Самые подходящие цвета для спальни и их сочетания

В этой статье Квартблог покажет гармоничные сочетания цветов для интерьера спальни, правила их сочетания и современные тренды.

В этой статье Квартблог покажет гармоничные сочетания цветов для интерьера спальни, правила их сочетания и современные тренды.

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Вкус ‒ явление индивидуальное, поэтому выбирая цветовую гамму для дома, все ориентируются на свои предпочтения. У кого-то получается атмосфера уюта и тепла, а у кого-то худший вариант эклектического стиля. Это когда не только смешали, но и встряхнули. В итоге получился не коктейль, а нечто непонятное. Если с первым случаем, всё ясно, то для второго мы подготовили эту статью.

Благоприятные цвета для спальни

В каждом тексте о спальне пишут, что сон важен. Повторяться не будем, сразу переходим к обзору цветов, которые помогут сделать вашу комнату комфортнее. Засыпать с ними легче, а просыпаться по утрам ‒ бодрее.

1. Бежевый. Создает ощущение безопасности, тепла и умиротворения. Чтобы не казалось стерильно или однотонно, цвет разбавляют мягкими оттенками коричневого, песочного или белого. А в интерьер добавляют разнообразие форм предметов или фактур текстиля.

2. Синий. Благодаря ассоциациям с морской тематикой, в комнате сразу чувствуется спокойствие. А атмосфера в спальне с синими оттенками становится уютная, мягкая и даже слегка поэтичная.

3. Серый. Хит последних лет привносит в комнату умиротворение и гармонию. С серым цветом можно смело экспериментировать и добавлять разные акценты, он идеален для сочетания с большинством других цветов. Но вполне прекрасно существует и сам по себе, в монохромной гамме.

4. Зеленый. Свежесть, природа, естественность. Один из главных цветов скандинавских стран, любимчик и у нас. Он ассоциируется с благополучием, здоровьем и спокойствием. Хорошо сочетается с нейтральными оттенками (белый, серый и т.д) и добавляет комнате большее ощущение воздуха.

5. Розовый. Цвет радости, воздушности и легкой игривости. Последний тренд среди розового ‒ пудровый оттенок. Он сохраняет все качества основного цвета и не выглядит слишком приторным. Расслабляет, умиротворяет, но не дает скучать.

Основные правила сочетания цветов спальне

Чтобы спальня выполняла свои функции и благоприятно влияла на человека, интерьер должен гармонично сочетать в себе цвета стен, мебели и декора.

Добиться этого можно соблюдая рекомендации дизайнеров по сочетанию цветов.

1. Не смешивать в одной комнате более трех цветов. Если переусердствовать с сочетанием разных оттенков, может получиться безвкусица. Также разноцветье в комнате отвлекает, раздражает и мешает отдыху.

2. Оформлять спальню в одной тональности. Такой вариант считается лучший для умиротворения и спокойствия. Основной цвет разбавляют различными оттенками. Это будет способствовать большему расслаблению.

3. Пастельные оттенки немного разбавлять ярким контрастным цветом, если вариант с одной тональностью вам кажется скучным. Но главное соблюдать баланс, чтобы спальня не превратилась в бушующее море красок. В нем обычно не до сна.

4. Если оформляете спальню в темных оттенках, не используйте самые глухие цвета. Обыграть темные оттенки можно подсветкой, направленным светом или акцентным декором.

Самые распространенные цвета: бежевый, серый, зеленый, фиолетовый, бирюзовый. Как сочетать?

Остановимся немного на самых популярных цветах за последние годы.

1. Бежевый ‒ нейтральный, спокойный и, даже в какой-то степени, уже классический цвет в интерьере. Для спальни ‒ один из лучших вариантов. Бежевая гамма способствует расслаблению, отдыху и сну. Сочетать можно с разными цветами, более предпочтительные варианты ‒ голубой, коричневый, изумрудный, красный, белый и черный.

2. Серый тоже можно отнести к универсальному цвету. Он хорошо себя чувствует со всеми цветами, более выигрышно с холодными оттенками. В интерьерах часто можно встретить сочетания серого с цветом фуксии, с красным и розовым, фиолетовым, зеленым или синим.

3. Зеленый ‒ цвет, который можно встретить в любом стиле в интерьере. Он естественный, натуральный, напоминает нам о природе. Поэтому “кричащие” цвета не лучшая пара для него, а более теплые оттенки будут гармонировать намного лучше. Хорошо сочетается зеленый с золотисто-коричневым, оранжевым, желтым, коричневым, серым, черным и белым.

