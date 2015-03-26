Подпишитесь!

1 раз в неделю присылаем только самый душевный и интересный материал

Скандинавский интерьер в 47 м² с кирпичной стеной и мраморными колоннами

На 47 м² этой двухкомнатной квартиры можно найти много чего интересного и вдохновляющего. Например, эффектные элементы классического и индустриального стилей или окошки из столовой в спальню.

Фотографии с сайта hverdagslivdetgodeliv.com

Рекомендуемое

Комментарии

Комментарии

Создайте в своем профиле на Квартблоге альбом с фото или рендерами проекта и отправьте нам ссылку на этот альбом, чтобы мы смогли рассказать о вашем проекте.

Показать еще

Товар добавлен в корзину

Оформить заказПродолжить покупки
Закрыть окно