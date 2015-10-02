Стильная квартира россиянки в Париже

Мы совершили виртуальную экскурсию по парижской квартире, в которой живет наша соотечественница Наталья с мужем и тремя дочерьми.

Париж — это город, который ассоциируется у людей с романтикой и богемностью. Мы привыкли, что парижские интерьеры немного небрежны, но это всего лишь грамотная иллюзия: на самом деле, все продумано до мелочей, и создать легкий «дизайнерский бардак» сложнее, чем кажется. Квартблог связался с нашей соотечественницей Натальей, которая год назад уехала жить в Париж вместе с мужем-французом и тремя дочерьми, и разузнал все о том, как обустроить квартиру с французским шиком.

По профессии Наталья — декоратор, ее муж — инженер-строитель, проживший в России 15 лет. У них трое дочерей девяти, четырех и полутора лет. Год назад они переехали в просторную четырехкомнатную квартиру площадью 120 м2 в Париже. Квартира им досталась уже с ремонтом, зато обставляла ее полностью Наталья. Она рассказывает, что они с мужем искали типичный парижский формат, который она очень хотела сохранить и обыграть — дубовый старинный паркет «елочкой», мраморный камин и зеркало в золотом багете над ним.

Я особенно люблю классическую французскую форму: высокие потолки, балкончики с резными решетками, скрипучий паркет, камин. Жалко, что в нашей квартире не осталось лепнины... Мне кажется, в такой типичной османовской квартире уже не важно, какой будет декор, хотя я, конечно, очень старалась создать «дом мечты».

Интерьер собирался не сразу: какие-то вещи хозяйка привезла из России, какие-то нашла в обычных магазинах, а какая-то мебель — с историей. Наталья очень любит блошиные рынки, правда, советует «охотиться за сокровищами» в провинции. Считается, что в Париже сильно завышены цены. Квартблог и сам побывал на парижском блошином рынке, и рассказывал вам об этом

Мне удалось купить прикроватные тумбочки мечты именно на Парижской блошке. Мне нужны были узкие и высокие тумбочки, чтобы на них помещалась только настольная лампа. Такие больше не выпускают. Я нашла их в идеальном состоянии. Их отличает прекрасная работа краснодеревщика, изумительные кованые ручки и мраморная столешница.

Много вещей, особенно с историей, мы привезли с собой из Москвы. Любимый бабушкин круглый стол с дачи, например... Могла ли бабуля, покупая "стол как у всех" во времена советского союза, представить, что когда-нибуль этот стол будет стоять в самом сердце Парижа и из окошка «смотреть» на Эйфелеву башню. С дачи со мной приехали бабушкины бидоны и три швейные машинки. Соседи-антиквары подарили мне как-то два стула, так я заменила их обивку кусочками тканей из ненужных каталогов, а старые чемоданы превратила в тумбочку в детской. Два кресла с помойки тоже получили новую жизнь в нашем доме. Все-таки у нас в доме очень много вещей с историей, но есть и совершенно новые вещи, о которых я мечтала уже очень давно: ярко-зеленый холодильник Smeg и диваны Togo от ligne roset.

На мой вопрос, где же семья хранит все вещи, Наталья ответила, что они делают это во встроенных шкафах и антресолях в коридоре. Однако этого места все равно не хватает.

Благо, во Франции есть подвальные помещения во многих домах, в нашем в том числе. Раньше в них хранили вино, а теперь — чемоданы, лыжи, велосипеды и прочее...

В квартире две детских комнаты. Старшая дочка живет отдельно от младших, поэтому у нее есть и уголок для игр, и рабочее место, и даже малюсенькая гардеробная.

А вот с младшими Наталье пришлось постараться: вместить две кроватки (и для полуторагодовалой крохи, и для четырехлетней), шкаф для книг, тумбы для хранения игрушек... А еще нужно было сделать комнату просторной, что совсем не просто, учитывая сложную восьмиугольную форму помещения. На наш взгляд, комната вышла веселой и даже немного сказочной.

Точно такой же золотой марокканский пуф мы нашли в продаже здесь, а кресло-шар — здесь. Такая мебель, как это кресло, создает у сидящего ощущение закрытого личного пространства, что очень полезно, если ты живешь в комнате с кем-то еще и хочется уединиться. Тем более мы знаем, как дети любят создавать всякого рода «домики».

Любимое место семьи — это гостиная. Просторная и уютная, она принимает гостей и домашних и таит воспоминания о множестве теплых вечеров, когда семья была по-настоящему счастлива в своей уютном доме.

современный стиль