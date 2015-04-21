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Шведская квартира в 46 м²

Скандинавский стиль с золотыми акцентами. В обеих комнатах этой квартиры есть по прекрасной печи, потому она позиционирует себя как теплую противоположность уличному холоду.

Фотографии с сайта www.esny.se

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