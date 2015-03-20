Тестируем 3D-планировщики интерьеров

Мы выяснили, что новичок может сделать в 3D-планировщике интерьера квартиры за 40 минут.

Когда жажда перемен в нас становится особенно сильна и требует сделать перестановку в комнате или во всей квартире, мы запасаемся рулеткой, листочками в клетку, карандашами и садимся рисовать план обновленного жилища. Мы делаем так, хотя знаем, что уже давно придуманы программы-планировщики, которые здорово облегчают эти задачи, помогают виртуально передвинуть мебель, показывают, как будет выглядеть интерьер... Но, как правило, проще пользоваться привычным карандашно-бумажным методом, чем приложить усилие и освоить что-то новое.

Мы решили проверить, так ли сложно новичку начать работать в 3D-планировщиках интерьера. Нашей задачей было за 40 минут нарисовать комнату и разместить в ней набор мебели определенной формы и размера (необычно низкую кровать, кресло-мешок, рабочий стол с полками на нем, пенал для книг, рабочее кресло). Мы выбрали три популярных онлайн-сервиса и, для чистоты эксперимента, не стали заранее читать отзывы или смотреть обучающие видео.

Remplanner

Remplanner.ru – единственный Российский Планировщик, который предназначен для проведения ремонта. Он позволяет пользователям самостоятельно сделать полноценные рабочие чертежи для ремонта своей квартиры.

Самое важное отличие этого Планировщика от других – оформление и подача проекта в виде рабочих чертежей, как и в классическом дизайн-проекте. Вся информация о проекте разнесена по 16 листам.

Например, на листе розеток указывается вся необходимая информация по розеткам и выводам, необходимая для рабочих – количество розеток, их расположение (с размерами), тип розеток (обычные или влагостойкие), для какой техники предназначена розетка.

На плане монтажа стен и перегородок – указывается расположение вновь возводимых стен, материал стен, размеры дверных проемов и т.п.

Также в Планировщике есть:

визуализация 3d;

печать альбома чертежей в виде файла pdf;

расчет сметы и объемов работ для бригад;

примерный расчет черновых материалов для ремонта;

возможность одновременной работы с несколькими вариантами планировок.

Planner 5D

planner5d.com

Одино из самых удобных и быстрых ПО для создания интерьера как любителями, так и профессионалами. Нам понравилась современная оболочка, интуитивно понятный интерфейс и много возможностей. Любой новичок сможет за 40 минут спроектировать комнату своей мечты.

Большим плюсом является наличие русского интерфейса, чем не могут похвастаться многие подобные программы и сервисы. Для новичков есть 2 вида поддержки: форум и служба поддержки. Если вы не разобрались с функционалом, смело пишите в support, и вам помогут.

Для любителей планировать интерьер с мобильных устройств предусмотрены приложения на Android и iOS. Они полностью повторяют функционал web-версии. В описании к приложениям указано:

Приложение создано для тех, кто хочет постичь азы дизайна, не будучи профессионалом; делает ремонт или меняет декор своего дома сам, учится либо просто интересуется данной сферой.

Вот такие проекты вы сможете создать своими руками:

Вот небольшое видео, которое даст вам представление об этой программе.

Планировщик интерьера Sweet Home 3D

sweethome3d.com

Сайт сервиса оказался приветом из начала 2000-х, но именно это успокоило нас и словно пообещало, что космические технологии для создания 3D-модели осваивать не придется. Действительно, все оказалось просто, единственный минус – для работы приложение потребовало установить на компьютер плагин JavaScript.

С помощью иконок в верхнем меню мы быстро начертили комнату (очень кстати оказались всплывающие подсказки), мебель нашлась в каталоге слева, выглядящем, как список папок на компьютере. Объектов там достаточно много: кроме стандартных окно и дверей есть даже люди и животные. Минус — мелкие иконки, так что вещь можно разглядеть только на превью, всплывающем при наведении курсора.

