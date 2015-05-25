Геометричный дизайн студии в 40 м²

Деревянный «пэчворк» и палас с геометрическим рисунком в студии и плитка в ванной комнате задают ритм всем жилым зонам. Автор проекта — Roma Verbishchuk.
Фотографии с сайта www.pinwin.ru
Деревянный «пэчворк» и палас с геометрическим рисунком в студии и плитка в ванной комнате задают ритм всем жилым зонам. Автор проекта — Roma Verbishchuk.
Фотографии с сайта www.pinwin.ru
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