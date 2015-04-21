Шведская квартира в 46 м²

Скандинавский стиль с золотыми акцентами. В обеих комнатах этой квартиры есть по прекрасной печи, потому она позиционирует себя как теплую противоположность уличному холоду.
Фотографии с сайта www.esny.se
Скандинавский стиль с золотыми акцентами. В обеих комнатах этой квартиры есть по прекрасной печи, потому она позиционирует себя как теплую противоположность уличному холоду.
Фотографии с сайта www.esny.se
Создайте в своем профиле на Квартблоге альбом с фото или рендерами проекта и отправьте нам ссылку на этот альбом, чтобы мы смогли рассказать о вашем проекте.
Товар добавлен в корзинуЗакрыть окно
Комментарии