мебель в "китайском стиле" и особенно им полюбились пагоды и стебли бамбука, которые нашли отражение в стульях, столиках и даже кроватях. Знаменитый дизайнер Томас Чиппендейл создал целую серию мебели в стиле шинуазри, которая популярна и по сей день. На коллаже выше его авторству принадлежит золотое зеркало.

Несмотря на то, что в стиле шинуазри, как и в колониальном стиле, сплелись две разные культуры, он вышел очень эффектным и сказочным, за что его любят многие европейцы. В современных домах редко делают интерьеры полностью в этом стиле, скорее берут какие-то отдельные элементы и мешают их с чем-то еще.

Но есть и особые поклонники стиля, благодаря которым мы может полюбоваться этими снимками, являющими яркий пример тематических интерьеров.

Одни из самых больших коллекций обоев в стиле шинуазри — у фирмы de Gournay и Paul Montgomery. Десятки сочных вариантов для ценителей восточной романтики. Однако стоит помнить, что лучше не впадать в крайности... Сделайте лишь одну акцентную стену, чтобы в интерьере не было перебора.

Вторая волна интереса к стилю шинуазри пришла в эпоху ар-деко — 20-х - 30-х гг. двадцатого века. Это отразилось на росписи фарфора, форме плафонов и любви к интерьерным деталям, щедро украшенным золотом.

Если говорить о фарфоре, то самая знаменитая фирма, делающая китайский фарфор — это Herend. Почти два столетия эта фирма держит марку и ценится качеством товаров.

Также в моду в последнее время вошли китайские садовые табуреты. Дизайнеры используют их вместо тумбочек или столиков. Эти выпуклые табуреты, похожие на барабаны, хорошо смотрятся практически в любом современном интерьере.

И напоследок несколько прекрасных примеров интерьеров в стиле шинуазри. Для вдохновения!

Фотографии: designstory.ru, degournay.com, paulmontgomery.com

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