Современная классика в ЖК Пятая Авеню

Квартира супругам досталась от родителей и при разработке дизайн-проекта планировалось, что в ней будут жить четыре человека. Однако практически по завершении ремонта пара узнала, что ждёт пополнения.

Реализованный проект от студии Home Motion Design.

Квартира супругам досталась от родителей и при разработке дизайн-проекта планировалось, что в ней будут жить четыре человека. Однако практически по завершении ремонта пара узнала, что ждёт пополнения. Сложность состояла в том, что было всего две детские: для девочки и мальчика, поэтому пришлось дожидаться определения пола ребёнка, чтобы внести изменения в план ремонта.

Нужно было перекрасить стены, перенести электрику, внести изменения в расстановке мебели. По этой причине ремонт затянулся на долгие два года. Но квартира получилась очень светлой и просторной, ее общая площадь составила 198 м2. Она вмещает в себя две детские с двумя гардеробными комнатами, прихожую с отдельной комнатой для верхней одежды, мастер спальню с просторной гардеробной комнатой, гостиную с обеденной зоной и диванной группой, кухню, к которой был присоединен балкон, и две ванные комнаты.

Источник фото

современный стиль, неоклассика, современная классика