Сравнение видов систем отопления дома: преимущества, эффективность, схемы и расходы

В современных отопительных системах используются разные виды теплоносителей, нагревательные приборы подключаются к электросети или работают на твердом, жидком или газообразном топливе.

Система отопления частного дома должна обеспечивать благоприятные условия проживания в холодное время года. В современных отопительных системах используются разные виды теплоносителей, нагревательные приборы подключаются к электросети или работают на твердом, жидком или газообразном топливе. Система отопления разрабатывается, как правило, на этапе проектирования дома с учетом площади помещений и архитектурных особенностей здания. Для монтажа отопления обычно приглашают специалистов, но при наличии соответствующих навыков большую часть работ можно выполнить и самостоятельно. Какие виды систем отопления частных домовсуществуют и какой вид отопления выбрать для своего жилища?

Водяное

Отопление с использованием горячей воды остается популярным способом обогрева помещений частных домов. Автономная система отопления такого типа функционирует за счет циркуляции подогретой воды по контуру, состоящему из труб и радиаторов. После того как вода остывает, она возвращается в котел для повторного нагрева. В отопительных системах чаще всего применяют воду – недорогой и доступный ресурс, обладающий всеми необходимыми свойствами теплоносителя, и это – важное преимущество водяного отопления. Но могут использоваться и другие хладагенты. Разные типы водяных систем отопления управляются с помощью средств автоматики или вручную.

Естественная циркуляция. Циркуляция теплоносителя может быть естественной или принудительной. В первом случае движение теплоносителя происходит благодаря конвективным потокам, возникающим из-за разной плотности жидкости в горячем и холодном состоянии. Более легкая горячая вода поднимается вверх, вытесняя холодную, в то время как остывшая вода опускается вниз и самопроизвольно возвращается в котел для подогрева. Эта система может работать без подключения к электросети, если в ней предусмотрен простой котел без автоматики. Однако для больших домов площадью 100 м² и больше создание такой системы может вызвать сложности, связанные с точным расчетом диаметров труб, соблюдением уклона, исключением застойных зон. Даже небольшой забор воздуха может нарушить работу системы.

Принудительная циркуляция. Принудительное отопление помещений обеспечивает равномерную подачу теплоносителя ко всем радиаторам. После протекания через систему вода снова подогревается в котле. Встроенный насос может быть установлен и в системах с естественной циркуляцией, находясь в отводящем трубопроводе. С помощью клапанов и байпаса можно изменять режимы, обеспечивая работу как с естественной, так и с принудительной циркуляцией.

Что нужно учитывать. Наряду с большим числом преимуществводяное отопление имеет и недостатки. В их числе:

значительные расходы на монтаж и комплектующие;

риск возникновения протечек в местах соединений;

подверженность коррозии деталей, выполненных из металлов и сплавов;

необходимость слива воды из контура или контроля температуры в помещениях в зимний период для недопущения замерзания системы.

Замена воде. Все больше владельцев загородных домов отдают предпочтение другим теплоносителям вместо воды, которые оказались более эффективными, функциональными и безопасными для оборудования. Известно, что, если не слить воду из системы на зиму, это может привести к ее замерзанию и, как следствие, к дорогостоящему ремонту. Кроме того, использование воды может вызвать коррозию на металлических частях, что сокращает срок службы системы и ухудшает теплообмен. Этих проблем можно избежать, заполнив систему одним из продуктов THERMAGENT, например «Термагент –30 ЭКО», основанным на безопасном пропиленгликоле.

У средства есть ряд преимуществ, таких как:

возможность не менять жидкость в контуре до 10 лет;

отсутствие в составе ОЖ токсичных веществ;

химическая инертность хладагента к уплотнителям;

защита внутренних поверхностей системы от коррозии и накипи;

защита от замерзания системы при длительном отключении электроэнергии зимой.

Воздушное

Воздушное отопление дома работает примерно так же, как обычная печь. Теплогенератор в составе системы производит тепло благодаря естественной конвекции. Воздух с помощью вентилятора направляется в теплообменник, где он нагревается до температуры 45–60 °С и затем распределяется по дому через воздуховоды. После того как воздух остывает, он через нижние трубы возвращается обратно в теплогенератор. Этот вид системы отопления позволяет регулировать как температуру, так и влажность в помещениях. Скорость нагрева существенно выше, по сравнению с другими методами. В теплый сезон данная система может использоваться для проветривания всего дома, что является одним из ее значительных плюсов. Она также обеспечивает приток прохладного воздуха в помещение, выполняя функции кондиционера. Однако для этого необходимо обеспечить связь системы с внешней окружающей средой.

