Современная двушка 55 кв.м. на Ленинском проспекте

Реализованный дизайнера Ангелины Аскери для ее дочери. Задача стояла довольно необычная - сделать обновление интерьера быстро, модно и бюджетно, при этом не меняя планировку, полы и ванну.
Фото: дизайнер Ангелина Аскери
Реализованный дизайнера Ангелины Аскери для ее дочери. Задача стояла довольно необычная - сделать обновление интерьера быстро, модно и бюджетно, при этом не меняя планировку, полы и ванну.
Фото: дизайнер Ангелина Аскери
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