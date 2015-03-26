Скандинавский интерьер в 47 м² с кирпичной стеной и мраморными колоннами

На 47 м² этой двухкомнатной квартиры можно найти много чего интересного и вдохновляющего. Например, эффектные элементы классического и индустриального стилей или окошки из столовой в спальню.
Фотографии с сайта hverdagslivdetgodeliv.com
На 47 м² этой двухкомнатной квартиры можно найти много чего интересного и вдохновляющего. Например, эффектные элементы классического и индустриального стилей или окошки из столовой в спальню.
Фотографии с сайта hverdagslivdetgodeliv.com
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