Стокгольмская квартира в 52 м²

Шведская двушка молодой семьи, состоящая из эклектичной студии и уютной спальни. Натуральные материалы и кружевные детали, живопись и отголоски разных культур — составляющие своеобразия этого скандинавского интерьера.
Фотографии с сайта www.esny.se
Шведская двушка молодой семьи, состоящая из эклектичной студии и уютной спальни. Натуральные материалы и кружевные детали, живопись и отголоски разных культур — составляющие своеобразия этого скандинавского интерьера.
Фотографии с сайта www.esny.se
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