Электрическое

Электрические системы обычно не используются в качестве основного вида отопления дома, но они вполне могут обеспечивать дополнительный обогрев отдельных комнат. Эти системы просты в установке и не требуют воздуховодов или дополнительного оборудования, что делает их удобным выбором для подвалов, домашних офисов и комнат сезонного использования. Электрические системы отопления выпускаются в различных формах, включая универсальные и удобные в эксплуатации электронагреватели и плинтусные нагреватели.

Особенности применения. Одними из главных преимуществ систем электрического отопления являются их эффективность и универсальность. Их можно устанавливать практически в любом месте дома, обеспечивая целенаправленное тепло в определенных зонах. Кроме того, они относительно недороги по сравнению с другими системами отопления, что делает их экономически эффективным решением. Важно учитывать, что системы электрического отопления потребляют значительное количество электроэнергии, что может привести к более высоким счетам за электроэнергию при интенсивном использовании.

Электрические системы хорошо подходят для небольших площадей, которым требуется временное или целенаправленное отопление. Этот вид отопления обычно не требует больших затрат на обслуживание, что повышает его привлекательность для домовладельцев. Однако перед монтажом всегда рекомендуется проконсультироваться со специалистом по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы обеспечить правильную установку и безопасную эксплуатацию систем электрического сопротивления.

Основные преимущества. Главные плюсы электрических обогревателей:

быстрый обогрев – электрические обогреватели обеспечивают мгновенный обогрев, позволяя быстро создать комфортную среду;

портативность – благодаря компактности электрические обогреватели легко переносить из одной комнаты в другую, обеспечивая тепло там, где оно больше всего необходимо;

экономичность – сравнительно недорогие электрические обогреватели способны сократить расходы на электроэнергию.

Геотермальное

Геотермальные системы отопления могут использоваться для обогрева помещений, кондиционирования воздуха и подачи в дом горячей воды. В состав этих систем входят:

тепловой насос, размещенный внутри здания;

геотермальный теплообменник, выполненный из полиэтиленовых труб, которые закапывают в землю и по которым циркулирует теплоноситель. Теплообменник может быть как горизонтальным, так и вертикальным;

циркуляционные насосы;

автоматизированные средства и контрольно-измерительные приборы.

Центральный элемент системы – тепловой насос. Это современное оборудование создает комфортный микроклимат, используя возобновляемые источники энергии. Выбирая геотермальное отопление, вы сможете сократить расходы на кондиционирование и обеспечите почти бесплатный доступ к горячей воде. Тепловые насосы могут комбинироваться с другими источниками тепла, например солнечными коллекторами или газовыми котлами.

Основной принцип работы системы заключается в том, что геотермальный теплообменник, расположенный в земле, собирает тепло и передает его тепловому насосу. Он преобразует низкотемпературное тепло в высокотемпературное для отопления и горячего водоснабжения, позволяя сократить затраты на обогрев до 85%. При потреблении 1 кВт электроэнергии насос генерирует до 7 кВт тепла.

Типы котлов

Газовые. При всем разнообразии вариантов систем отопления дома наиболее популярным среди частных домовладельцев остается обогрев помещений с помощью газового котла. Газовая система отопления дома может быть одно- или двухконтурной: первая обеспечивает только обогрев здания, вторая, помимо этого, дает возможность пользоваться горячей водой в хозяйственных целях. Расходы на газовое отопление дома зависят от обогреваемой площади, типа используемого оборудования, климатических условий вашего региона. Газовый котел может иметь камеру сгорания одного из типов:

открытого – когда воздух забирается непосредственно из помещения, в котором установлено оборудование;

закрытого. При эксплуатации этого оборудования вертикальный дымоход необязателен: воздух может удаляться через коаксиальную трубу, расположенную горизонтально.

Газовые котлы включаются с помощью пьезо- или электророзжига. В последние годы популярность набирают конденсационные модели с водяным экономайзером. Эти котлы отличаются повышенной производительностью и более экономным расходованием топлива. Сопоставляя плюсы и минусы газового отопления, многие пользователи выбирают именно этот способ обогрева здания как наиболее выгодный и удобный в эксплуатации. Среди преимуществ газового котла:

высокий КПД;

возможность обогрева больших площадей;

длительный срок службы;

простое обслуживание.