Мы добавили окна и двери, нашли шторы, подходящий пуфик, более или менее похожие стол и кровать. Кстати пришлось то, что можно менять размеры и цвет каждого предмета: копию комнаты так не сделать, но нашей первоочередной задачей было подобрать подходящие по размеру объекты, так что этого оказалось достаточно.

Еще один большой плюс программы – то, что она сразу же показывает 3D-версию. Это, кроме прочего, помогает случайно не поставить шкаф дверцами к стене, как получилось у нас в другой программе.

Наконец, Sweet Home 3D позволяет сделать снимок помещения с учетом освещения.

Выводы: Программа со старомодным, но дружественным интерфейсом, который превращает планировку комнаты в увлекательную игру. То, что нужно, если вам нужно быстро набросать образ жилища.

Roomle

roomle.com

Следующая программа – Roomle. Ее современный дизайн после внешнего вида Sweet Home 3D стал бальзамом на нашу душу, но у этого минимализма нашлась оборотная сторона — интуитивный в полном смысле этого слова интерфейс. Нам пришлось догадываться, как, например, нарисовать стены. Но зато когда это получилось, создание плана превратилось в настоящее удовольствие, и мы едва удержались от того, чтобы вместо одной комнаты не нарисовать целую квартиру.

При планировке комнаты нам пришлось помучиться с окнами: на итоговом 3D-изображении они выглядели обрезанными до тех пор, пока мы не догадались, что их нужно вставлять в заранее созданные проемы в стенах.

Вещей в каталоге мебели оказалось достаточно. Они, в основном, представлены «базовыми» серыми миниатюрами, но их можно перекрашивать, выбирая предустановленные цвета, а также менять их размер, растягивая мышкой или вводя точные значения.

Почти всю мебель удалось подобрать примерно с той же степенью точности, как и в Sweet home, разве что мы не нашли гардины, вместо пуфика положили сильно увеличенный в толщину ковер, а полку пришлось «поднимать» на стол вручную, введя соответствующий параметр в настройках.

3D-проекция, в отличие от Sweet Home, здесь не показывается одновременно с 2D, в этот режим нужно переключаться специально. Зато по комнатам можно «пройтись», посмотрев на нее с точки зрения обитателя.

Выводы: Roomle - программа, с которой вы легко разберетесь, если у вас есть опыт работы с современными интерфейсами. Очень удобна для построения плана квартиры.

Еще один планировщик интерьера - Autodesk Homestyler

homestyler.com

Третья и последняя на сегодня в нашем обзоре программа – Homestyler. Детище создателей AutoCAD, она, видимо, претендует на почти профессиональное качество и, забегая вперед, скажем, что ярче всего это видно на примере финального снимка: он генерируется довольно долго, но получается очень реалистичным.

Как и Roomle, Homestyler потребовал от нас установить Flash Player, но в итоге работал он намного медленнее, и на каждое действие приходилось затрачивать в три раза больше времени, чем в других планировщиках.

Начертить комнату и положить хорошее напольное покрытие у нас получилось сразу же, а вот каталог мебели разочаровал: в нем нашлись только реальные вещи с жестко фиксированными параметрами. К тому же превью предметов довольно долго загружалось, так что у нас не было шансов за 40 минут все-таки найти там что-то подходящее.

Не далось нам справиться и с установкой окна и двери: они почему-то привязались к определённым местам на стене и никак не хотели меняться и двигаться.

Вывод: Homestyler требователен к мощности компьютера и подходит для тех, кто хочет спроектировать квартиру или дом, подобрав в него новые вещи.

Итак, 3D-планировщики оказались весьма простыми онлайн-приложениями. За 40 минут в двух из трех нам удалось создать и обставить небольшую комнату и даже получить удовольствие от процесса.

Мы будем и дальше тестировать 3D-планировщики и обещаем сделать еще один обзор на эту тему. Надеемся, это поможет вам в обустройстве идеального дома!

3D, проектирование, программы, эксперимент