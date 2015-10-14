Тестируем мобильные 3D-планировщики интерьеров

Мы выяснили, что новичок может сделать в 3D-планировщике интерьера на смартфоне за 40 минут.

Продолжаем испытывать программы-планировщики интерьеров. Мы уже рассказывали вам о трех самых популярных онлайн-планировщиках и о том, что у нас получилось сделать с их помощью за 40 минут первого знакомства. Сегодня в центре внимания — мобильные варианты для планирования интерьера.

Remplanner

Remplanner.ru – единственный Российский Планировщик, который предназначен для проведения ремонта. Он позволяет пользователям самостоятельно сделать полноценные рабочие чертежи для ремонта своей квартиры.

Самое важное отличие этого Планировщика от других – оформление и подача проекта в виде рабочих чертежей, как и в классическом дизайн-проекте. Вся информация о проекте разнесена по 16 листам.

Например, на листе розеток указывается вся необходимая информация по розеткам и выводам, необходимая для рабочих – количество розеток, их расположение (с размерами), тип розеток (обычные или влагостойкие), для какой техники предназначена розетка.

На плане монтажа стен и перегородок – указывается расположение вновь возводимых стен, материал стен, размеры дверных проемов и т.п.

Также в Планировщике есть:

визуализация 3d;

печать альбома чертежей в виде файла pdf;

расчет сметы и объемов работ для бригад;

примерный расчет черновых материалов для ремонта;

возможность одновременной работы с несколькими вариантами планировок.

BuildApp Viewer

«Лучший инструмент для создания реалистичных 3D моделей вашего жилища», — указано в профиле приложения. Создатели гордятся интуитивным интерфейсом, возможностью добавлять на стены виртуального жилища фотографии из собственной галереи, а также встроенной возможностью поделиться проектом с друзьями в соцсетях.

На деле интерфейс оказывается не таким уж интуитивным, и мы советовали бы всякому, кто скачивает приложение, для начала изучить раздел «Справка», который поможет понять, например, не очевидную процедуру установки дверей.

Как часто бывает в подобных приложениях, самым сложным оказалось правильно разместить стены. Они могут начаться и продолжиться совсем не там, где вам надо или подвинуться от случайного прикосновения к экрану даже при выключенном инструменте рисования.

Решив не мучиться с параметрами комнаты, мы перешли к ее обустройству. Мебели в программе оказалось до обидного мало (и точно позиционировать ее оказалось сложно), зато перекрашивать стены и тут же смотреть, как проект выглядит в 3D, оказалось весело. Самое приятное, что на стены действительно можно добавлять любые изображения из телефона, так что приложение поможет нескучно провести время в метро, примеряя на стены самые неожиданные принты.

Наши скриншоты:

Master-Design Интерьер

«Легкое, весьма доступно и просто оформленное приложение будет актуально как для новичков в сфере дизайна, так и для профессиональных мастеров», — пишут создатели. В программу включена большая база мебели, которую можно расставить по созданной квартире, и возможность выбрать точку зрения, с которой будет сделан рендер.

На деле: самым сложным оказалось сделать общую планировку. Впрочем, задачу облегчает то, что стены здесь не нужно рисовать пальцем на экране, а можно выбрать необходимые углы и задать точную длину каждой стены.

Каталог предметов (а также вариантов декора стен, пола и потолка) действительно обширен, хотя не совсем понятно, как их расставлять по квартире. Нужно научиться ориентироваться в цифрах и задавать их точное расположение, потому что сенсорное управление вам здесь не поможет: элементы будут скакать по экрану как захотят.

Плюс программы: в ней действительно можно сделать рендер проекта (но сначала вам придется повозиться с настройками расположения фотоаппарата). Минус: проекты не сохранятся автоматически, и, выйдя нечаянно из программы, вы потеряете все, что успели построить.

Наши скриншоты:

Home design 3D

Программа, предоставляющая тестовый бесплатный доступ без возможности сохранить проект, по мнению создателей, являет собой «совершенное равновесие между простотой использования и мощной функциональностью». Позволяет создавать стены любой высоты и толщины, перетаскивать на план предметы обстановки и менять их размеры, быстро просматривать 3D-модель создаваемого интерьера.

На деле это оказалась действительно лучшая программа в обзоре (недаром у нее самая высокая пользовательская оценка). Первый этап — создание стен — наконец-то вместо раздражающего оказался даже приятным. Все работает так, как ожидаешь: прилипание к направляющим позволяет создать прямые углы, все размеры показываются на экране. Меню выбора предметов работает по принципу drag'n'drop. В общем, создать небольшой проект оказалось делом несложным.

Без минусов тоже не обошлось: иконки справа зачастую совершенно непонятны; сложно с ходу разобраться, как увеличить высоту предметов. Но, честно говоря, по сравнению с недостатками двух предыдущих программ это просто мелкие недоразумения.

Наши скриншоты:

Фото обложки: home3dapp.com

DIY, программы, ремонт