Электрические. Выбирая, что лучше для отопления частного дома, учитывают множество факторов, в том числе расположение объекта недвижимости. Так, если здание находится на удалении от газовой магистрали, из всех видов отопления домахорошим решением может быть система с электрическим котлом. Оборудование этого типа привлекает доступной ценой, компактностью, бесшумной работой, безопасностью, экологичностью.

Электрические котлы отопления выпускаются в разных модификациях, включая:

трубчатые – работающие на ТЭН. Это – простые в использовании и эстетичные модели, из которых можно выбрать подходящее устройство по мощности и уровню автоматизации. При необходимости ТЭН легко заменяются на новые;

электродные, привлекающие высокой производительностью, быстрым нагревом воды, точностью настройки температуры;

индукционные – наиболее дорогие аппараты, не подверженные образованию накипи, оснащенные защитой от перегрева. КПД индукционных котлов стремится к 100 %.

Твердотопливные. Схема отопления частного дома с твердотопливным котлом разрабатывается по тем же принципам, что и схемы с котельным оборудованием другого типа. Важно учитывать, что для твердотопливной системы отопления необходим дымоход с регулировкой тяги. Твердотопливные котлы принято делить на классические и пиролизные. Первые работают за счет простого сжигания топлива. В пиролизных моделях сначала в результате нагрева выделяется горючий газ, который затем направляется в камеру сгорания. Выбирая твердотопливное отопление дома, нужно быть готовым к тому, что каждые 5-6 часов в котел придется загружать топливо.

Жидкотопливные. Среди прочих типов систем отопления частных домов выделяется жидкотопливное оборудование, работающее чаще всего на дизельном топливе. При таком способе обогрева здания требуется отдельное помещение под котельную с хорошей вентиляцией. Топливо нужно хранить в специальных емкостях, также в отдельном помещении, оборудованном в соответствии с правилами пожарной безопасности.

Теплые полы

Теплые полы – комфортное и энергоэффективное решение для отопления частных домов. Эта разновидность систем отопления нагревает пол, который затем излучает тепло по всей комнате. Существует два основных типа теплых полов: водяные и электрические. В водяных системах используются металлопластиковые или полипропиленовые водопроводные трубы, установленные под полом. В трубах циркулирует нагретая в котле вода, обеспечивая постоянное и равномерное распределение тепла. В электрических системах используются электрокабели, установленные под полом. При подаче электроэнергии кабели нагреваются и излучают тепло.

Плюсы и минусы теплых полов

Обе разновидности теплого пола имеют свои преимущества и недостатки. Водяные системы известны своей энергоэффективностью и универсальностью, поскольку они могут питаться от различных источников тепла, включая солнечную энергию. С другой стороны, системы электрического сопротивления проще и дешевле в установке, что делает их популярным выбором для модернизации существующих домов. Важно учитывать, что обслуживание и ремонт любых контуров отопления в полу может быть более сложным, по сравнению с другими системами отопления. Правильно установленный теплый пол обеспечит дополнительный комфорт проживания в доме и позволит экономить на отоплении. Среди преимуществ этого технического решения:

равномерное распределение тепла по всему помещению;

энергоэффективность, достигаемая за счет излучения тепла непосредственно от пола;

совместимость с различными типами напольных покрытий.

К недостаткам напольного отопления относят:

более сложное ТО, по сравнению с другими системами отопления;

значительные затраты на установку, особенно для гидравлических систем;

необходимость привлечения специалистов для достижения оптимальной производительности системы.

Схемы отопления

Разные типы систем отопления монтируются по схемам:

однотрубной – когда от котла ко всем отопительным приборам идет одна труба;

двухтрубной. В этом случае к каждому отопительному прибору подведены две трубы: по одной подводится нагретый теплоноситель, по другой удаляется остывший;

коллекторной – с использованием гребенки (коллектора), через которую происходит подключение всех радиаторов.

Заключение

Для организации комфортных условий жизни в загородном доме необходимо разобраться в существующих вариантах отопления и выяснить, какие из них подойдут именно вашему жилью. Сравнение разных видов отопления позволит выбрать наиболее удобный и эффективный вариант для вашего дома. Чтобы не ошибиться с выбором, нужно оценить преимущества и недостатки электрических, водяных, воздушных и других систем отопления.

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Система отопления частного дома, типы водяных систем отопления