Столы бюро в современном дизайне

Многие отвыкли от использования в современном интерьере такого предмета мебели как стол-бюро. Его сменила функциональная компьютерная разновидность, став одним из самых часто встречающихся элементов в оформлении квартиры или офиса. Однако сегодня бюро — эти элегантные, но незаслуженно забытые предметы мебели, возвращаются в современные интерьеры. Их модели представлены во всех каталогах мировых производителей элитной мебели. В чём их особенности и преимущества?
Что представляет собой стол-бюро, его виды
Классический вариант этого элемента интерьера представляет собой компактный стол, снабжённый высокими ножками. Его особенность — отдельная скрытая конструкция, которая предназначена для хранения различных мелких предметов, письменных принадлежностей.
Классификация бюро
Помимо традиционной разновидности, сегодня существуют следующие модификации:
- Угловое. Состоит из многофункциональной столешницы, которую можно открывать, закрывать, располагать под любым углом наклона, нескольких ниш-полок и двух-трёх ящиков. Идеальный вариант для небольшой по площади комнаты.
- Бюро короля. Элитный вариант. Особенность — крышка цилиндрической формы. Прототип конторки.
- Будуарное. В закрытом виде напоминает шкатулку на ножках. Используется преимущественно с декоративной целью в комнатах, оформленных в стилистике классика, неоклассика, барокко, ампир.
- Для работы с бумагами. Изготавливается в двух вариациях. Первая — без откидываемых полочек и столешницы, вторая — с поднимаемым участком, под которым располагаются ящики для хранения.
- Комод. Конструкция для хранения различных вещей. Присутствует выдвигаемая столешница.
- Консоль. Отличается от обычной консоли только надстройкой над столешницей. Снабжена довольно высокими ножками. Писать на ней удобно стоя.
Характерные материалы изготовления бюро
Традиционный материал для создания столов-бюро — массив дерева. Он обладает множеством преимуществ — высокой износостойкостью, прочностью, экологичностью, солидным внешним видом. Для производства мебели используются разные породы древесины — от дорогих до бюджетных, сравнимых по цене с предметами интерьера из ДСП. Каждый вид обладает своими преимуществами.
Например, массив дуба отличается высокой прочностью, высокой сопротивляемостью к процессам гниения и внешнему воздействию. Превосходно выглядит. Бук — более бюджетный материал, не уступающий по эстетическим и эксплуатационным характеристикам предыдущему.
Варианты использования столов-бюро в интерьере
Сегодня бюро используются в несколько ином качестве, чем раньше. Ведь в наш стремительный век мы пишем, как правило, не бумажные, а электронные письма. Поэтому подобная разновидность мебели решает не столько функциональную задачу, сколько украшает комнату, выступая средством стилизации.
В интерьере жилой комнаты, элегантное бюро не сможет остаться незамеченным. Необычный и изысканный внешний вид позволяет подобной мебели стать эффектным элементом оформления. Бюро можно располагать в комнате любого назначения. Оно не занимает много места и легко вписывается в интерьер различной стилевой направленности.
Для комнаты в классическом или стиле винтаж, ретро подойдут столы с характерной фурнитурой — резьбой или художественной росписью. Бюро с более «скромным» декором станет идеальным вариантом для помещений оформленным в современной стилистике.
Помощь в выборе дизайна комнаты
Создать полноценный гармоничный интерьер комнаты самостоятельно — не каждому под силу. Выдержать стиль оформления, пытаясь подобрать мебель разных брендов — трудная задача, занимающая много времени. Поэтому лучше всего воспользоваться помощью профессионального дизайнера, и только после этого подыскивать подходящие варианты.
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