Столы бюро в современном дизайне

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Многие отвыкли от использования в современном интерьере такого предмета мебели как стол-бюро. Его сменила функциональная компьютерная разновидность, став одним из самых часто встречающихся элементов в оформлении квартиры или офиса. Однако сегодня бюро — эти элегантные, но незаслуженно забытые предметы мебели, возвращаются в современные интерьеры. Их модели представлены во всех каталогах мировых производителей элитной мебели. В чём их особенности и преимущества?

Что представляет собой стол-бюро, его виды

Классический вариант этого элемента интерьера представляет собой компактный стол, снабжённый высокими ножками. Его особенность — отдельная скрытая конструкция, которая предназначена для хранения различных мелких предметов, письменных принадлежностей.

Классификация бюро

Помимо традиционной разновидности, сегодня существуют следующие модификации:

Угловое. Состоит из многофункциональной столешницы, которую можно открывать, закрывать, располагать под любым углом наклона, нескольких ниш-полок и двух-трёх ящиков. Идеальный вариант для небольшой по площади комнаты. Бюро короля. Элитный вариант. Особенность — крышка цилиндрической формы. Прототип конторки. Будуарное. В закрытом виде напоминает шкатулку на ножках. Используется преимущественно с декоративной целью в комнатах, оформленных в стилистике классика, неоклассика, барокко, ампир. Для работы с бумагами. Изготавливается в двух вариациях. Первая — без откидываемых полочек и столешницы, вторая — с поднимаемым участком, под которым располагаются ящики для хранения. Комод. Конструкция для хранения различных вещей. Присутствует выдвигаемая столешница. Консоль. Отличается от обычной консоли только надстройкой над столешницей. Снабжена довольно высокими ножками. Писать на ней удобно стоя.

Характерные материалы изготовления бюро

Традиционный материал для создания столов-бюро — массив дерева. Он обладает множеством преимуществ — высокой износостойкостью, прочностью, экологичностью, солидным внешним видом. Для производства мебели используются разные породы древесины — от дорогих до бюджетных, сравнимых по цене с предметами интерьера из ДСП. Каждый вид обладает своими преимуществами.

Например, массив дуба отличается высокой прочностью, высокой сопротивляемостью к процессам гниения и внешнему воздействию. Превосходно выглядит. Бук — более бюджетный материал, не уступающий по эстетическим и эксплуатационным характеристикам предыдущему.

Варианты использования столов-бюро в интерьере

Сегодня бюро используются в несколько ином качестве, чем раньше. Ведь в наш стремительный век мы пишем, как правило, не бумажные, а электронные письма. Поэтому подобная разновидность мебели решает не столько функциональную задачу, сколько украшает комнату, выступая средством стилизации.

В интерьере жилой комнаты, элегантное бюро не сможет остаться незамеченным. Необычный и изысканный внешний вид позволяет подобной мебели стать эффектным элементом оформления. Бюро можно располагать в комнате любого назначения. Оно не занимает много места и легко вписывается в интерьер различной стилевой направленности.

Для комнаты в классическом или стиле винтаж, ретро подойдут столы с характерной фурнитурой — резьбой или художественной росписью. Бюро с более «скромным» декором станет идеальным вариантом для помещений оформленным в современной стилистике.

Помощь в выборе дизайна комнаты

Создать полноценный гармоничный интерьер комнаты самостоятельно — не каждому под силу. Выдержать стиль оформления, пытаясь подобрать мебель разных брендов — трудная задача, занимающая много времени. Поэтому лучше всего воспользоваться помощью профессионального дизайнера, и только после этого подыскивать подходящие варианты.

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