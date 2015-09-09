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Стильные и необычные входные двери

Входная дверь — это «лицо» дома, то, что первое видит гость. В сегодняшней подборке мы собрали для вас 22 примера потрясающих дверей, которые украшают здания.

Фотографии: zillow.com 

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