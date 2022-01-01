Смесители для ванной: виды, лучшие производители, помощь в выборе

Зная основные характеристики и надежную компанию - производителя, можно с легкостью определиться с покупкой и быть уверенным в долговечности использования смесителя

Смеситель в ванной комнате служит не только элементом декора, но и главным функциональным механизмом для подачи воды. Он устанавливается как в душевой, так и на раковине. Смесители делятся по типу подключения, по механизму управления и дизайну. Большое разнообразие смесителей иногда затрудняет выбор покупателей. Зная основные характеристики и надежную компанию - производителя, можно с легкостью определиться с покупкой и быть уверенным в долговечности использования смесителя.

Виды смесителей

В зависимости от типа подключения выделяют следующие виды:

Наружный смеситель, который подключается к стене. Уже само название говорит о том, что такие смесители располагаются снаружи. Особенность применения такой конструкции является необходимость производить трубную разводку, в котором соблюдается обычная дистанция между контурами горячей и холодной воды в 15 сантиметров. Применяются такие смесители только для акриловых ванн. Чугунная ванна для такого устройства не подойдет.

Внутренний настенный смеситель. Все необходимые элементы для управления и излив выводятся из стены. Все остальные части смесителя расположены в стене.

Врезной смеситель. Такие смесители могут устанавливаться как на ванную, так и на раковину. Они фиксируются в имеющиеся на поверхности сантехники отверстия. Их комплектация состоит из системы регулирования воды и излива.

Напольные смесители. Это достаточно редкая конструкция, которую готовы устанавливать далеко не все. Внешне такой смеситель состоит из стойки с трубной подводкой. На этой же стойке установлена лейка с шлангом и излив. Высота такой конструкции обычно достигает не более 1,5 метров. Несмотря на большое количество преимуществ (привлекательный внешний вид, индивидуальный подбор высоты и широкая сфера применения) такой смеситель имеет и ряд недостатков. К таким недостаткам можно отнести достаточно высокую цену, необходимость в наличии дополнительного пространства для установки смесителя, а также необходимость в оплате установки такой конструкции.

По виду подачи воды смеситель может быть:

Однорычажный;

Двухвентильный;

Термостатный;

Сенсорный;

Каскадный.

Однорычажный смеситель

Это достаточно популярная модель, которая в своей конструкции содержит лишь один рычаг управления.

Достоинствами такой конструкции можно считать:

Простота при монтаже, возможность установки без помощи сантехника;

Легкая настройка и регулировка потока воды;

Приятный внешний вид, который дополнит интерьер в любой ванной комнате;

Экономия на коммунальных платежах за счет возможности регулирования струи воды.

Несмотря на разнообразие преимуществ, однорычажный смеситель имеет и недостатки, среди которых:

Проблемы в случае поломки, при которой потребуется замена всей конструкции смесителя;

Достаточно высокая цена.

Двухвентильный смеситель

Это простой в эргономике и доступный вариант смесителя. Здесь представлены два рычага управления горячей и холодной водой. Конструкция такого смесителя оснащена лишь изливом (чаще длинным) и двумя вентилями.

Среди преимуществ такого смесителя:

Быстрый и простой монтаж;

Надежность и долговечность в использовании;

Возможность замены некоторых деталей в случае поломки.

Недостатком такого смесителя можно считать:

Наличие уплотнителей, которые часто требуют замены;

Невозможность отрегулировать напор воды.

Термостатный смеситель

Такие смесители считаются более современным вариантом, которому все чаще отдают предпочтение. Это своего рода панель, на которой располагаются кнопки и рычаги управления. Здесь можно самостоятельно регулировать напор воды и оптимальный температурный режим.

Преимуществами термостатного смесителя можно считать:

Простой настенный монтаж;

Автоматическая регулировка температурных режимов;

Эргономика в использовании и необычный дизайн.

К недостаткам такой конструкции относят:

Сложности, которые могут возникнуть в случае проведения ремонтных работ;

Достаточно высокая цена.

Сенсорный смеситель

Это самый современный вид смесителей, которым можно управлять без касаний. Регулировка воды в этом случае происходит за счет специальных встроенных чувствительных датчиков. Такие датчики срабатывают при любом движении рук.

Достоинства устройства:

Эстетичный внешний вид;

Отсутствие необходимости контакта с поверхностью смесителя;

Простота в уходе

Недостатки сенсорных смесителей:

Сложности во время поломки смесителя, которые требуют замены всей конструкции;

Достаточно высокая стоимость.

Каскадный смеситель

Такая конструкция отличается от других изливом. В нем наблюдается мощный и прямой поток струи, который обеспечивается за счет самой конструкции. К такому смесителю подводятся трубы большого диаметра, за счет чего и обеспечивается мощный поток воды. Работает он за счет электричества и автономной батареи.

К преимуществам каскадного смесителя можно отнести:

Необычный внешний вид;

Мощный поток воды;

Простота в использовании.

Недостатком каскадного смесителя может быть его высокая цена.

По материалу, из которого изготавливается смеситель, они деляться на:

Стальные - популярный вариант, который отличается высокой прочностью.

Латунь - достаточно дорогостоящий вариант, который отличается высокой устойчивостью к коррозии и своей надежностью.

Керамические - достаточно современный материал, который обладает высокими эстетическими показателями. Единственным недостатком такого материала можно считать подверженность к механическому воздействию.

Силуминовый смеситель - это наиболее экономичный вариант. Он характеризуется низкой долговечностью и невысокими эстетическими характеристиками.

Лучшие производители смесителей для ванной

При выборе смесителя стоит обращать внимание не только на его характеристики, но и на компанию - производителя. Лучше отдавать предпочтение надежному производителю, который успел себя зарекомендовать на рынке. В списке самых популярных производителей следующие:

STWORKI

Компания представляет набор с широким ассортиментом сантехники, в том числе и смесителей. Здесь с помощью представленных производителем коллекций, можно выбрать готовые решения для ванной комнаты. Благодаря тому, что компания занимается производством мебели и сантехники, каждый покупатель может подобрать для себя готовое дизайнерское решение, которое будет гармонично сочетаться между собой.

Rossinka

Производитель зарекомендовал себя на рынке за счет качественных и износоустойчивых материалов. Смесители для ванны Rossinka изготавливаются с учетом особенностей условий проживания в России. Качество предоставляемых материалов доказано многочисленными сертификатами международного соответствия. Смесители для ванны Росинка отвечают всем заявленным стандартам качества и безопасности как для потребителей, так и для окружающей среды.

Kaiser

Еще одним надежным производителем смесителей считается компания Kaiser. Она за счет своего многолетнего опыта успела доказать надежность изготавливаемой продукции за счет материалов высокого качества. Все смесители этой фирмы покрыты специальными антикоррозийными материалами, которые увеличивают срок службы изделия.

Lemark

Доступные цены, широкий наборный ряд и высокое качество - это то, что гарантирует данный производитель. Компания уверяет, что каждая изготовленная деталь перед упаковкой проходит дополнительную проверку на производстве, что значительно снижает риск покупки бракованных изделий.

При выборе смесителя для ванной стоит обращать внимание не только на внешний вид, но и на характеристики изготовления деталей. Все смесители отличаются в зависимости от крепления, способа подачи воды и материала, из которого они изготавливаются. Немаловажную роль играет и компания - производитель. Лучше отдавать предпочтение надежному производителю, который гарантирует надежность и высокое качество своих изделий.

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