4. Фиолетовый обычно не используют в чистом виде. Это могут быть стены или мебель либо другой какой-то декор. Оттенков фиолетового довольно много, интерьеры с этим цветом в итоге получаются с абсолютно разной атмосферой: от милой детской романтики до тяжелой классической роскоши. Выигрышно сочетается с серым и белым, золотисто-коричневым, бледно-желтым и светло-оранжевым.

5. Бирюзовый ‒ очень эмоциональный и чувственный цвет. Он может не только расслаблять, но и при неудачном сочетании угнетать. Несмотря на такое различие, цвет практически универсальный. Объясняется это тем, что сам бирюзовый не чистый сам о себе, а образован при слиянии синего и желтого. От их интенсивности зависит и насыщенность бирюзового. Хорошо будет сочетаться как с пастельными цветами, такими как кремовый, белый, песочный. И хорошо с яркими, броскими ‒ фуксия, красный, вишневый, желтый, фиолетовый.

Тренд последних лет: пудровый цвет в спальне

Мода непредсказуема. Сегодня популярен один цвет, а завтра ‒ другой. Последние годы главный тренд в интерьерах ‒ пудровый. Мягкий вариант розового покорил многих и не сдает позиции до сих пор.

Какие главные плюсы пудрового можно выделить для спальни?

Легкость и безмятежность. Как основной цвет комнаты он создает хорошие условия для расслабления и сна.

Простор и свет. Светло-розовый оттенок помогает достичь ощущения свободы, света и сделать комнату визуально больше.

Сочетаемость. Пудровый отлично разбавляет другие базовые цвета комнаты. Он хорошо сочетается со многими цветами, а как декор гармонирует с формами предметов и текстурами тканей.

Настроение. Благодаря теплым, нежным оттенкам придает комнате радостный вид. Способствует как умиротворению, так и подъему творческих сил.

Чем же он так полюбился? Если подумать, то в светлых комнатах он разбавляет стерильность помещения, в темных ‒ смягчает. В зеленых, фиолетовых, желтых и других интерьерах пудровый будет смотреться не хуже, выполняя роль цветового акцента. Можно сказать, что оттенок оказался универсальным, поэтому и покорил сердца многих людей.

Цвет стен под светлую мебель

Если цвет мебели в спальне светлый, то дизайнеры чаще всего предлагают для оформления стен контраст. Это может быть черный, темные оттенки коричневого, серого и синего, а также темно-зеленый или насыщенный красный.

Обычно светлые цвета (белые и его оттенки) ‒ базовые, поэтому они сочетаются со всеми другими цветами. Поэтому, кроме контрастного оформления стен, могут быть абсолютно разные варианты:

для теплых светлых оттенков хорошо подойдут нежные пастельные цвета от желтого до сиреневого;

для холодных ‒ более яркие тона тех же цветов.

Выбор цвета стен можно также делать исходя из эффекта, которого хочется добиться.

Для свежести и простора, белую мебель располагают на зеленых, желтых или голубых оттенках стен. Для создания камерной атмосферы и романтики подойдут розовые, фиолетовые и фисташковые оттенки. Более темные цвета будут подчеркивать в интерьере монохромность, формы и детали декора.

Вариант белых стен для светлой мебели тоже существует. Но, чтобы избежать эффекта стерильности, в него стоит добавить декор и аксессуары других оттенков. Или обыграть однотонный цвет интерьера формами мебели, текстурой текстиля.

Цвет стен под темную мебель

Темная мебель, пожалуй, встречается чаще в интерьерах. Плюсы ее очевидны: практичная, не такая маркая как светлая, создает ощущение теплоты и спокойствия.

Самый очевидный подбор цвета стен ‒ контраст. Белые и светлые оттенки гармонично будут базой в интерьере с темной мебелью. На светлом фоне мебель будет смотреться более выигрышно. А такой цвет стен поможет визуально увеличить пространство, добавит больше воздуха.

Если для стен выбраны темные оттенки (серый, синий, красный и другие), то стоит хорошо продумать освещение. Добавить больше света на стены и пол, а можно подсветить и саму мебель.

С темной мебелью в спальне хорошо будут смотреться и яркие акцентные стены. Текстиль и аксессуары лучше выбирать более светлых оттенков, чтобы комната не превратилось в какое-нибудь складское помещение.

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