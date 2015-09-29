Советы Деборы Нидлман: как сделать дом стильным

Известный дизайнер с мировым именем Дебора Нидлман советует, как сделать дом стильным и уютным.

Каждому из нас хочется жить в уютной стильной квартире с безупречным дизайном. Но, к сожалению, не у всех есть возможность нанять профессиональных декораторов. На самом деле создать элегантную и симпатичную обстановку можно своими руками.

Помогут вам в этом советы автора книги «Дом, милый дом», дизайнера с мировым именем Деборы Нидлман, которыми мы совместно с издательством МИФ с удовольствием делимся с вами.

Содержание:

Освещение

На мой взгляд, правильный мягкий свет способен преобразить любое самое неприметное помещение. Но не менее важно, откуда он исходит. Самый обворожительный вариант — настольные лампы в форме вазы или подсвечника с абажуром.

Не менее выгодно смотрятся лампы, сделанные своими руками. Они сразу придают индивидуальности и стиля помещению.

Лампа может стать прекрасным элементом в оформлении стола, уголка для отдыха в гостиной. Она будет прекрасной отправной точкой в декорировании комнаты. Поставьте пару ламп, а остальные элементы декора подберите им в тон. Получится очень симпатичный ансамбль.

Как сделать дом стильным: мягкая мебель

Мягкая мебель должна быть привлекательной, уютной, заманчивой. Если вы хотите создать привлекательную гостиную, обязательно купите несколько кресел, которые так и просят, чтобы в них сели.

Выбирать кресла и диваны — настоящее удовольствие для ценителей комфорта. Прежде чем их приобрести, обратите внимание на просторность, обивку, спинку и подлокотники. Все эти параметры должны быть безупречны.

Я совершенно уверена, что правильно подобранная мебель — фундамент, на котором держится весь интерьер.

Мелочи в прихожей

Прихожая — по сути самое важное место в доме, ведь именно с нее начинается знакомство с квартирой. Но в то же время это самая функциональная комната, в которой обычно хранят тысячи мелочей. Чтобы комната, которая встречает гостей, не превратилась в свалку, нужно предусмотреть множество мест для хранения вещей.

Это могут быть корзины, подносы, чашки и ящики. Все они прекрасно подойдут для хранения ключей, очков, писем и другой всячины. К тому же, придадут домашнего очарования и ухоженности комнате. Для этих целей также подойдут небольшие полочки.

Создание цветовой цепочки

Хотите объединить все комнаты? Воспользуйтесь игрой цвета. Если в одной из вашей комнат обои голубого оттенка, поставьте несколько предметов такого же оттенка в другой комнате (это может быть мебель, лампа, ваза или просто плед). Такой подход поможет создать гармоничный ансамбль во всем доме. Он будет смотреться, как единое целое.

Декоративные подушки

Главный «уютизатор» любой комнаты — подушки. Их можно разместить на диване, в креслах или просто на полу, в зависимости от формы и размеров. Помните простое правило: если в комнате есть диван или кресло, в ней должны быть подушки.

Они придают гостеприимности любому помещению.

Выбирайте мягкие подушки, на которые приятно облокотиться. Ни в коем случае не покупайте жесткие и громоздкие. Они разрушат очарование любой гостиной.

Немного неприглядности

В создании интерьера, как и в жизни, есть одно правило: равновесие. Если вы хотите, чтобы ваша комната выглядела жилой и привлекательной, добавьте в безупречный интерьер каплю безобразного. Например, в комнату, оформленную в пастельных тонах, обязательно нужно поставить что-то мрачное — серое или черное. Эти предметы не только подчеркнут нежность декора, но и сами будут смотреться выгодно, приобретут новое лицо.

Немного безобразного разрушает идеальность интерьера и делает комнату более обжитой и душевной.

Роскошь интерьера — это не цена отделочных материалов, а стиль, который проявляется в каждой мелочи. Декорируя квартиру, помните: стильно значит к месту и в меру. Лучше что-то упустить, чем переборщить.

По материалам книги «Дом, милый дом».

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