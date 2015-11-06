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Спальни в стиле шинуазри: 13 примеров

Мы уже рассказывали вам об одном из самых экзотических и сказочных стилей — шинуазри. И теперь решили сделать подборку фантастических спален. Приятного просмотра!

Фотографии: degournay.com, school-remont.tv

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