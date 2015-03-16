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Светлая студия в Нью-Йорке

Своеобразная смесь лофта и скандинавского стиля. Минималистичная эклектика с нотами этники и экодизайна.

Светлая студия в Нью-Йорке
Светлая студия в Нью-Йорке
Светлая студия в Нью-Йорке
Светлая студия в Нью-Йорке
Светлая студия в Нью-Йорке
Светлая студия в Нью-Йорке
Светлая студия в Нью-Йорке
Светлая студия в Нью-Йорке
Светлая студия в Нью-Йорке
Светлая студия в Нью-Йорке
Светлая студия в Нью-Йорке
Светлая студия в Нью-Йорке
Светлая студия в Нью-Йорке
Светлая студия в Нью-Йорке

Фотографии с сайта www.onefinestay.com

 

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