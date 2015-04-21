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Стокгольмская квартира в 52 м²

Шведская двушка молодой семьи, состоящая из эклектичной студии и уютной спальни. Натуральные материалы и кружевные детали, живопись и отголоски разных  культур — составляющие своеобразия этого скандинавского интерьера.

Фотографии с сайта www.esny.se

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