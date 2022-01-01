Типы вентиляций в частных домах

Типы вентиляций в частных домов и помещений.

В отличие от многоквартирного дома, в частном доме нет центральной системы вентиляции. Домовладелец обязан позаботиться об этом сам. Несомненно, это следует делать на стадии проектирования, а не после того, как дом был оклеен обоями и обставлен мебелью. Хорошая вентиляция, правильно спроектированная и реализованная, будет играть важную роль в поддержании здорового микроклимата, предотвращая сырость, неприятные запахи и удаляя застоявшийся воздух. Все знают, что свежий воздух - залог здоровья и хорошего настроения. Кроме того, хорошо функционирующая система вентиляции поможет продлить срок службы вашего дома за счет снижения затрат на обслуживание и ремонт. Главными элементами системы являются трубы, такие как круглые пластиковые воздуховоды, которые лучше всего приобрести в компании «Вент Центр» https://vent.center/.

Достоинства компании

Эта компания занимается поставками продукции европейских брендов уже более 14 лет. В ее объем входит все необходимое для создания надежной вентиляции, в том числе следующие типы воздуховодов:

Прямоугольные и круглые сечения;

Гибкие;

Пластик или оцинкованная сталь;

Тепло- и звукоизоляция;

С одним или двумя контурами.

Но кроме большого разнообразия, обращаться в компанию « Вент Центр» побуждают клиентов следующие факторы:

Высокий профессионализм сотрудников, которые регулярно проходят курсы повышения квалификации и обучения;

Конкурентная цена;

Доступ к скидкам;

Регулярные акции и специальные предложения;

Качественная продукция по стандартам ГОСТ;

Своевременная доставка по Москве и области в оговоренное время;

Розничные и оптовые продажи;

Предоставляем персонального менеджера для решения всех вопросов;

Возможен возврат в случае дефекта.

Также стоит отметить удобный и полезный сайт компании «Вент Центр», на котором вы сможете ознакомиться с историей их деятельности, а также получить необходимую информацию о графиках работы, локациях и способах связи с менеджером.

Зачем нужна вентиляция ?

Кухня – это помещение, в котором скапливаются запахи, отработанный воздух и много влажного пара. Ежедневно здесь каждый проводит более часа, поэтому избыток влажного воздуха превышает пять литров в сутки. Когда дело доходит до приготовления пищи, здоровье и чистота кухни очень важны, поэтому этой части дома нужно уделить особое внимание. На кухне необходимо установить приточно-вытяжную вентиляцию.

Ванная комната – это помещение с повышенной температурой и влажностью, а ее настоящими спутниками являются плесень и грибок. Они начинают проскальзывать под ванну, под раковину или за унитаз — словом, во все эти труднодоступные влажные места. Излишняя влажность в ванной достигает 10 литров в сутки.

Спальня — это помещение, в котором во время и после сна может скапливаться влажный и спертый воздух, что приводит к заболеваниям сердца, головы и легких. Среднестатистический человек спит восемь часов в сутки, и почти треть тех, кому за 70, имеют 25-летний возраст. Во время сна человек выделяет до 400 граммов влаги, образуя вредный конденсат на окнах и стенах. Помните, что уровни CO2 сильно преувеличены. Когда вы спите, вы не можете контролировать температуру, влажность и качество воздуха в вашей комнате. Это также требует автоматической системы впуска и выпуска.

Гостиная – это помещение с повышенной влажностью, и от отделочных материалов часто исходят вредные испарения. Какими бы экологичными ни были материалы, используемые в гостиной, они все равно выделяют определенные вредные вещества. Если воздух в помещении не свежий в течение часа, риск развития самых тяжелых заболеваний, в том числе деменции и рака, составляет 80%. Система впуска и выпуска обеспечит своевременную замену вредного воздуха для защиты вашего здоровья.

Типы вентиляции в частных домах

Естественная Свежий воздух постоянно поступает через окна и двери. Отработанный воздух выходит через установленную вентилицию.

Принудительная Специальные вытяжные или приточные устройства втягивают свежий воздух снаружи или выдувают загрязняющие вещества из дома. Эффективные объемы входящего и выходящего воздуха регулируются таким образом, чтобы одновременно поддерживать воздух в помещении.

Комбинированная Для использования во влажной среде. Отработанный воздух выталкивается наружу, а свежий воздух поступает естественным образом через окна.

Как работает вентиляция?

Вентиляция любого помещения состоит из двух взаимосвязанных процессов: забор воздуха снаружи и возврат его наружу. Кроме того, количество поступающего воздуха должно быть примерно таким же, как количество воздуха, выходящего из дома. Если вентиляция в вашем доме настроена правильно, с воздухом произойдет следующее:

Воздух поступает в помещение с улицы

В помещении этот воздух «теряется» в виде кислорода, который используется для дыхания человека, животных и растений, а также газовых плит для сжигания. В этом воздухе содержится углекислый газ, который мы выдыхаем, а также другие вещества, в том числе вредные вещества и различные запахи. Этот воздух называется отработанным.

Приток свежего воздуха заменяет выхлопные газы в колпаке. Вытяжные трубы обычно располагаются в ванных комнатах, кухнях, туалетах – там, где создается больше всего выхлопа. Выхлопные трубы поднимают воздух на крышу и выводят наружу.

В результате воздух в доме постоянно обновляется. Есть постоянный приток свежего воздуха, и людям не приходится дышать выхлопными газами. В "Вент Центр" работают компетентные специалисты, которые рассчитают необходимый вам объем вентиляции, посоветуют оптимальное решение и помогут выбрать надежное оборудование. В проделанной работе участвует компания. Прибыв на место, монтажная бригада работает быстро и слаженно, точно заполняя планы работ и техническую документацию. Все расчеты и работы выполняются в строгом соответствии с нормами ГОСТа. Если вы хотите создать высококачественную систему вентиляции для вашего объекта в кратчайшие сроки, обращайтесь в команию "Вент Центр".

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