Светлая студия в Нью-Йорке

Своеобразная смесь лофта и скандинавского стиля. Минималистичная эклектика с нотами этники и экодизайна.
Фотографии с сайта www.onefinestay.com
скандинавский стиль, лофт, студия, экодизайн, этника, экзотика
Своеобразная смесь лофта и скандинавского стиля. Минималистичная эклектика с нотами этники и экодизайна.
Фотографии с сайта www.onefinestay.com
скандинавский стиль, лофт, студия, экодизайн, этника, экзотика
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